Сезганов о Туктамышевой: «Для меня ее секрет — в первую очередь двигательная одаренность, совмещенная с великолепной техникой»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Владислав Сезганов Спорт-Экспресс Фигурное катание

Тренер Владислав Сезганов, работающий с фигуристами группы Алексея Мишина, ответил на вопрос, что позволяет Елизавете Туктамышевой продолжать выступления на высоком уровне. 

«Лиза именно этим и уникальна, что она смогла выдержать такую длинную спортивную карьеру. Она же выступает не потому, что может просто кататься, а делает это на самом высоком уровне.

Туктамышева действительно очень одаренная, у нее великолепная техника. Это позволяет ей так долго сохранять себя как спортсмена.

Для меня ее секрет — в первую очередь двигательная одаренность, совмещенная с великолепной техникой», – сказал Сезганов. 

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8 комментариев

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Иван Любимов
Ответ XiangYang
Иди ты в баню, провокатор! Причём тут политика?
ещё одна истepичка)))
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XiangYang
Ответ Иван Любимов
как тебе моя ава? снова начался зуд в пятой точке?))
Иди ты в баню, провокатор! Причём тут политика?
0
-1
-1
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Иван Любимов
Ответ imaxim
Лиза просто очень любит фигурное катание в себе, а не себя в фигурном катании
как тебе моя ава? снова начался зуд в пятой точке?))
0
-1
-1
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imaxim
Лиза просто очень любит фигурное катание в себе, а не себя в фигурном катании
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Loliloo
Интересно будет ли 4т, обещала в ФГП
+1
-1
0
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Iuasamotu
Ответ Den3Lo
Анекдот дня ))). Она вообще не гнется
Миссионер, а ты видел, как женщины умеют изгибаться или любишь только анекдоты про них?
+3
-6
-3
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Den3Lo
Ответ Iuasamotu
Лиза - гибкая, и этим очень привлекает
Анекдот дня ))). Она вообще не гнется
+9
-10
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Лиза - гибкая, и этим очень привлекает
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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