Авербух о турнире шоу-программ: «На 100% погружен в работу. Приятно, что из 24 участников четверть будут демонстрировать мои постановки»
Илья Авербух рассказал о своих постановках для турнира по шоу-программам.
Соревнования пройдут в Москве 18 марта.
– Есть ли уже какие-то планы, связанные с постановками на будущий сезон, и предложения от ведущих тренеров?
– Пока на 100% погружен в работу над постановками для предстоящего турнира шоу-программ. Приятно, что из 24 участников четверть будут демонстрировать мои постановки. О соревновательных программах говорить пока рано.
– Не было желания самому тряхнуть стариной и выступить в турнире шоу-программ?
– В глубине души хотелось, но я ведь не чемпион мира среди одиночников! В паре уже не потяну, – сказал хореограф.
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