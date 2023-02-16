Домнина о болезни Костомарова: «Единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Мы, спортсмены, всегда работаем, даже если поднялась температура»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Чемпионка мира в танцах на льду Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, рассказала о состоянии фигуриста.

В январе Костомаров был госпитализирован с пневмонией.

«Мне сейчас очень сложно и, на самом деле, хотелось бы максимально абстрагироваться от всего, что происходит в прессе. Потому что не считала правильным и нужным что-либо комментировать в такой момент.

Но наши с Романом близкие люди, наши родные читают все это и приходят в ужас от того, что пишут. Поэтому я расскажу, как все было», – цитируют Домнину «Аргументы и факты».

По ее словам, в момент, когда началась пневмония, у Костомарова болела рука – он принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты, которые «смазали» начало болезни.

«Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура – пока есть силы.

Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39, а через день уже выступала, для фигуристов это рядовая ситуация», – сказала Домнина.

Супруга фигуриста отметила, что во время лечения в стационаре семья была проинформирована о всех возможных вариантах развития ситуации.

«О последствиях, которые могут быть, мы все знали и понимали с самого начала. Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей.

У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами – это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас.

Когда Роман поправится – а это обязательно будет! – и найдет в себе силы говорить о пережитом, он обязательно все расскажет сам. Давайте мы дадим врачам спокойно работать, а Роману пожелаем скорейшего выздоровления», – добавила она.

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22 комментария

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Anna sk8er
Ответ GLW
Всё как и предполагалось. Обычное поведение россиянина, который считает что он самый здоровый и лично с ним ничего плохого не может случится.
А при чем тут принадлежность к нации…Вы в курсе, что практически у всех представителей других стран нет больничного от слова совсем? Хотят больными на работу, чтобы не брать за свой счёт…
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Свет19
Всё-таки когда уже есть дети, родителям надо бережней к здоровью относиться. Всех денег не заработаешь. Ну это моё мнение. Здоровья Роману.
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Vendetta4111323
Пока им нормально после температуры 39 выступать, так и будут болезни и осложнения. Это не героизм, а дурость. Здоровье ценнее всего. Пора пересматривать такое халатное отношение к собственной боли и недомоганиям. Организм сигнализирует, не стоит игнорировать его.
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GLW
Даже тут гордится ,что было 39, а на след. каталась. Неизлечимые.
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ыеем
Любой, даже детский, спортивный тренер говорит: «Можно заниматься с кашлем, насморком и и.д., но, ни в коем случае, не с температурой, нужно дождаться, пока она спадёт. Можно нанести серьезный вред здоровью.»
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pas33pas
Почитайте Дж.Лондона, там прямо говорится что на морозе нельзя бегать, только медленные спокойные движения. Пока в школе были лыжи, непрерывно болел. Стоило проехаться - болел. Помню, физрук мне говорил "чего дышишь носом, ртом дыши" - но если здоровья и так мало, это верный шаг заморозить лёгкие.
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Валерий Петров
Ответ Ракелль
ну новогодние праздники,самый чес
Ёлки это святое в шоу-бизе
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Крис Лобков
Алло, Оксана? Самовар заказывали?
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olvl
К сожалению, для всех молодых не обращать внимание на здоровье это почти норма. И ведь чаще всего всё проходит и обходится, и никто не знает, какое заболевание и в какой момент даст осложнение. На что нужно вовремя обратить внимание, тоже никто не знает толком. Иногда беспечность и неосведомлённость приводит к трагедиям.
Очень хочу, чтобы Роман поправился. Много сил ему, а Оксане терпения.
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Девушка Безимени
Ответ АРХАТ
В спорте выступают с травмами, ну и само собой с болезнями.
травмы не заразны
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АРХАТ
Ответ Девушка Безимени
типа вам, спортсменам, плевать, что вы можете быть заразны?
В спорте выступают с травмами, ну и само собой с болезнями.
+1
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Анна Беляева
К сожалению, никогда не занешь, какое твое самое обыденное действие, которые ты совершаешь,даже не думая, однажды выстрелит сразу по всем фронтам. Ну, кто из нас думает, что противовоспалительные и обезболивающие не только помогут снять сиптомы основного заболевания, но и замазать начинающуюся инфекцию другого типа? Мы лечимся и живем привычной жизнью. И это всегда проходит без последствий, а потом бывает тот самый один случай на сотни тысяч.

Семье терпения, Роману сил и ресурсов организма, врачам удачного стечения обстоятельств и верных своевременных решений в нештатных ситуациях.
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Девушка Безимени
типа вам, спортсменам, плевать, что вы можете быть заразны?
+2
-2
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Оле-Лукойе
Ответ Игорь Васильев
Доработались до того, что молодой здоровый мужик стал инвалидом
Честно сказать, многие так делают, не только фигуристы. Киньте камень, кто сам без греха, как говорится. Всегда ли вы пристегиваетесь, всегда ли переходите только не зелёный цвет, отлеживаетесь ли вы при любом признаке болезни...
+7
-3
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Мар-ина
Большинство людей переносят ОРВИ на ногах, без постельного режима. Во время пандемии корнавируса не выжили даже некоторые опытные доктора, некоторые очень тяжело переболели, несмотря на отличное физическое состояние и доступность медицины в полном объёме. Желаю Роману выйти из кризиса болезни, выздороветь и восстановиться. ☀
+10
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GLW
Всё как и предполагалось. Обычное поведение россиянина, который считает что он самый здоровый и лично с ним ничего плохого не может случится.
+5
-6
-1
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Ракелль
Ответ Игорь Васильев
Доработались до того, что молодой здоровый мужик стал инвалидом
ну новогодние праздники,самый чес
+3
-1
+2
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Ракелль
Всех денег не заработаешь
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Васильев
Доработались до того, что молодой здоровый мужик стал инвалидом
+9
-3
+6
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lenapan
Значит, выступать сразу же, как температура немного спала, для фигуристов - рядовая ситуация? А что тут Железняков заливал тогда?
Оксане сил для себя и для поддержки Романа.
+10
-3
+7
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Irina037
Роману здоровья,а жёлтой прессе молчания
+14
-2
+12
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AreYou
Надеюсь действительно нет сейчас угрозы для жизни. Роману здоровья и скорейшего восстановления. Родным - сил и терпения.
+26
-1
+25
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