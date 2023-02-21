Тренер Владислав Сезганов, работающий с фигуристами группы , ответил на вопрос, что позволяет Елизавете Туктамышевой продолжать выступления на высоком уровне.

« именно этим и уникальна, что она смогла выдержать такую длинную спортивную карьеру. Она же выступает не потому, что может просто кататься, а делает это на самом высоком уровне.

Туктамышева действительно очень одаренная, у нее великолепная техника. Это позволяет ей так долго сохранять себя как спортсмена.

Для меня ее секрет — в первую очередь двигательная одаренность, совмещенная с великолепной техникой», – сказал Сезганов.