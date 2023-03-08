Татьяна Тарасова: «У меня есть желание создать шоу на YouTube. Нужно познакомиться с человеком, который бы понимал, как это делать»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова хочет создать собственное шоу на YouTube.

«У меня есть желание создать шоу на YouTube. Мне нужно познакомиться с человеком, который бы понимал, как это делать. Я сама в технике ничего не соображаю. Мне нужен помощник.

Сейчас я занята – занимаюсь музыкой к программам следующего года. Потом надо будет посидеть и подумать. Буду рада, если откликнется кто-то из молодых техников», – сказала заслуженный тренер СССР.

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22 комментария

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Oleandra
Чтобы ещё один подкаст, выливающий ведро помоев на Тутберидзе, был? не надо, только что наслушалась оголтелого НЕчистого хвоста.. Этери, скольких же ты недобло..еров и старушенций разных подкармливаешь..
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Skyolker
Сдался вам этот ютуб, Татьяна Анатольевна. Поберегите здоровье )
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Manukello
Ответ kovfun-barrios
Ну да, ну да)) По полгода в больнице проводит. Шоу ей только оттуда вести.
Андропов страной так управлял, она научилась
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Manukello
Ответ Елена Ковалёва
Почему столько грязи? Так трудно помочь пожилому человеку? Где вы добрые люди? Не оскудеет рука дающего. И попрошу мне гадости не писать про пожилого человека. Вы тоже станете старыми, и не дай бог что бы про вас забыли ваши молодые потомки.
Ишь ты, сердобольная. Сама то поди миллионерша, не? А вот та, которую ты жалеешь миллионерша
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Елена Ковалёва
Почему столько грязи? Так трудно помочь пожилому человеку? Где вы добрые люди? Не оскудеет рука дающего. И попрошу мне гадости не писать про пожилого человека. Вы тоже станете старыми, и не дай бог что бы про вас забыли ваши молодые потомки.
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kovfun-barrios
Ну да, ну да)) По полгода в больнице проводит. Шоу ей только оттуда вести.
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Manukello
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Казалось бы, каждый из них заработал состояние, сиди на пенсии на шикарной даче, любуйся цветочками, отдыхай, но нет-вцепились в свои кресла мертвой хваткой.
И не говори. Глаза уже на них не смотрят
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layton
Хотелось бы чего-то наподобие аналитики с Александром Викторовичем Бубновым. С подсчетами ТТД (ну или GOE хотя бы), сравнениями местных талантов со звёздами мирового ФК, «Акатьева - ДУОЙКА!», «Дэвис выполняет функцию тормоза в команде» и всем таким
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Manukello
Надоели уже деды дряхлые
Казалось бы, каждый из них заработал состояние, сиди на пенсии на шикарной даче, любуйся цветочками, отдыхай, но нет-вцепились в свои кресла мертвой хваткой.
+4
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JSV
Пусть ведет, это прям ее, чем отвечать на тупые вопросы журналистов постоянно. Думаю, этот канал будет самым популярным. Да и обратная связь будет, что всегда полезно.
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Viks
Зачем?
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Найдите деньги - и молодые техники сами Вас найдут ...
(С) Надежда Бабкина. ;)
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galik55
Всех с днем 8.
Но спасибо, ТАТ, НЕ НАДО
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Manukello
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Слушайте, ну я даже реально завидую. Одна в 83 занимает кресло главного тренера, в теории предполагающее большую нагрузку и активность, вторая - в 76 о шоу на ютюбе мечтает...Как сильна наша старая гвардия. На пенсию-только ногами вперед, сложно 40-50 летней "молодежи" пробиться в ФФКР 😂
Надоели уже деды дряхлые
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Manukello
Ответ Wintersun
А может не надо? Сейчас найдутся "помощники" за плевую работу будут с неё нехилое бабло тянуть.
Подрястресут миллионершу
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Manukello
Вот и сиди смотри телевизор на пенсии. Есть у нас кто и подкаст проведет и в технике соображает. Надоели кже эти бабки заслуженные, ничего не умеют, но везде лезут
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Wintersun
А может не надо? Сейчас найдутся "помощники" за плевую работу будут с неё нехилое бабло тянуть.
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Andrew Petrov
если бардак не победить,то нужно его возглавить подумала Т.А и ушла в нал)))
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Самая цитируемая и вообще недура
Слушайте, ну я даже реально завидую. Одна в 83 занимает кресло главного тренера, в теории предполагающее большую нагрузку и активность, вторая - в 76 о шоу на ютюбе мечтает...Как сильна наша старая гвардия. На пенсию-только ногами вперед, сложно 40-50 летней "молодежи" пробиться в ФФКР 😂
+12
-1
+11
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Lennuci
Зачем? Траньков и тот Подкасту на хвост подсел, т к сам не потянет, a он, считай, вдвое моложе.
Всему свое время, Татьян Тольна. A cтарые песни "о главном" и гугл прекрасно помнит.
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JL JL
Так YouTube в любой момент могут прикрыть. По-моему там есть какой-то рзtube, вон туда бегите.
Если, конечно, интернет вообще не прихлопнут.
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avcgloronalduMU
сейчас только рутюб остался
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