Авербух о Костомарове: «Не хочу педалировать – мол, ради Ромы купите билеты. Если человек купил билет – часть средств мы направим на помощь Роме и его семье»
Илья Авербух высказался о состоянии Романа Костомарова.
– Год начался для нас тяжелейшим образом, это правда. Очень сложные чувства. Произошел сильный удар для моей семьи, для всей ледовой семьи. С Оксаной Домниной (супругой Костомарова – Sports.ru) я нахожусь каждый день на телефонной связи, утром и вечером, обмениваемся СМС, созваниваемся.
Я слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой. Я полностью владею информацией, общаюсь с врачами. Верим, что Рома справится с этим ударом судьбы, по-другому это назвать нельзя.
– Тогда можете какую-то надежду дать? Новости далеко не всегда позитивные.
– Могу говорить, что мы молимся, что Рома справится. Луч надежды, безусловно, есть, но ситуация действительно очень сложная. Иногда она перекручена журналистами. Просто хочу, чтобы было как можно меньше инсинуаций и как можно больше искренних слов поддержки.
В каждом из городов тура (ранее Авербух объявил о гастролях шоу «Ледниковый период» по 25 городам – Sports.ru) проходит акция в его поддержку, мы поставили специальные боксы, чтобы зрители могли написать несколько слов поддержки от руки. Все эти письма будем передавать, – сказал Авербух.
– Вы наверняка видели разговоры и комментарии про «пиар на имени».
– Понимаю, у многих может быть свое мнение. Я как организатор знаю ситуацию досконально и изнутри и рассказываю, как оно есть на самом деле, без домыслов. Я говорил с Оксаной – мы решили продолжить работать, представлять шоу для людей, дарить радость.
Но я не хочу педалировать – мол, ради Ромы купите билеты, теперь придется и на Авербуха сходить. Мы не просим помощи, а просто распоряжаемся своей выручкой, часть из которой отправим на финансовую помощь, конечно. Разумеется, если человек купил билет – часть средств мы направим на помощь Роме и его семье, – рассказал хореограф.
В январе Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.
Этот инфантилизм, когда всегда виноват кто-то другой, честно говоря, уже утомил.
Пожелаем вместе с Ильей скорейшего выздоровления Роману. Хочется верить, что самое-самое критически страшное уже позади. А дальше - по крохотному шажочку, постепенно, но дела будут только лучше и лучше.
Поддержка семьи, родных, коллег была колоссальная всё это время. В такой ситуации важнее тактильная поддержка, объятие и тёплые слова
"Илья Изяславич у меня температура 38, можно я отлежусь?"
"Уволю"
Так, какие там ещё вопросы по поводу Ромы у вас