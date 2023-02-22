Мишин о мастер-классах в Мексике: «Туктамышева хочет покупаться с акулами»

Заслуженный тренер России и СССР Алексей Мишин прокомментировал информацию о том, что он проведет мастер-классы в Мексике.

Планируется, что мероприятия пройдут с 24 по 28 мая и с 31 мая по 4 июня.

В мастер-классах примут участие фигуристы группы Мишина Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Андрей Лазукин и хореограф Татьяна Прокофьева.

«Возможно, Мексика состоится. И главный аргумент – Лиза Туктамышева хочет покупаться вместе с акулами», – сказал Мишин.