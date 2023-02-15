Дмитрий Соловьев: «Скорее всего, буду участвовать в турнире по шоу-программам. В ближайшее время определимся и решим»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире заявил, что, скорее всего, примет участие в турнире по шоу-программам.

Турнир пройдет 18 марта в Москве.

«Пока еще точно не утвердили, но, скорее всего, буду участвовать. В ближайшее время определимся и решим.

Честно говоря, не знаю, кто еще может быть на турнире. Мы только сейчас начали обсуждать все нюансы», – сказал Соловьев.

Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Список участников станет известен 1 марта