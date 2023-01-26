«Отмечаю, вчерашний день студента». Загитова поделилась фото из университета

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась фото из университета.

В 2021 году Загитова поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

«Отмечаю, вчерашний день студента», – написала она в сторис (пунктуация сохранена).

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393 комментария

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Ника138
Ответ Аквамарин
Пример неудачный. У Блока идет перечисление имен существительных. У Алины -глагол и существительное. Надо ставить точку, чтобы не было двусмысленности.
Да что ж вас всех корережит то... Точка, запятая - вопрос века. Спать не можете, все строчите. Слет лингивистов в пятом поколении прямо. Ставьте себе точку и идите с миром уже.
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ArishaK
Ответ royer
Сначала подумал что Алиночка не знает как ставить запятые... Но потом я понял. У нее за спиной - вчерашний день студента. И она это отмечает. Хотя... а что бы это значило? 🤔 😂
Ну вы за своими ошибками следите для начала - в каждом вашем сообщении ошибки. А то из-за одной запятой хейт развернули наши "болельщики".
"Сначала подумал , (ЗАПЯТАЯ НУЖНА ЗДЕСЬ) что ..."
"Вы не понЯли.." правильно через Я, а не Е.)
Это так навскидку.
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Gemma157
Да уж.. Запятую туда и первоклассник бы не поставил. Впрочем, что еще ожидать от "самими собими" 😆
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Bulkina
Ответ Ольга Долгова
Этот жест называется "Вулканский салют" и означает "Живи долго и процветай".
Вообще нет. Вулканский салют совершенно другой знак. Алинка показывает фак.
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Инга Швед
Ответ Мира2024
Перечитайте комментарий на который вы ответили вот так несуразно и подумайте
Ну) перечитала, и что? Пост про Загитову, но постоянно тянут под эти посты Медведеву) по Фрейду уже))))
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Мира2024
Ответ Инга Швед
А зачем вы ее с Медведевой сравниваете? для вас же Загитова гораздо звездее Медведевой, но вы упорно тащите Медведеву для сравнения))) подсознанием знаете, кто лучше?)
Перечитайте комментарий на который вы ответили вот так несуразно и подумайте
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Кот Лютик
Ответ AllaS
Так это вы , как раз продолжаете функционировать , исключительно по схеме пятилетней давности . Богиня ЕМ и по определению , плоха Загитова. Это неискоренимо у вас . Не закрытый гештальт в действие, как правы психологи.
Саму себя убедила, что собеседнику есть какое-то дело до ЕМ, МЖ, ПРТДЖ и прочих букв алфавита, и довольная. Ох, тeтя, лечись.
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Мира2024
Ответ Toradora
Кто ещё кого подколол😆. Черезчур народ стал озабоченным соблюдением правил русского языка. Нельзя же так серьёзно воспринимать!
Алина учит грамоте и всяким другим наукам, скоро все тут "профессорами" будут
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Мира2024
Ответ Verysia
Так они все такие смелые, кто спрятался под веник, как крыса.
Ответить нечего, вот и прячутся, слабые люди
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Мира2024
Ответ Аквамарин
Может смысл она вкладывала и другой, но написала неправильно. Само построение неправильно. Надо ставить точку, а не запятую, чтобы не было двусмысленности. Так не пишут.
Пишут.
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Инга Швед
Ну, видимо, подходящая студентка для РГУФКСМиТ) а, нет, для РГУФКСМИТ!
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Инга Швед
Ответ Светлана Сущинина
Редакторы Спотрс,а вы не хотите подписать,,пунктуация сохранена,, в вашей новости выше про хоккей и Евгению Медведеву,где во втором вопросе к Евгении отсутствует небходимая запятая.Или вы только от спортсменок требуете абсолютной пунктуационной грамотности?А к вам это не отностится?
А зачем вы ее с Медведевой сравниваете? для вас же Загитова гораздо звездее Медведевой, но вы упорно тащите Медведеву для сравнения))) подсознанием знаете, кто лучше?)
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royer
Ответ Pelageya_20
Вы не понЕли ))) Грамотей))
специально написал. Для таких как вы. Понели?
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Inka90
Ответ Флер де Лис
И ЕГЭ на смешные баллы сдала тоже, чтобы нас всех позлить, ага))
Уж сколько человек получает такие баллы егэ, не являясь чемпионами, а старательно обучаясь 11 лет в школе и готовясь два года с репетиторами.
Но Алина опять всем должна.
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Pelageya_20
Ответ royer
вы не понели, Алиночка просто пошутила этой запятой... ну как там, в "самими собими".. 😌 😂
Вы не понЕли ))) Грамотей))
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AllaS
Ответ Варлампий Варлампий
а в чем ее известность? ведет ( и ведет по многочисленной критике плохо) какое-то ледовое шоу на тв, да еще там этих ведущих целый отряд, то есть уникальности нет. Если бы на спортсе искусственно не насаждали во всех ветках татарку, я бы помнил загитову только по золоту на олимпиаде
Так этого и достаточно помнить по золоту ОИ. И наверное Вы в курсе , что это наша единственная Абсолютная чемпионка по ФК в своем виде и вторая в мире. А ФК 135 лет! Так что не только известная, но и уникальная спортсменка.
А всем другим Вы в праве не интересоваться, как спортивный болельщик.
А вот мы интересуемся и шоу с нею и ее Аншлаги во всех городах Страны и мира и большим успехом, ее работой ведущей ЛП , где она три года подряд по голосованию зрителей Лучшая ведущая года.Интересуемся и КПК где она с командой Побеждает и ее Влогами о ФК и хоккее с ОИ и сейчас беседами с фигуристами в кулуарах, узнавая много интересного о них, интересуемся даже проведенным ею марафоном 6 часовым в прямом эфире ведущей интеллектуального проекта Сбера ......
Так зачем же Вы слушаете хейтеров и им поддакиваете, когда сами ничего не видели и не слышали!
Вот сегодня ЧЕ , так смотрите его, я вот посмотрела только ,что пары и девушек по последней разминке. Вот уж там и 0,1 нет уникальности, скучно, грустно и нет эмоций!
Поэтому такие яркие, выразительные , мощно-стремительные прокаты Загитовой незабываемы.
А на шоу эта Фигуристка-Артистка рулит!
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Варлампий Варлампий
Ответ AllaS
Так это же не для Вас, это для своих подписчиков в Инсте. Там и обсуждают болельщики. Эка невидаль Фото и видео в соц.сети. Только они мало кого волнуют, а вот жизнь известных людей интересует и даже публикуется в СМИ. Неужели это ново для вас и вызывает удивление.
а в чем ее известность? ведет ( и ведет по многочисленной критике плохо) какое-то ледовое шоу на тв, да еще там этих ведущих целый отряд, то есть уникальности нет. Если бы на спортсе искусственно не насаждали во всех ветках татарку, я бы помнил загитову только по золоту на олимпиаде
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royer
Ответ Verysia
Где ошибку узрели? Запятая на месте, смотря как прочитать предложение.
вы не понели, Алиночка просто пошутила этой запятой... ну как там, в "самими собими".. 😌
😂
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royer
Сначала подумал что Алиночка не знает как ставить запятые... Но потом я понял.

