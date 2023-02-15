Дмитрий Соловьев: «Скорее всего, буду участвовать в турнире по шоу-программам. В ближайшее время определимся и решим»
Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире Дмитрий Соловьев заявил, что, скорее всего, примет участие в турнире по шоу-программам.
Турнир пройдет 18 марта в Москве.
«Пока еще точно не утвердили, но, скорее всего, буду участвовать. В ближайшее время определимся и решим.
Честно говоря, не знаю, кто еще может быть на турнире. Мы только сейчас начали обсуждать все нюансы», – сказал Соловьев.
Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Список участников станет известен 1 марта
Кричать в камеру: Я участвую! Я первый место застолбил!😃
У нас только Призёров Чемпионата России 12
Почему должны участвовать Соловьёв, Энберт, вместо кого!
5, 3, и 1 Миллион за соответствующие места! Вот все и зашевелились!
Надеюсь этот балаган прикроют.
Действующие не все влезают, кого хочется видеть!
А пенсионеры Губу раскатили!
🤯
Вот бы такой дуэт увидеть на шоу -программ!
Я всё понимаю, но это по моему Перебор!
Я всё-таки надеюсь, что в нём бу́дут участвовать ДЕЙСТВУЮЩИЕ Фигуристы.