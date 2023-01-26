«Отмечаю, вчерашний день студента». Загитова поделилась фото из университета

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась фото из университета.

В 2021 году Загитова поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

«Отмечаю, вчерашний день студента», – написала она в сторис (пунктуация сохранена).