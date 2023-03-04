Железняков об оценках Титовой: «Давайте четко посмотрим медленные повторы. Просто заявлять, что судейство было неправильным – не должно быть такого»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России женское катание Алексей Железняков Софья Титова Серия Гран-при России Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о судействе на юниорском Гран-при России.

Ученица Евгения Плющенко Софья Титова стала четвертой. Она исполнила в произвольной программе четыре элемента ультра-си (по два четверных сальхова и тройных акселя). 

После выставления оценок Титовой болельщики на арене «Юбилейный» в Санкт-Петербурге стали кричать «Позор!» и «Мало!»

– Татьяна Тарасова возмущена судейством на юниорских соревнованиях в рамках Гран‑при... 

– Вы знаете, я всегда рассуждаю так: есть же повторы! Диалог должен быть конструктивным. Любой тренер, хореограф или специалист может сказать: «Засудили».

Но давайте тогда возьмем и четко посмотрим медленные повторы, разложим все по полочкам: где были недокруты, где были неправильные ребра, где было сорвано вращение или еще что‑либо. Только после этого можно делать такого плана заявления.

У нас же в судах предъявляется доказательная база, работают юристы, прокуроры – целая система, которая разбирает, что натворил человек, прежде чем его наказать.

У нас есть комиссия по этике. Возможно, федерация внесет такие поправки, чтобы эта комиссия могла принимать заявки от недовольных тренеров или специалистов, которые заявляют, что где‑то кого‑то засудили.

Судьи действительно бывают неконструктивны. В мире фигурного катания, к сожалению, часто случается предвзятость.

Чтобы этого не было, комиссия по этике должна рассматривать такие случаи и выявлять, что действительно спортсмен был засужен, недоглядели, недодали. И выносить какой‑то вердикт по этому поводу.

А просто заявлять, что судейство было неправильным – считаю, не должно быть такого.

Представьте, если каждый тренер начнет свое недовольство высказывать, какой начнется балаган. Говорить можно много, но в этом нет никакого конструктива.

А потом, естественно, начинаются скандалы, интриги, расследования, пресса пишет – в общем, какое‑то болото. А болельщики смотрят на нас со стороны и думают: «Боже, ну что у них там за дурдом?» – сказал Железняков.

Три минуты театра Плющенко после проката Титовой: радовался, нервно поглядывал на часы и обалдел от оценок

Плющенко выиграл – помогла его гневная речь? Скорее, наоборот: трое судей мстят – возмущена даже Тарасова

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7 комментариев

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Фатима Кочкарова
Сейчас начнут работать боты, говорить про недокруты Софы. А разве у Гордеевой нет недокрутов? У нее каждый 2 прыжок в недокрут.
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Фатима Кочкарова
За такие прыжки Валиевой и Акатьевой грибуют +3гое. Аксель у Аделии практически всегда в недокрут, но получает большие гое, Лиза тоже недокручивает иногда. Прыжки кроме второго акселя выглядили легкими. За такой прокат любая из тшт получила бы 170 баллов. Пусть Желязняков объяснит, как Садкова попала вообще заняла 2 место с 2 падениями. Ее место должно быть после Юровой, 7
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Татьяна Тычинская
Ответ Phoenix_777
Отличная идея! Запилите видео с покадровым просмотром прыжков Титовой в публичном пространстве с подробными профессиональными комментариями, чтобы все лично увидели и убедились, за что ей такие оценки. И чтобы Плющенко с Титовой первыми посмотрели.
И не только Титовой, прыжки и вращения девочек с пьедестала тоже, чтоб можно было сравнить и убедиться в правильности оценок.
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Мария С
Плющ в этот раз подготовился и истерить не стал, а просто заранее была нанята группа людей в зале, которые орали "позор".... также я смотрю на спортсе тоже много проплвченных ботов....ну чтож...хотя бы поступил умнее
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Маргарита В Сафронова
Абсолютно прав.Кто не согласен, смотрите, считайте, заявляйте. На мой взгляд, у Сони крайне неудачная ПП, похожая на тренировку прыжков.
+2
-5
-3
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Phoenix_777
Отличная идея! Запилите видео с покадровым просмотром прыжков Титовой в публичном пространстве с подробными профессиональными комментариями, чтобы все лично увидели и убедились, за что ей такие оценки. И чтобы Плющенко с Титовой первыми посмотрели.
+5
-5
0
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Татьяна Боровкова
Какое корректное и на редкость адекватное мнение.
+7
-5
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