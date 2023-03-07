Алексей Мишин: «Знаю трех творческих долгожителей: Туктамышеву, Мишина и Сервантеса»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Алексей Мишин назвал Елизавету Туктамышеву творческим долгожителем.

Тренер ответил на вопрос, как фигуристке удается показывать высокие результаты в 26 лет. Ранее Туктамышева завоевала бронзу финала Гран-при России.

«Знаю трех творческих долгожителей: Туктамышеву, Мишина и Сервантеса», – сказал Мишин.

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15 комментариев

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Магнетист*
С Днём Варенья, Алексей Николаевич
Как и Ульяну К-Н
И Ульяну, Алину, Камилу, Туктика и всех всех всех с Международным Днём Прекрасной Половины человечества
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Kareglazaya
Ответ Мурманчанин37
А как же Евгений Викторович?)) Забыл про туза? P.S. Что-то между ними явно происходит
Похоже, Мишин устал и разочаровался. Собственно, как и многие болельщики.
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EuhenioV
Ответ Olga.t
Я из Москвы, если что... Но вопрос тот же))
Почему упомянул Москву,так только потому,что они сразу говорят,что москвичи нам завидуют,это как Аня и песня в машине,неразрывно теперь и вечная тема оправдания любого "косяка".
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Kareglazaya
Свою подругу Москвину еще забыл)
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Tania09**
Возрастные изменения?
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Olga.t
Ответ EuhenioV
Вот скажите,просто интересно,у вас там в городе на Неве, интеллект,адекватность и совесть выродились поголовно,или можно ещё надеяться на проблески?Я не из Москвы,если что.
Я из Москвы, если что... Но вопрос тот же))
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ретроградный меркурий
Москвина уже несколько лет подряд тотально доминирует в парах. В этом сезоне обе её топовые пары выиграли золото и серебро всех соревнований. Причём её пары ещё и в усложнение идут. Тихо и молча делает свое дело. Мишин ввалил самосвал грибов в оценки Лизавете и упивается самодовольством. Почувствуйте разницу.
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EuhenioV
Ответ Popotasha
Народ, это же стеб :) Мишин просто не хотел отвечать на вопрос и отделался шуткой, он так часто делает :)))) P.S. Сервантес тоже бы удивился, наверное :))
Вот скажите,просто интересно,у вас там в городе на Неве, интеллект,адекватность и совесть выродились поголовно,или можно ещё надеяться на проблески?Я не из Москвы,если что.
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Mira Val
Сервантес тут при чем?
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Anna italia
Ответ Анна Петрова
Даже не знаю, что забыл какой-то там Сервантес в компании этих двух величайших людей. Это ж надо быть таким скромнягой!
🔥🔥🔥
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Popotasha
Народ, это же стеб :) Мишин просто не хотел отвечать на вопрос и отделался шуткой, он так часто делает :))))
P.S. Сервантес тоже бы удивился, наверное :))
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Анна Петрова
Даже не знаю, что забыл какой-то там Сервантес в компании этих двух величайших людей.
Это ж надо быть таким скромнягой!
+12
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private dancer
Туктамышева не завоевала бронзу. Её на неё натянули.
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EuhenioV
Да уж,отсутствия совести и скромности Мишину не занимать,да и ученицу вырастил,под стать.🙈
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Мурманчанин37
А как же Евгений Викторович?)) Забыл про туза? P.S. Что-то между ними явно происходит
+12
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