Тарасова о турнире шоу-программ: «Люди из разных областей искусства будут оценивать выступления именно с точки зрения искусства. И это очень правильно»

Теги Татьяна Тарасова ТАСС Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Татьяна Тарасова положительно оценила состав жюри турнира по шоу-программам.

Ранее стало известно, что в жюри не будет людей, связанных с фигурным катанием. 

Прокаты спортсменов будут оценивать «уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства (хореография/балет, музыка, кино, театр, и т.д.), а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах».

«Люди из разных областей искусства будут оценивать выступления спортсменов именно с точки зрения искусства, и это очень правильно», – сказала Тарасова.

Имена членов жюри пока не разглашаются – их объявят в момент начала турнира.

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10 комментариев

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nadenki
Ответ Утренняя Аврора
Представители СМИ. Вайцеховская????
А кроме Вайц и Губера нет профжуров?Специалистов и не медийных?
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Галина Александрова
Может этим шоу ФФКР хочет протестировать систему с разделением судей на техническую и компонентную панели? Думают, что это улучшит качество судейства? Когда-то это предлагал технический комитет ISU.
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Девушка Безимени
ну тогда надо выбрать среди людей искусства тех, кто в нем не только работает, но и разбирается
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Ритт
Это первый опыт такого рода мероприятий, поэтому и правила корректируются постоянно. Главное, что мы увидим много новых номеров. И много интересных номеров. У того же Авербуха в ЛП полно шедевров, а в ЛП Дети все номера были классные. Тем более здесь будут взрослые спортсмены профессионалы, и номера будут качественные. Я думаю всё таки все расстараются. Дети на детском леднике за 2 недели номера выучивали, взрослые тем более смогут.
Шоу еще не прошло, а уже столько негатива от болельщиков. Первый КПК, турнир по прыжкам в декабре были на отличном уровне, и это шоу всем понравится в итоге.
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Галина Александрова
Предположительно - Николай Цискаридзе, Алла Сигалова, Алла Духова, Ирина Винер и другие.
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Vendetta4111323
Да будет срач в обсуждениях столь размытых и субъективных правил
Хотя того и добиваются, судя по всему
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Утренняя Аврора
Только бы ведущий не Губерниев. Придется нажать кнопку.
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Утренняя Аврора
Представители СМИ. Вайцеховская????
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Маргарита В Сафронова
Согласна с Татьяной Анатольевной. Шоу объединяет разные виды искусства, и очень правильно было позвать в жюри представителей этих видов.
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Viks
А может, надо оценивать с точки зрения шоу?
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