Елена Вайцеховская: «Удивительно слышать сетования на судейство от Тарасовой. Она как никто другой знает, как устроен этот мир»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России Первый канал Елена Вайцеховская судьи женское катание Серия Гран-при России Фигурное катание

Елена Вайцеховская удивлена, что Татьяна Тарасова критикует судейство в фигурном катании.

«Необъективность со стороны арбитров в фигурке была всегда, она изначально входит в неписаные правила этого вида спорта, и, полагаю, так будет всегда, пока за пультами сидят живые люди со своими вкусами и пристрастиями.

Как раз поэтому мне было несколько удивительно слышать сетования на судейство со стороны Тарасовой. Она как никто другой знает, как устроен этот мир. Ее в свое время (что ни для кого не секрет) очень сильно не любила федерация, а значит, не любили и судьи, которые в те времена федерацию обслуживали.

Полагаю, что отчасти поэтому в годы своего тренерского расцвета Тарасова вдалбливала всем своим ученикам: надо быть на две головы выше соперников, чтобы не зависеть от судейского произвола. И это работало.

Собственно, юниорский финал в Питере именно по такому принципу, превосходя соперниц по всем статьям, выиграла Вероника Жилина — даже при том, что сорвала первый из четверных прыжков в произвольной программе.

Уже писала, но повторюсь: если спортсмен ошибается, жаловаться на судейство не самая правильная стратегия. Высказывания из серии «докручено — не докручено» здесь тоже, на мой взгляд, не слишком уместны.

Во-первых, каждый судья смотрит на лед с несколько иного ракурса, поэтому отличаться друг от друга могут даже мнения тех, кто работает в одной бригаде.

Во-вторых, любое, даже совсем крошечное, сомнение в качестве элемента может трактоваться как в плюс спортсмену, так и в минус: это тоже изначально заложено в издержки судейского субъективизма. Да, это бывает очень и очень обидно, но таковы правила игры, о которых, опять же, не может не знать человек с колоссальным опытом.

Возможно, реакция Тарасовой в поддержку Плющенко была продиктована эмоциями: за последние несколько лет Евгений так мощно вписался в российское одиночное катание (прежде всего в его юниорский сегмент), что это заслуживает как минимум поощрения, а не драконовского подхода со стороны арбитров. Но тут уж как повезет.

При этом со стороны тренера не было высказано ни одного аргумента, который реально можно было бы принять в расчет. Она считает, что судьи неправы, те с этим мнением не согласны. Нормальная рабочая ситуация, коих в фигурном катании не счесть.

По итогу вышел очередной скандал, который, судя по всему, Первый канал просто не посчитал нужным тащить в эфир.

И чему тут удивляться?» – написала журналист.

Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей

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23 комментария

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QueenAmidala
Ответ AAPolyansky
вы зрите в корень. она хочет быть на хорошо оплачиваемой работе - и судя по ее топлению за один из тренерских штабов она эту работу в этом тренерском штабе получила
Кстати. Вероятно, что заручившись контрактом с Первым каналом и знакомством с Черносвитовой, ТШТ больше не нужна протекция в виде Тарасовой, и поэтому ТАТ сменила лагерь
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QueenAmidala
Ответ Skyolker
Даже если и знает, то это не значит, что надо мириться с несправедливостью. А то у нас любят засунуть язык в ж...пу и делать вид, что так и надо.
Тогда уж надо быть последовательной, а не здесь несправедливое судейство вижу, здесь не вижу, а там рыбу заворачиваем
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Зурбаган
Ответ Nataly1991
Рудковская действительно мощно поработала, превратила ФК в шоу
Может просто разворошила гнездо? А то одна менеджер под свою пяту жо одиночку поставила, ломая судьбы других спортсменов. Свою то не смогла она как женщина сложить. Отсюда и такие проблемы с психикой, а последние годы тш вообще одну халтуру штампует. Так еще и в международный скандал с допингом страну втянула (ее ученица).
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Зурбаган
Ответ Princess23
С тех пор как Первый канал впрягся в фигурку она стала напоминать программу Малахова.."пусть говорят"
Подметили верно.
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Alexander X
Ответ Артур Петров
Если быть на стороне справедливости, то Титову правильно отсудили, так как просто не возможно было поставить даже кушку. Я больше скажу, что техническая бригада не совсем хотела расстроить Софью, так как у неё какие-то два прыжка (сейчас уже не вспомню) были на понижение. Почти нормально её отсудили. Но вот у Жилиной я не увидел кушку на сольном 4T, а также недокрут на 3T в каскаде. Тут судьи перемудрили.
нет смысла разбирать судейство отдельной фигуристки!
судейство может быть строгим или"мягким", но оно должно быть одинаковым для всех!...
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Alexander X
Ответ Kareglazaya
"Евгений так мощно вписался в российское одиночное катание, ... что это заслуживает как минимум поощрения" - так его учеников и поощряют. Муравьева, Жилина получают высокие баллы за компоненты. И если у первой это, как правило, заслуженно, то у второй баллы явно завышены. Да и у Титовой компоненты выше, чем у более компонентных конкуренток. Но такую несправедливость Плющенко почему-то не замечает.
а что же дальше не закомментили??? как раз ключевые слова всего опуса...
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Alexander X
"... а не драконовского подхода со стороны арбитров. Но тут уж как повезет.".... остальное можно не читать...
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eshkun13
Вайцеховская камуфлирует блат и коррупцию в фк в красивые слова. Субъективность это одно, и это нормально. А когда заранее договариваются - кого на пьедестал поднимать, а кого принижать - это предвзятость. Всю жизнь ТАТ была за эту систему и вдруг сейчас решила бороться. Есть смысл? Всех устраивает нынешняя система, и если кого-то начали принижать ещё в юниорах - и один посмел высказать свою позицию в защиту спортсменки - его начинают хейтить или высмеивать. То как накинулись на Плющенко и ТАТ любители росфк - это показатель того что в ближайшее время ничего в судействе не изменится.
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Блинчик
Жилина выиграла только потому, что Садкова рассыпалась в полный хлам, что грибы рисовать было не на чем. Отсюда и взялось превосходство по всем статьям.
И на фига вы, такие субъективные, называетесь спортом? Давайте говорить честно: ФК - это конкурс, где надо просто нравится судьям, при этом нравится можно не обязательно демонстрируемым на льду мастерством, а чисто внешне или чисто взятками в кулуарах.
+5
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Kareglazaya
"Евгений так мощно вписался в российское одиночное катание, ... что это заслуживает как минимум поощрения" - так его учеников и поощряют.
Муравьева, Жилина получают высокие баллы за компоненты. И если у первой это, как правило, заслуженно, то у второй баллы явно завышены. Да и у Титовой компоненты выше, чем у более компонентных конкуренток. Но такую несправедливость Плющенко почему-то не замечает.
+3
-3
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Princess23
С тех пор как Первый канал впрягся в фигурку она стала напоминать программу Малахова.."пусть говорят"
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Alexxa
Не поняла, а Жилина что выиграла как здесь в статье?
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Артур Петров
Ответ Леди Брэкнелл
Здесь была не обычная необъективность, а сговор и показательная порка четырнадцатилетней девочки. Любопытно, как ненавистную Вайц, которая считается здесь ничегонепонимашкой, поддержат 😂
Если быть на стороне справедливости, то Титову правильно отсудили, так как просто не возможно было поставить даже кушку. Я больше скажу, что техническая бригада не совсем хотела расстроить Софью, так как у неё какие-то два прыжка (сейчас уже не вспомню) были на понижение. Почти нормально её отсудили.

