Щербакова показала подготовку к турниру шоу-программ: «Процесс постановки моего нового номера. Ждете?»

Анна Щербакова показала постановку номера для турнира по шоу-программам.

В телеграм-канале фигуристки опубликовано видео, на котором она тренируется на льду под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза.

«Процесс постановки моего нового номера для турнира шоу-программ. Ждете?» – написала олимпийская чемпионка.

Турнир пройдет в Москве 18 марта.

Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам