Мишин о мастер-классах в Мексике: «Туктамышева хочет покупаться с акулами»
Заслуженный тренер России и СССР Алексей Мишин прокомментировал информацию о том, что он проведет мастер-классы в Мексике.
Планируется, что мероприятия пройдут с 24 по 28 мая и с 31 мая по 4 июня.
В мастер-классах примут участие фигуристы группы Мишина Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Андрей Лазукин и хореограф Татьяна Прокофьева.
«Возможно, Мексика состоится. И главный аргумент – Лиза Туктамышева хочет покупаться вместе с акулами», – сказал Мишин.
И с акулой повстречалась.
Симпатичная акула
Левым глазом подмигнула,
Улыбнулась и сказала:
«Я тебя не испугала?
Очень смелая ты, детка!
Угостишь меня конфеткой?
Не могу жить без конфет,
Но нигде их в море нет… »
Я акуле доброй дам
Конфет целый килограмм!
Когда снова лягу спать,
В свою тёплую кровать.. )))