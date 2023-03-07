Щербакова показала подготовку к турниру шоу-программ: «Процесс постановки моего нового номера. Ждете?»
Анна Щербакова показала постановку номера для турнира по шоу-программам.
В телеграм-канале фигуристки опубликовано видео, на котором она тренируется на льду под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза.
«Процесс постановки моего нового номера для турнира шоу-программ. Ждете?» – написала олимпийская чемпионка.
Турнир пройдет в Москве 18 марта.
Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам
Успокойтесь вы уже с красотой Нюры, смешно и неловко же)))
Я бы на них посмотрела в шоу-турнире, чем на очередные нудли Анечки.