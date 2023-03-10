Жулин о возможном переходе Усачевой в танцы на льду: «Видимо, травма была слишком серьезной, и она понимает, что к четверным уже не вернется»

прокомментировал возможный переход в танцы на льду.

«Сложно сказать, насколько успешен возможный переход в другой вид фигурного катания. Никогда об этом не задумывался. Дарья ко мне за советами не обращалась.

Чтобы говорить о ее перспективах, надо смотреть на работу коленей, скольжение. Не всегда бывает, что очень хорошая фигуристка может стать хорошим танцором. Думаете, так просто перейти? Это абсолютно разные направления, хоть оно и называется фигурным катанием.

Всегда одиночнику для начала понадобится минимум год-два познавать танцы. Важно найти хорошего партнера – все не так просто!

Почему появилось желание? Видимо, травма была слишком серьезной, и она понимает, что к четверным уже не вернется. А без этого соревноваться на том уровне Усачева не сможет. Поэтому, думаю, не спортивные пары, а именно танцы на льду», – сказал заслуженный тренер России.