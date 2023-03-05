Елена Вайцеховская: «Удивительно слышать сетования на судейство от Тарасовой. Она как никто другой знает, как устроен этот мир»
Елена Вайцеховская удивлена, что Татьяна Тарасова критикует судейство в фигурном катании.
«Необъективность со стороны арбитров в фигурке была всегда, она изначально входит в неписаные правила этого вида спорта, и, полагаю, так будет всегда, пока за пультами сидят живые люди со своими вкусами и пристрастиями.
Как раз поэтому мне было несколько удивительно слышать сетования на судейство со стороны Тарасовой. Она как никто другой знает, как устроен этот мир. Ее в свое время (что ни для кого не секрет) очень сильно не любила федерация, а значит, не любили и судьи, которые в те времена федерацию обслуживали.
Полагаю, что отчасти поэтому в годы своего тренерского расцвета Тарасова вдалбливала всем своим ученикам: надо быть на две головы выше соперников, чтобы не зависеть от судейского произвола. И это работало.
Собственно, юниорский финал в Питере именно по такому принципу, превосходя соперниц по всем статьям, выиграла Вероника Жилина — даже при том, что сорвала первый из четверных прыжков в произвольной программе.
Уже писала, но повторюсь: если спортсмен ошибается, жаловаться на судейство не самая правильная стратегия. Высказывания из серии «докручено — не докручено» здесь тоже, на мой взгляд, не слишком уместны.
Во-первых, каждый судья смотрит на лед с несколько иного ракурса, поэтому отличаться друг от друга могут даже мнения тех, кто работает в одной бригаде.
Во-вторых, любое, даже совсем крошечное, сомнение в качестве элемента может трактоваться как в плюс спортсмену, так и в минус: это тоже изначально заложено в издержки судейского субъективизма. Да, это бывает очень и очень обидно, но таковы правила игры, о которых, опять же, не может не знать человек с колоссальным опытом.
Возможно, реакция Тарасовой в поддержку Плющенко была продиктована эмоциями: за последние несколько лет Евгений так мощно вписался в российское одиночное катание (прежде всего в его юниорский сегмент), что это заслуживает как минимум поощрения, а не драконовского подхода со стороны арбитров. Но тут уж как повезет.
При этом со стороны тренера не было высказано ни одного аргумента, который реально можно было бы принять в расчет. Она считает, что судьи неправы, те с этим мнением не согласны. Нормальная рабочая ситуация, коих в фигурном катании не счесть.
По итогу вышел очередной скандал, который, судя по всему, Первый канал просто не посчитал нужным тащить в эфир.
И чему тут удивляться?» – написала журналист.
Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей
судейство может быть строгим или"мягким", но оно должно быть одинаковым для всех!...
И на фига вы, такие субъективные, называетесь спортом? Давайте говорить честно: ФК - это конкурс, где надо просто нравится судьям, при этом нравится можно не обязательно демонстрируемым на льду мастерством, а чисто внешне или чисто взятками в кулуарах.
Муравьева, Жилина получают высокие баллы за компоненты. И если у первой это, как правило, заслуженно, то у второй баллы явно завышены. Да и у Титовой компоненты выше, чем у более компонентных конкуренток. Но такую несправедливость Плющенко почему-то не замечает.
Но вот у Жилиной я не увидел кушку на сольном 4T, а также недокрут на 3T в каскаде. Тут судьи перемудрили.
Вероятно, ей хочется, что бы судейские бригады даже изредка не могли бы поощрить тех, кто <<не в очередь>> оказался на пьедестале.
...а ещё, складывается впечатление, что ТАТ сама хочет быть в судейской бригаде и на первых ролях.
ТАТ не может смириться с возрастом, что она стала в фигурном катании, нечто вроде, свадебного генерала, на которого никто не обращает внимания и который существует "для мебели", как деталь интерьера.
Любопытно, как ненавистную Вайц, которая считается здесь ничегонепонимашкой, поддержат 😂