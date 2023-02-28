Авербух о Костомарове: «Не хочу педалировать – мол, ради Ромы купите билеты. Если человек купил билет – часть средств мы направим на помощь Роме и его семье»

Илья Авербух высказался о состоянии Романа Костомарова.

– Год начался для нас тяжелейшим образом, это правда. Очень сложные чувства. Произошел сильный удар для моей семьи, для всей ледовой семьи. С Оксаной Домниной (супругой Костомарова – Sports.ru) я нахожусь каждый день на телефонной связи, утром и вечером, обмениваемся СМС, созваниваемся.

Я слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой. Я полностью владею информацией, общаюсь с врачами. Верим, что Рома справится с этим ударом судьбы, по-другому это назвать нельзя.

– Тогда можете какую-то надежду дать? Новости далеко не всегда позитивные.

– Могу говорить, что мы молимся, что Рома справится. Луч надежды, безусловно, есть, но ситуация действительно очень сложная. Иногда она перекручена журналистами. Просто хочу, чтобы было как можно меньше инсинуаций и как можно больше искренних слов поддержки.

В каждом из городов тура (ранее Авербух объявил о гастролях шоу «Ледниковый период» по 25 городам – Sports.ru) проходит акция в его поддержку, мы поставили специальные боксы, чтобы зрители могли написать несколько слов поддержки от руки. Все эти письма будем передавать, – сказал Авербух.

– Вы наверняка видели разговоры и комментарии про «пиар на имени».

– Понимаю, у многих может быть свое мнение. Я как организатор знаю ситуацию досконально и изнутри и рассказываю, как оно есть на самом деле, без домыслов. Я говорил с Оксаной – мы решили продолжить работать, представлять шоу для людей, дарить радость.

Но я не хочу педалировать – мол, ради Ромы купите билеты, теперь придется и на Авербуха сходить. Мы не просим помощи, а просто распоряжаемся своей выручкой, часть из которой отправим на финансовую помощь, конечно. Разумеется, если человек купил билет – часть средств мы направим на помощь Роме и его семье, – рассказал хореограф.

В январе Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.