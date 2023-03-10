Жулин о возможном переходе Усачевой в танцы на льду: «Видимо, травма была слишком серьезной, и она понимает, что к четверным уже не вернется»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин женское катание переходы Дарья Усачева Фигурное катание

Александр Жулин прокомментировал возможный переход Дарьи Усачевой в танцы на льду.

«Сложно сказать, насколько успешен возможный переход в другой вид фигурного катания. Никогда об этом не задумывался. Дарья ко мне за советами не обращалась.

Чтобы говорить о ее перспективах, надо смотреть на работу коленей, скольжение. Не всегда бывает, что очень хорошая фигуристка может стать хорошим танцором. Думаете, так просто перейти? Это абсолютно разные направления, хоть оно и называется фигурным катанием.

Всегда одиночнику для начала понадобится минимум год-два познавать танцы. Важно найти хорошего партнера – все не так просто!

Почему появилось желание? Видимо, травма была слишком серьезной, и она понимает, что к четверным уже не вернется. А без этого соревноваться на том уровне Усачева не сможет. Поэтому, думаю, не спортивные пары, а именно танцы на льду», – сказал заслуженный тренер России.

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28 комментариев

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Бедоносец
Ответ Kareglazaya
У Даши четверных никогда не было. Но судя по выступлению на шоу, после травмы и с тройными появились проблемы. Тут либо заканчивать, либо попробовать что-то другое.
Лучше бы в диджеи пошла, писала бы сеты и модные миксы да танцпол зажигала как Алиначка.🤘
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floret
Удачи Даше, что бы она решила.
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sabina_katarina
Жулин, канеш, неприятный дядька, но трудно с ним не согласиться в плане того, что перейти в танцы не так просто. Это в Канаде все с детства паттерны учат, независимо от вида ФК, а тут надо с нуля начинать: в паре учиться кататься, в поддержках работать. Кто-нибудь помнит у нас удачные переходы? Мне лично только Бестемьянова с Дианой на ум приходят. Но у первой была ТАТ, которая вложилась в неё без остатка, а у второй - мамо.) Что из этого есть у Усачёвой? Так что и затеваться не стоит. Побарахтается пару лет и закончит. Как та же Ставицкая, которая, кто не помнит, как раз к Жулину за продолжением карьеры ходила.
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Skyolker
Она и не прыгала четверные. Но то падение было ужасным, конечно...
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Pennywise
Ответ 22somebody22
Даже?3-й аксель сложнее многих четверных.Особенно,псевдочетверных,которым в ТШТ учат.
Ну чего тогда Лиза не прыгает «простой» квад? Могла бы больше баллов набирать :)
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U-hoho
Ответ Kareglazaya
Подозреваю, что Жулин вообще слабо отличает друг от друга девочек из "Хрустального")) Почти все маленькие, худенькие и с четверными, вот Жулин и обобщил)
Это больше говорит о Жулине, чем о девочках Хрустального )
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Whiskey cat
Ответ Мария-Мария
А что было на шоу? Она, вроде, выступала у Авербуха в Снежной королеве в роли Маленькой разбойницы, а потом вдруг исчезла с радаров. Наверное, как раз были пробы у нее.
Была на футбольном мероприятии с Аней.
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Мария-Мария
Ответ Kareglazaya
У Даши четверных никогда не было. Но судя по выступлению на шоу, после травмы и с тройными появились проблемы. Тут либо заканчивать, либо попробовать что-то другое.
А что было на шоу? Она, вроде, выступала у Авербуха в Снежной королеве в роли Маленькой разбойницы, а потом вдруг исчезла с радаров. Наверное, как раз были пробы у нее.
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Kareglazaya
Ответ Алеся Ткаченко
У Усачевой ультра-си и до травмы не было,Жулин ее наверное с Хромых перепутал
Подозреваю, что Жулин вообще слабо отличает друг от друга девочек из "Хрустального")) Почти все маленькие, худенькие и с четверными, вот Жулин и обобщил)
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opty
Трудно вернутся к тому чего не было...

