Боброва о подготовке к турниру по шоу-программам: «Пока все в штатном режиме, планируем тренироваться, когда Соловьев вернется из шоу-тура»

Теги танцы на льду Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Екатерина Боброва рассказала о подготовке к турниру по шоу-программам.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде выступит со своим партнером Дмитрием Соловьевым.

– Подробно рассказать детали программы не могу, так как нельзя раскрывать ни тему выступления, ни музыку.

Насчет подготовки: Дима сейчас выступает в шоу‑туре у Татьяны Навки, поэтому была одна встреча перед, а далее в онлайн‑режиме выбрали с постановщиками музыку и тему нашего выступления.

Сейчас занимаюсь покупкой материала для своего будущего платья. Пока все в штатном режиме, планируем тренироваться, когда Дима вернется из тура.

– Какую цель перед собой ставите, победить или просто получить удовольствие от участия?

– Вернуться в соревновательную обстановку будет очень волнующе и приятно, я в предвкушении от того, что увижу многих ребят, с которыми выступала во время карьеры, и тех, за кого болела последние годы.

Пока что еще неясны четкие правила судейства, то, как будут выставляться оценки, поэтому о претензиях на победу говорить пока рано. Одна из главных целей – окунуться в атмосферу турнира и получить от него удовольствие, – сказала Боброва.

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4 комментария

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ блОК
Времени осталось мало. Когда они все собираются готовиться?
Прям во время турнира, судя по всему🤓
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Наталья Грабовская
Что касается этих участников, то у них есть опыт участия в ЛП, где новый танец ставится за несколько дней, причём с непрофессионалом, который зачастую едва на ногах может устоять, надев коньки. Уж друг с другом, столько лет катаясь вместе и будучи профессионалами, что-нибудь сварганят, опираясь на имеющуюся техническую базу и опыт подготовки к шоу-выступлениям.
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блОК
Времени осталось мало. Когда они все собираются готовиться?
+3
0
+3
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Девушка Безимени
главное, шоб трусы были фирменными
от кати
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