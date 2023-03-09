Иоланда Чен о том, что Тарасова может создать шоу на YouTube: «С удовольствием составлю Татьяне Анатольевне компанию в кадре. Я с ней хоть на ютуб, хоть на край света»
Иоланда Чен заявила, что готова вместе с Татьяной Тарасовой вести шоу на YouTube.
«Талантливый человек талантлив во всем. Она была хорошей фигуристкой и была бы великолепной, если бы не травмировалась.
Она великий тренер, ее ученики получали олимпийские медали. Она прекрасный преподаватель: воспитала не просто спортсменов, а уже и тренеров. Например, Елену Буянову.
И она хорошо освоила телевидение. Мы с ней много работали в кадре. С удовольствием составлю компанию в кадре с Татьяной Анатольевной!
Я с ней хоть на ютуб, хоть на край света! Мне с ней комфортно в любом формате: были и ведущими, и комментаторами. Конечно, все получится у Татьяны Тарасовой.
Если какие-то тупенькие и бесталанные мальчики и девочки умудряются стать успешным и богатыми блогерами, то почему Тарасова, глыба и звезда нашей страны, не сможет на ютубе рассказывать о своем любимом виде спорта?» – сказала Чен.
Татьяна Тарасова: «У меня есть желание создать шоу на YouTube. Нужно познакомиться с человеком, который бы понимал, как это делать»
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