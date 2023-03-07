Боброва о подготовке к турниру по шоу-программам: «Пока все в штатном режиме, планируем тренироваться, когда Соловьев вернется из шоу-тура»

рассказала о подготовке к турниру по шоу-программам.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде выступит со своим партнером .

– Подробно рассказать детали программы не могу, так как нельзя раскрывать ни тему выступления, ни музыку.

Насчет подготовки: Дима сейчас выступает в шоу‑туре у Татьяны Навки, поэтому была одна встреча перед, а далее в онлайн‑режиме выбрали с постановщиками музыку и тему нашего выступления.

Сейчас занимаюсь покупкой материала для своего будущего платья. Пока все в штатном режиме, планируем тренироваться, когда Дима вернется из тура.

– Какую цель перед собой ставите, победить или просто получить удовольствие от участия?

– Вернуться в соревновательную обстановку будет очень волнующе и приятно, я в предвкушении от того, что увижу многих ребят, с которыми выступала во время карьеры, и тех, за кого болела последние годы.

Пока что еще неясны четкие правила судейства, то, как будут выставляться оценки, поэтому о претензиях на победу говорить пока рано. Одна из главных целей – окунуться в атмосферу турнира и получить от него удовольствие, – сказала Боброва.

Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал