«Отмечаю, вчерашний день студента». Загитова поделилась фото из университета
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась фото из университета.
В 2021 году Загитова поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).
«Отмечаю, вчерашний день студента», – написала она в сторис (пунктуация сохранена).
"Сначала подумал , (ЗАПЯТАЯ НУЖНА ЗДЕСЬ) что ..."
"Вы не понЯли.." правильно через Я, а не Е.)
Это так навскидку.
Но Алина опять всем должна.
А всем другим Вы в праве не интересоваться, как спортивный болельщик.
А вот мы интересуемся и шоу с нею и ее Аншлаги во всех городах Страны и мира и большим успехом, ее работой ведущей ЛП , где она три года подряд по голосованию зрителей Лучшая ведущая года.Интересуемся и КПК где она с командой Побеждает и ее Влогами о ФК и хоккее с ОИ и сейчас беседами с фигуристами в кулуарах, узнавая много интересного о них, интересуемся даже проведенным ею марафоном 6 часовым в прямом эфире ведущей интеллектуального проекта Сбера ......
Так зачем же Вы слушаете хейтеров и им поддакиваете, когда сами ничего не видели и не слышали!
Вот сегодня ЧЕ , так смотрите его, я вот посмотрела только ,что пары и девушек по последней разминке. Вот уж там и 0,1 нет уникальности, скучно, грустно и нет эмоций!
Поэтому такие яркие, выразительные , мощно-стремительные прокаты Загитовой незабываемы.
А на шоу эта Фигуристка-Артистка рулит!
😂
У нее за спиной - вчерашний день студента. И она это отмечает.
Хотя... а что бы это значило? 🤔
😂
А вот баллы ЕГЭ у нее хоть свои, честные, не то что у некоторых, которым по блату хорошие баллы ставят.
Там и обсуждают болельщики. Эка невидаль Фото и видео в соц.сети. Только они мало кого волнуют, а вот жизнь известных людей интересует и даже публикуется в СМИ.
Неужели это ново для вас и вызывает удивление.