Татьяна Тарасова: «У меня есть желание создать шоу на YouTube. Нужно познакомиться с человеком, который бы понимал, как это делать»

Татьяна Тарасова хочет создать собственное шоу на YouTube.

«У меня есть желание создать шоу на YouTube. Мне нужно познакомиться с человеком, который бы понимал, как это делать. Я сама в технике ничего не соображаю. Мне нужен помощник.

Сейчас я занята – занимаюсь музыкой к программам следующего года. Потом надо будет посидеть и подумать. Буду рада, если откликнется кто-то из молодых техников», – сказала заслуженный тренер СССР.

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