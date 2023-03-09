Тарасова о турнире шоу-программ: «Люди из разных областей искусства будут оценивать выступления именно с точки зрения искусства. И это очень правильно»

положительно оценила состав жюри турнира по шоу-программам.

Ранее стало известно, что в жюри не будет людей, связанных с фигурным катанием.

Прокаты спортсменов будут оценивать «уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства (хореография/балет, музыка, кино, театр, и т.д.), а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах».

«Люди из разных областей искусства будут оценивать выступления спортсменов именно с точки зрения искусства, и это очень правильно», – сказала Тарасова.

Имена членов жюри пока не разглашаются – их объявят в момент начала турнира.

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