Авербух о турнире шоу-программ: «На 100% погружен в работу. Приятно, что из 24 участников четверть будут демонстрировать мои постановки»

Теги Илья Авербух сборная России Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о своих постановках для турнира по шоу-программам.

Соревнования пройдут в Москве 18 марта.

– Есть ли уже какие-то планы, связанные с постановками на будущий сезон, и предложения от ведущих тренеров?

– Пока на 100% погружен в работу над постановками для предстоящего турнира шоу-программ. Приятно, что из 24 участников четверть будут демонстрировать мои постановки. О соревновательных программах говорить пока рано.

– Не было желания самому тряхнуть стариной и выступить в турнире шоу-программ?

– В глубине души хотелось, но я ведь не чемпион мира среди одиночников! В паре уже не потяну, – сказал хореограф.

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10 комментариев

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Маргарита Михайловна
Где Авербух - там кумовство, блат и пропихивание своих.
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Зоя Кудряшова
Не интересно. Надоело. Но что же делать 1 каналу, когда большая часть интересных программ исчезли вместе с ведущими.
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Toba Door
Будет комментировать гришин называть Кондратюка и валиеву оч, а когда очередь дойдёт до пар про назавет фамилии мишина галлямов, противно слушать
+3
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Марина Синельникова
Ответ galik55
Раз Авера задействовали, значит точно ЛП. Никаких соревнований . И шутовское судейство. Грусть
Тут всё же все спортсмены будут выступать. Так ли важно кто победит? А вот новые программы от любимых спортсменов это круто.
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Manukello
Мне вообще не интересен этот очередной ледниковый период. Вообще не про спорт, вообще зашкварно даже посмотреть
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lyubov61
Удачи всем! Пусть все пройдет на ура! Хороший тандем у Ильи был с Мишей - незабываемый "Белый ворон".Надеемся, что и в этот раз все получится.
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galik55
Раз Авера задействовали, значит точно ЛП. Никаких соревнований . И шутовское судейство. Грусть
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Леди Брэкнелл
это тревожно)))
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B.Jones
Илья рад что дело его живёт 😁
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Carg0
А, ну значит точно, ЛП на выезде планируется.
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