Или Жулин Дарью с Майей Хромых перепутал?

А Дарье удачи - фигуристка была яркая и скользучая, в танцах может попытаться раскрыться
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Kareglazaya
У Даши четверных никогда не было. Но судя по выступлению на шоу, после травмы и с тройными появились проблемы. Тут либо заканчивать, либо попробовать что-то другое.
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Elenavasilevna
А у Усачевой были четверные?
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Toba Door
Скорее Алина перейдет в парное, ей бы хорошего партнера
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Алексей Венедиктов
Ответ AllaS
/Даже трикселя нет/ А ведь триксель сложнейший прыжок и его очень многим сложнее поставить чем квад. Обладательницы трикселя единицы и редкость, что им удаются и квады . Правда и квадисток единицы . Квады и триксели приходят и быстро уходят.
У Алиначки их не было вообще)
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As per
Ответ 22somebody22
Жулин не в курсе,что Усачева ультра-си элементами не владела никогда?Она даже каскад лутц-риттбергер не прыгала,не говоря уже о четверных и,тем более,3-м акселе. И какие ей танцы,с таким ростом и корявым скольжением.
Скольжение для одиночницы нормальное, но в танцах ещё и фактура нужна.
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Зулфира Мухаметшина
Надо попробовать ....
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22somebody22
Ответ Irina037
У нее даже 3го акселя не было
Даже?3-й аксель сложнее многих четверных.Особенно,псевдочетверных,которым в ТШТ учат.
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22somebody22
Жулин не в курсе,что Усачева ультра-си элементами не владела никогда?Она даже каскад лутц-риттбергер не прыгала,не говоря уже о четверных и,тем более,3-м акселе.
И какие ей танцы,с таким ростом и корявым скольжением.
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AllaS
Ответ Irina037
У нее даже 3го акселя не было
/Даже трикселя нет/ А ведь триксель сложнейший прыжок и его очень многим сложнее поставить чем квад.
Обладательницы трикселя единицы и редкость, что им удаются и квады . Правда и квадисток единицы . Квады и триксели приходят и быстро уходят.
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Delirium
Ответ Алеся Ткаченко
У Усачевой ультра-си и до травмы не было,Жулин ее наверное с Хромых перепутал
Она и триксель напрыгивала и какой-то квад, но до соревнований не дошло, да. Жулин не ошибся, просто Даше действительно нет смысла возвращаться в одиночку, если с прыжками все тяжело, а скорее всего тяжело, раз в парное не пошла.
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наталья Головченко
Ответ pele_kan
Жулин как всегда не в теме. Ты вообще выступления Даши смотрел когда-нибудь? Четверных у нее никогда и не было, а скольжение прекрасное, так что в танцах не затеряется.
Канышева тоже, была прекрасной одиночницей и увы....не думаю, что Дарье найдется хороший партнер. С хорошими мальчиками, всегда проблема(((
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N-fox
Ответ Алеся Ткаченко
У Усачевой ультра-си и до травмы не было,Жулин ее наверное с Хромых перепутал
Просто у ТШТ репутация такая, сложно представить, что кто-то там без четверных. Даша вроде бы 3А пыталась разучивать... А вообще, уникальная по-своему фигуристка, так надеялась на ее возвращение.
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AllaS
Жулин совсем весь в танцах и не в курсах ЖО . По верхам мыслью прошёлся. Даше не к чему возвращаться в ее арсенале не было квадов никогда.
Другое дело, что травма серьёзная и ей опасно и тройные прыгать, кстати которые тоже надо возвращать после травмы или изменений телосложения , теряется центровка .
Даша компонентная фигуристка, остаётся ей пожелать хорошего партнера в танцах.
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Irina037
У нее даже 3го акселя не было
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Eva2426
Невозможно вернуться к тому, чего никогда не было
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