У нее за спиной - вчерашний день студента. И она это отмечает.

Хотя... а что бы это значило? 🤔
😂
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Angry Dude
Ответ Bartez1986
А на фига тут запятая?
Подождите немного, они наверное только на 4м курсе запятые проходят.
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supepper
Ответ Флер де Лис
И ЕГЭ на смешные баллы сдала тоже, чтобы нас всех позлить, ага))
Хейтеры Алинки так часто разбирают на молекулы ее тексты, что не удивился бы, если бы узнал, что она специально запятую поставила.
А вот баллы ЕГЭ у нее хоть свои, честные, не то что у некоторых, которым по блату хорошие баллы ставят.
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AllaS
Ответ Кот Лютик
Понятно, без сочетание букв ЕМ загиботы как фикус без oкуркa - не функционируют.
Так это вы , как раз продолжаете функционировать , исключительно по схеме пятилетней давности . Богиня ЕМ и по определению , плоха Загитова. Это неискоренимо у вас . Не закрытый гештальт в действие, как правы психологи.
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AllaS
Ответ Варлампий Варлампий
это ж показушные фотки, чтоб таким деревянным показать, смотрите я обычная студентка, хоспидя
Так это же не для Вас, это для своих подписчиков в Инсте.
Там и обсуждают болельщики. Эка невидаль Фото и видео в соц.сети. Только они мало кого волнуют, а вот жизнь известных людей интересует и даже публикуется в СМИ.
Неужели это ново для вас и вызывает удивление.
+4
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Кот Лютик
Ответ AllaS
Ну с синдромом ЕМ болел с новыми никами здесь много и вы из тех. Потому и продолжаете заниматься хейтом Алины. Такое состояние болезненное не ново в течение пяти лет от медво это уже норм.
Понятно, без сочетание букв ЕМ загиботы как фикус без oкуркa - не функционируют.
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AllaS
Ответ Кот Лютик
У тебя синдром туретта что ли.
Ну с синдромом ЕМ болел с новыми никами здесь много и вы из тех. Потому и продолжаете заниматься хейтом Алины. Такое состояние болезненное не ново в течение пяти лет от медво это уже норм.
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