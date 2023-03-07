Щербакова показала подготовку к турниру шоу-программ: «Процесс постановки моего нового номера. Ждете?»

Теги сборная России видео женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова показала постановку номера для турнира по шоу-программам.

В телеграм-канале фигуристки опубликовано видео, на котором она тренируется на льду под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза.

«Процесс постановки моего нового номера для турнира шоу-программ. Ждете?» – написала олимпийская чемпионка.

Турнир пройдет в Москве 18 марта.

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73 комментария

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Tan Tan
Ответ Ягун Ягунини
Похоже, будет, что то лирическое. Аня, конечно же может в лирику. Но, на мой взгляд, лучшей прогой у неё был "Парфюмер". И здесь хотелось бы чего то с налётом инферно.
А я б не отказался от номера в стиле Би Италиан😁😁 это нехорошо да?
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Alexey Belskiy
Шоу турнир Русский вызов-конечно хочется русскую народную песню услышать.Как в шоу Голос шикарно спел песни Кострома и Коляда Владислав Зотов
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Tan Tan
Ответ vanessa2021
Да успокойтесь вы, ваша Щербакова самая Красивая))) будет у нее медалька, что самая красивая, а то без медальки никто не догадается))) Не Зинина же, в конце концов, которой там нет . и Саша Степанова в подметки Анечке не годится))) Степанову тоже не включили...
Ну да, на самом деле так и есть🤗🤗 Анютий❤️❤️❤️ Мечта!
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buturlinomo
Какая эффектная Этери в движениях! глаз не оторвать
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Храбрая виолончелистка
Лирика и нудли, говорите? Да многие взрослые соревновательные проги Анны со сменой настроения, характера, темпо-ритма. "Жар-птица", "Дом темных бабочек", "Маргарита". Откровенными нудлями в хорошем смысле была только "Элегия" Массне. Но в сочетании с ПП там отменный диптих получился.
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Olga Tchistyakov
Ответ kate_ko
дааа, Даниил шикарно едет, но скорее всего он прилично занят: столько программ нужно наваять к этому шоу, на себя никакого времени нет
Могли бы болельщикам приятный сюрприз устроить,это была бы 💣🔥.
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Syndycate
Ответ Den3Lo
Трусалку ?
Ну лучше Трусалку, чем преодоление 25.0)
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ретроградный меркурий
Ждал неожиданного образа для Ани, но похоже, Глейх будет опять эксплуатировать талант Ани катать глубокие лирические образы. Уверен, что это будет прекрасный номер - Аня в таких образах чувствует себя как рыба в воде, но хотелось бы хоть раз увидеть на льду то, что Аня показывала в танцах на полу
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egrina
Ответ udod
на конкурсе шоу-программ надо что-то яркое, броское, заводное, а не "дохлая томная лирика" с трагическим заламыванием рук если, конечно, выиграть хочешь, или хотя бы запомниться
Папу купит приз)))
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egrina
Ответ umma
Как же хочется чтобы она вернулась в след сезоне ! Как же её не хватает на соревнованиях..
Не вернётся, слишком много подросло способных маленьких девочек... Камилу ещё тянут, а двоих тянуть не получится
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egrina
Ответ Olga Tchistyakov
Почему Глейх не захотел выступить,было бы очень интересно на него посмотреть.
Он своё уже отбороздил в молодости, много штанов стёр...теперь только руководит))
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Den3Lo
Ответ Syndycate
А вы чего ожидали?)
Трусалку ?
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vanessa2021
Ответ TheWitcher
Саша Степанова среди участниц голосования 🧐 И даже Диана Дэвис есть, а Трусовой нет 😉
Щас китайские почтальоны набегут и получит медальку Анечка как самая красивая)))

Успокойтесь вы уже с красотой Нюры, смешно и неловко же)))
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BruNeu
Посмотрела видео и сразу захотелось поскорее пойти:)
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Екатерина К
Ответ Olga Tchistyakov
Почему Глейх не захотел выступить,было бы очень интересно на него посмотреть.
И интервью с ним давно жду, пребольшущее
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Syndycate
Ответ Natalia Shkurina
Судя по всему, старый набор нудлей под новую мелодию будет(((
А вы чего ожидали?)
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alexnew
Ответ EmperorNazer
Ждем, конечно. По этому видео сложно составить какое-то представление о программе, но судя по всему, Этери с Даниилом серьезно вовлечены в постановку, так что должен получиться качественный номер.
Я еще отметил бы, что и Аня серьезно настроена.
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Syndycate
Ответ Nvccx
Очень жду Анечку, но я, как и многие ее фанаты, хотели бы что-то кроме лирики. Глейх, ну хотя бы разочек поставь что-то новое
Она ничего другого не умеет катать, вот и ставят постоянно нудли
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alexnew
Ответ Ягун Ягунини
Похоже, будет, что то лирическое. Аня, конечно же может в лирику. Но, на мой взгляд, лучшей прогой у неё был "Парфюмер". И здесь хотелось бы чего то с налётом инферно.
Да, "Парфюмер" был очень атмосферным.
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alexnew
Очень интересно.
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lyubov61
Ждем Анечку!!!! Как интересно они работают!!!!
+7
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Syndycate
Первый канал нам уже намекает, кого они сделают победителем)
+4
-6
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Nvccx
Очень жду Анечку, но я, как и многие ее фанаты, хотели бы что-то кроме лирики. Глейх, ну хотя бы разочек поставь что-то новое
Ну у Анюты не всегда лирика. Голодные игры лирикой не назовешь. Да и восток тоже с изюминкой был.
+3
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TheWitcher
Ответ vanessa2021
Да успокойтесь вы, ваша Щербакова самая Красивая))) будет у нее медалька, что самая красивая, а то без медальки никто не догадается))) Не Зинина же, в конце концов, которой там нет . и Саша Степанова в подметки Анечке не годится))) Степанову тоже не включили...
Саша Степанова среди участниц голосования 🧐 И даже Диана Дэвис есть, а Трусовой нет 😉
+2
-3
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vanessa2021
Ответ Olga Tchistyakov
Без улыбок,Глейх даст фору любому нашему фигуристу, конечно же без ультра си.
А я без улыбок пишу: Этери и Глейх катаются отлично.

Я бы на них посмотрела в шоу-турнире, чем на очередные нудли Анечки.
+4
-4
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