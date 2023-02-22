Мишин о мастер-классах в Мексике: «Туктамышева хочет покупаться с акулами»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание ахахаха Фигурное катание

Заслуженный тренер России и СССР Алексей Мишин прокомментировал информацию о том, что он проведет мастер-классы в Мексике.

Планируется, что мероприятия пройдут с 24 по 28 мая и с 31 мая по 4 июня.

В мастер-классах примут участие фигуристы группы Мишина Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Андрей Лазукин и хореограф Татьяна Прокофьева. 

«Возможно, Мексика состоится. И главный аргумент – Лиза Туктамышева хочет покупаться вместе с акулами», – сказал Мишин.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Беглый*
Ответ Ольга Воеводина
Ребят, кто в курсе, Миша ушёл от Мишина? Завершил карьеру? Обычно он на сборах был, вроде...
Мишин ушёл от Миши
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Воеводина
Ребят, кто в курсе, Миша ушёл от Мишина? Завершил карьеру? Обычно он на сборах был, вроде...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Лиза, одумайся. На акул можно смотреть только на экране.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Дай бог всем фигуристам такого отношения, как у Мишина к Туктамышевой
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Den3Lo
В море тёплом я купалась
И с акулой повстречалась.
Симпатичная акула
Левым глазом подмигнула,

Улыбнулась и сказала:
«Я тебя не испугала?
Очень смелая ты, детка!
Угостишь меня конфеткой?

Не могу жить без конфет,
Но нигде их в море нет… »
Я акуле доброй дам
Конфет целый килограмм!

Когда снова лягу спать,
В свою тёплую кровать.. )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anneta28
Чего не сделаешь, ради Императрицы.))
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Любимов
лишь бы ей зреложенское акулы не откусили
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Stefan
Ну, раз Туктамышева хочет, надо ехать - нельзя не ехать.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий