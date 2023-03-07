Алексей Мишин: «Знаю трех творческих долгожителей: Туктамышеву, Мишина и Сервантеса»
Алексей Мишин назвал Елизавету Туктамышеву творческим долгожителем.
Тренер ответил на вопрос, как фигуристке удается показывать высокие результаты в 26 лет. Ранее Туктамышева завоевала бронзу финала Гран-при России.
«Знаю трех творческих долгожителей: Туктамышеву, Мишина и Сервантеса», – сказал Мишин.
«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней
Лиза Туктамышева – легенда: катается на высшем уровне уже 15 лет! Как хорошо вы знаете ее невероятную карьеру?
Как и Ульяну К-Н
И Ульяну, Алину, Камилу, Туктика и всех всех всех с Международным Днём Прекрасной Половины человечества
P.S. Сервантес тоже бы удивился, наверное :))
Это ж надо быть таким скромнягой!