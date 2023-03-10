Жулин о возможном переходе Усачевой в танцы на льду: «Видимо, травма была слишком серьезной, и она понимает, что к четверным уже не вернется»
Александр Жулин прокомментировал возможный переход Дарьи Усачевой в танцы на льду.
«Сложно сказать, насколько успешен возможный переход в другой вид фигурного катания. Никогда об этом не задумывался. Дарья ко мне за советами не обращалась.
Чтобы говорить о ее перспективах, надо смотреть на работу коленей, скольжение. Не всегда бывает, что очень хорошая фигуристка может стать хорошим танцором. Думаете, так просто перейти? Это абсолютно разные направления, хоть оно и называется фигурным катанием.
Всегда одиночнику для начала понадобится минимум год-два познавать танцы. Важно найти хорошего партнера – все не так просто!
Почему появилось желание? Видимо, травма была слишком серьезной, и она понимает, что к четверным уже не вернется. А без этого соревноваться на том уровне Усачева не сможет. Поэтому, думаю, не спортивные пары, а именно танцы на льду», – сказал заслуженный тренер России.
Или Жулин Дарью с Майей Хромых перепутал?
А Дарье удачи - фигуристка была яркая и скользучая, в танцах может попытаться раскрыться
И какие ей танцы,с таким ростом и корявым скольжением.
Обладательницы трикселя единицы и редкость, что им удаются и квады . Правда и квадисток единицы . Квады и триксели приходят и быстро уходят.
Другое дело, что травма серьёзная и ей опасно и тройные прыгать, кстати которые тоже надо возвращать после травмы или изменений телосложения , теряется центровка .
Даша компонентная фигуристка, остаётся ей пожелать хорошего партнера в танцах.