Авербух о Костомарове: «Не хочу педалировать – мол, ради Ромы купите билеты. Если человек купил билет – часть средств мы направим на помощь Роме и его семье»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Илья Авербух сборная России танцы на льду Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух высказался о состоянии Романа Костомарова.

– Год начался для нас тяжелейшим образом, это правда. Очень сложные чувства. Произошел сильный удар для моей семьи, для всей ледовой семьи. С Оксаной Домниной (супругой Костомарова – Sports.ru) я нахожусь каждый день на телефонной связи, утром и вечером, обмениваемся СМС, созваниваемся.

Я слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой. Я полностью владею информацией, общаюсь с врачами. Верим, что Рома справится с этим ударом судьбы, по-другому это назвать нельзя.

– Тогда можете какую-то надежду дать? Новости далеко не всегда позитивные.

– Могу говорить, что мы молимся, что Рома справится. Луч надежды, безусловно, есть, но ситуация действительно очень сложная. Иногда она перекручена журналистами. Просто хочу, чтобы было как можно меньше инсинуаций и как можно больше искренних слов поддержки.

В каждом из городов тура (ранее Авербух объявил о гастролях шоу «Ледниковый период» по 25 городам – Sports.ru) проходит акция в его поддержку, мы поставили специальные боксы, чтобы зрители могли написать несколько слов поддержки от руки. Все эти письма будем передавать, – сказал Авербух.

– Вы наверняка видели разговоры и комментарии про «пиар на имени».

– Понимаю, у многих может быть свое мнение. Я как организатор знаю ситуацию досконально и изнутри и рассказываю, как оно есть на самом деле, без домыслов. Я говорил с Оксаной – мы решили продолжить работать, представлять шоу для людей, дарить радость.

Но я не хочу педалировать – мол, ради Ромы купите билеты, теперь придется и на Авербуха сходить. Мы не просим помощи, а просто распоряжаемся своей выручкой, часть из которой отправим на финансовую помощь, конечно. Разумеется, если человек купил билет – часть средств мы направим на помощь Роме и его семье, – рассказал хореограф.

В январе Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

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14 комментариев

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Pelerin
Ответ Утренняя Аврора
Побольше ответственности надо на организаторов шоу. Чтоб лично отвечали за здоровье фигуристов. А, то, имея кабальные неустойки, одни с температурой выходят на лед, другие крутят в лужах четверные, иные летают под куполом без страховки. И чтоб, были дублеры ролей, как в театре. За деньги, которые там крутятся, можно позволить. Не деньги собирать со зрителей. Личная ответственность Авербуха должна быть в ситуации с Романом Костомаровым.
Может, сначала доказать нужно, что именно шоу стало причиной? Например, что Костомарова кто-то заставлял... Вроде же взрослый дядя и сам должен о своём здоровье заботиться.

Этот инфантилизм, когда всегда виноват кто-то другой, честно говоря, уже утомил.
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chespo
Авербух продолжает спекулировать и пиарить свое шоу на теме болезни Костомарова, который попал в реанимацию как раз после выступлений у него на морозе. Просто нет слов..
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Леди Брэкнелл
Ответ принцесса Севера
Я про свою историю написала. Вы не читаете? Не про ситуацию Романа
а мы про ситуацию Романа. Не до личных встреч с коллегами семье сейчас.
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Anna Partizanova
#Ромаживи
Пожелаем вместе с Ильей скорейшего выздоровления Роману. Хочется верить, что самое-самое критически страшное уже позади. А дальше - по крохотному шажочку, постепенно, но дела будут только лучше и лучше.
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принцесса Севера
Ответ Леди Брэкнелл
не дай Бог, когда что-то случается, толпа сочувствующих с обнимашками. Какие коллеги, вы вообще что ли не понимаете что происходит?
Я про свою историю написала. Вы не читаете? Не про ситуацию Романа
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Леди Брэкнелл
Ответ принцесса Севера
Как раз себя и представляю в этой ситуации. 7.01 у меня горячо любимая тётя попала в реанимацию. 14.02 её не стало, там же в реанимации. Поддержка семьи, родных, коллег была колоссальная всё это время. В такой ситуации важнее тактильная поддержка, объятие и тёплые слова
не дай Бог, когда что-то случается, толпа сочувствующих с обнимашками. Какие коллеги, вы вообще что ли не понимаете что происходит?
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принцесса Севера
Ответ Леди Брэкнелл
ппц, представьте себя в такой ситуации, какие личные встречи? Вы не много от Оксаны требуете, зачем ей ещё и это?
Как раз себя и представляю в этой ситуации. 7.01 у меня горячо любимая тётя попала в реанимацию. 14.02 её не стало, там же в реанимации.
Поддержка семьи, родных, коллег была колоссальная всё это время. В такой ситуации важнее тактильная поддержка, объятие и тёплые слова
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Утренняя Аврора
Ответ Sonyas
Должна быть личная ответственность за безоосновательное оскорбление других людей. Костомаров и Домнина сами подтвердили, что для спортсменов нормально выступать, если приболели. Ни о каких вынужденных выступлениях из-за неустойки никто кроме любителей всех поучить жизни не говорил.
Когда за выступление дают миллионы, вы думаете, в контракте нет пункта о неустойке? Все на честном слове? Наивный вы, человек.
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Sonyas
Ответ Утренняя Аврора
Побольше ответственности надо на организаторов шоу. Чтоб лично отвечали за здоровье фигуристов. А, то, имея кабальные неустойки, одни с температурой выходят на лед, другие крутят в лужах четверные, иные летают под куполом без страховки. И чтоб, были дублеры ролей, как в театре. За деньги, которые там крутятся, можно позволить. Не деньги собирать со зрителей. Личная ответственность Авербуха должна быть в ситуации с Романом Костомаровым.
Должна быть личная ответственность за безоосновательное оскорбление других людей. Костомаров и Домнина сами подтвердили, что для спортсменов нормально выступать, если приболели. Ни о каких вынужденных выступлениях из-за неустойки никто кроме любителей всех поучить жизни не говорил.
+1
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АРХАТ
Во время интервью раздаётся звонок
"Илья Изяславич у меня температура 38, можно я отлежусь?"
"Уволю"
Так, какие там ещё вопросы по поводу Ромы у вас
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Леди Брэкнелл
Ответ принцесса Севера
Авербух не в Москве живёт? Почему не общается с Оксаной в реальной жизни, а слышит голос только по телефону и молится? Поддержка так себе
ппц, представьте себя в такой ситуации, какие личные встречи? Вы не много от Оксаны требуете, зачем ей ещё и это?
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Утренняя Аврора
Побольше ответственности надо на организаторов шоу. Чтоб лично отвечали за здоровье фигуристов. А, то, имея кабальные неустойки, одни с температурой выходят на лед, другие крутят в лужах четверные, иные летают под куполом без страховки. И чтоб, были дублеры ролей, как в театре. За деньги, которые там крутятся, можно позволить. Не деньги собирать со зрителей. Личная ответственность Авербуха должна быть в ситуации с Романом Костомаровым.
+12
-5
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Sonyas
Ответ принцесса Севера
Авербух не в Москве живёт? Почему не общается с Оксаной в реальной жизни, а слышит голос только по телефону и молится? Поддержка так себе
Поддерживать надо делами, что он и делает. А отвлекать жену тяжело больного человека личными встречами так себе поддержка.
+8
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принцесса Севера
Авербух не в Москве живёт? Почему не общается с Оксаной в реальной жизни, а слышит голос только по телефону и молится? Поддержка так себе
+4
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