Татьяна Тарасова: «У меня есть желание создать шоу на YouTube. Нужно познакомиться с человеком, который бы понимал, как это делать»
Татьяна Тарасова хочет создать собственное шоу на YouTube.
«У меня есть желание создать шоу на YouTube. Мне нужно познакомиться с человеком, который бы понимал, как это делать. Я сама в технике ничего не соображаю. Мне нужен помощник.
Сейчас я занята – занимаюсь музыкой к программам следующего года. Потом надо будет посидеть и подумать. Буду рада, если откликнется кто-то из молодых техников», – сказала заслуженный тренер СССР.
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(С) Надежда Бабкина. ;)
Но спасибо, ТАТ, НЕ НАДО
Всему свое время, Татьян Тольна. A cтарые песни "о главном" и гугл прекрасно помнит.
Если, конечно, интернет вообще не прихлопнут.