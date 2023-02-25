Ковальчук о собрании перед ОИ-2018: «Спасибо Тарасовой и Карелину, которые выступили с речью. Все нас поддержали, сказав, что обязательно нужно ехать»

Илья Ковальчук высказался о победе России на ОИ-2018.

В финале Олимпиады-2018 сборная России по хоккею обыграла команду Германии (4:3 ОТ), уступая по ходу третьего периода 2:3.

– Илья, прошло пять лет со дня победы на Олимпиаде. Какая самая яркая история вспоминается сейчас, кроме очевидных, когда вручали золото?

– Вообще это была неординарная Олимпиада, потому что принималось серьезное решение, поедем ли мы на нее вообще. Тем более Россия выступала без флага и гимна, что накладывало дополнительную ответственность.

Эта Олимпиада останется в памяти на всю жизнь, тем более у меня. Это были мои пятые Игры, и слава богу, получилось завоевать золото, принести радость стране. Для меня это всегда будет особенный день.

– А на том олимпийском собрании, где решалось, ехать ли в Пхенчхан, было в самом деле все так критично?

– Ну, конечно, да! Огромное спасибо Татьяне Анатольевне Тарасовой и Сан Санычу Карелину, которые выступили с речью. Там были ветераны, олимпийские чемпионы даже по летним видам спорта. Все нас поддержали, сказав, что обязательно нужно ехать на Олимпиаду и доказывать свою состоятельность.

Как бы кто ни хотел забирать у нас флаг и гимн, все знают, откуда мы родом, все прекрасно знают наши фамилии, и какую страну мы представляем. И слава богу, что все так получилось. Это исторический момент. Хоккейная сборная России ни разу не выигрывала Олимпиаду. Верю, что это не последнее наше золото, – сказал экс-форвард сборной России по хоккею.