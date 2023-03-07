Алексей Мишин: «Знаю трех творческих долгожителей: Туктамышеву, Мишина и Сервантеса»

назвал творческим долгожителем.

Тренер ответил на вопрос, как фигуристке удается показывать высокие результаты в 26 лет. Ранее Туктамышева завоевала бронзу финала Гран-при России.

«Знаю трех творческих долгожителей: Туктамышеву, Мишина и Сервантеса», – сказал Мишин.

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