Но вот у Жилиной я не увидел кушку на сольном 4T, а также недокрут на 3T в каскаде. Тут судьи перемудрили.
+3
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AAPolyansky
Ответ ксанна
А по моему, ТАТ не довольна, что судьи недостаточно несправедливы. Вероятно, ей хочется, что бы судейские бригады даже изредка не могли бы поощрить тех, кто <<не в очередь>> оказался на пьедестале. ...а ещё, складывается впечатление, что ТАТ сама хочет быть в судейской бригаде и на первых ролях. ТАТ не может смириться с возрастом, что она стала в фигурном катании, нечто вроде, свадебного генерала, на которого никто не обращает внимания и который существует "для мебели", как деталь интерьера.
вы зрите в корень. она хочет быть на хорошо оплачиваемой работе - и судя по ее топлению за один из тренерских штабов она эту работу в этом тренерском штабе получила
+2
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Skyolker
Даже если и знает, то это не значит, что надо мириться с несправедливостью. А то у нас любят засунуть язык в ж...пу и делать вид, что так и надо.
+10
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Спорт_в_массы
"заслуживает как минимум поощрения" - это что-то про отдельную калитку?)
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ксанна
А по моему, ТАТ не довольна, что судьи недостаточно несправедливы.
Вероятно, ей хочется, что бы судейские бригады даже изредка не могли бы поощрить тех, кто <<не в очередь>> оказался на пьедестале.

...а ещё, складывается впечатление, что ТАТ сама хочет быть в судейской бригаде и на первых ролях.

ТАТ не может смириться с возрастом, что она стала в фигурном катании, нечто вроде, свадебного генерала, на которого никто не обращает внимания и который существует "для мебели", как деталь интерьера.
+4
-2
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Nataly1991
Рудковская действительно мощно поработала, превратила ФК в шоу
+10
-2
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Леди Брэкнелл
Здесь была не обычная необъективность, а сговор и показательная порка четырнадцатилетней девочки.
Любопытно, как ненавистную Вайц, которая считается здесь ничегонепонимашкой, поддержат 😂
+6
-4
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N-fox
Плющенко по мнению Вайцеховской заслуживает поощрения (другие-то не залужили, лицом не вышли). Так его учеников и поощряют регулярно. А тут вдруг меньше, чем обычно поощрили. Причем, только в первой оценке. И вой на всю вселенную.
+14
-4
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Toba Door
У каждого судьи свой конверт
+13
0
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spboksana
"за последние несколько лет Евгений так мощно вписался в российское одиночное катание" - мощно, не то слово)) особенно его жена))
+24
-3
+21
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Маргарита В Сафронова
И, как никто другой, Татьяна Анатольевна знает, как с этим устройством бороться.) Без боя она не сдастся! А для нас, по ходу, готовят сюрприз, в виде ведущей на шоу-турнире.
+2
-2
0
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