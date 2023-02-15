Дмитрий Соловьев: «Скорее всего, буду участвовать в турнире по шоу-программам. В ближайшее время определимся и решим»

Теги сборная России танцы на льду Дмитрий Соловьев Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире Дмитрий Соловьев заявил, что, скорее всего, примет участие в турнире по шоу-программам.

Турнир пройдет 18 марта в Москве. 

«Пока еще точно не утвердили, но, скорее всего, буду участвовать. В ближайшее время определимся и решим.

Честно говоря, не знаю, кто еще может быть на турнире. Мы только сейчас начали обсуждать все нюансы», – сказал Соловьев. 

Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Список участников станет известен 1 марта

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13 комментариев

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Anna Leonova
Соловьев в отличной форме и ни разу не пенсионер. Вопрос с кем он кататься будет, и лучший вариант со своей настоящей партнёршей Бобровой, какой бы сплетницей она не была.
+3
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+3
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Askorbinka
Ответ ЮИ
Давай с Алиной ;) ну не с Катькой-сплетницей же...
Катьку разорвёт, если так случится)
+1
0
+1
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Роман Волков
Ответ Kareglazaya
Похоже, действующие не спешат на этот турнир.
А что они должны делать?
Кричать в камеру: Я участвую! Я первый место застолбил!😃
У нас только Призёров Чемпионата России 12
Почему должны участвовать Соловьёв, Энберт, вместо кого!
+1
0
+1
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Ольга Долгова
Ответ AllaS
Дмитрий вот уже два сезона участвует с Алиной , как ее партнер в шоу Навки. Очень надежный партнер , у них с Алиной замечательный дуэт. Аншлаги во всех городах России. Вот бы такой дуэт увидеть на шоу -программ!
Ой, нет, не надо, ведь их пару будут рассматривать как танцевальную и программа должна быть танцевальная, а выступление - с хорошим результатом. Для этого нужно хотя бы несколько лет постоянно скатываться вместе и выполнять главные танцевальные элементы. Я бы хотела увидеть там Алину с сольным новым красивым номером!
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0
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Kareglazaya
Ответ Роман Волков
Все пенсионеры, что-ли в этом турнире будут участвовать? А вместо кого? Турнир не резиновый и предполагается 16-18 участников. Я всё понимаю, но это по моему Перебор! Я всё-таки надеюсь, что в нём бу́дут участвовать ДЕЙСТВУЮЩИЕ Фигуристы.
Похоже, действующие не спешат на этот турнир.
0
0
0
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Роман Волков
Ответ Виктория Китаева
Я тоже ожидала, что в приоритете будут действующие спортсмены либо недавно закончившие. Хотелось бы увидеть Алину или Женю, например, снова в "соревновательной" обойме) ну и тех, кто выступает на соревнованиях сегодня. А пока ощущение, что будет "ледниковый период для тех, кому за ..."
Призовой фонд приличный!
5, 3, и 1 Миллион за соответствующие места! Вот все и зашевелились!
Надеюсь этот балаган прикроют.
Действующие не все влезают, кого хочется видеть!
А пенсионеры Губу раскатили!
🤯
+2
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+2
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Kon Shem
Ответ Роман Волков
Все пенсионеры, что-ли в этом турнире будут участвовать? А вместо кого? Турнир не резиновый и предполагается 16-18 участников. Я всё понимаю, но это по моему Перебор! Я всё-таки надеюсь, что в нём бу́дут участвовать ДЕЙСТВУЮЩИЕ Фигуристы.
Согласна. Действующие обязательно нужны, но можно добавить парочку старичков.
+1
-1
0
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Виктория Китаева
Ответ Роман Волков
Все пенсионеры, что-ли в этом турнире будут участвовать? А вместо кого? Турнир не резиновый и предполагается 16-18 участников. Я всё понимаю, но это по моему Перебор! Я всё-таки надеюсь, что в нём бу́дут участвовать ДЕЙСТВУЮЩИЕ Фигуристы.
Я тоже ожидала, что в приоритете будут действующие спортсмены либо недавно закончившие. Хотелось бы увидеть Алину или Женю, например, снова в "соревновательной" обойме) ну и тех, кто выступает на соревнованиях сегодня. А пока ощущение, что будет "ледниковый период для тех, кому за ..."
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
Дмитрий вот уже два сезона участвует с Алиной , как ее партнер в шоу Навки. Очень надежный партнер , у них с Алиной замечательный дуэт. Аншлаги во всех городах России.
Вот бы такой дуэт увидеть на шоу -программ!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Волков
Все пенсионеры, что-ли в этом турнире будут участвовать? А вместо кого? Турнир не резиновый и предполагается 16-18 участников.
Я всё понимаю, но это по моему Перебор!
Я всё-таки надеюсь, что в нём бу́дут участвовать ДЕЙСТВУЮЩИЕ Фигуристы.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЮИ
Давай с Алиной ;) ну не с Катькой-сплетницей же...
+4
-2
+2
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На Пекин
Ответ Мария Курникова
Алиначку можете не звать! Не мешайте ей развивать её навыки "пения" 🤣🤣🤣
Не смешно
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мария Курникова
Алиначку можете не звать! Не мешайте ей развивать её навыки "пения" 🤣🤣🤣
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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