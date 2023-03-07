«Фигуристки Тутберидзе будто инопланетянки». Энергия, напор и в то же время грациозность и хореографичность». Актриса Бугаева о финале Гран-при России

Актриса Маргарита Бугаева оценила произвольные программы в финале Гран-при России.

В последние годы Бугаева работает с фигуристами в качестве педагога по актерскому мастерству.

«Лиза Туктамышева показала фееричное катание, от которого по телу бегут мурашки. Абсолютное владение своими эмоциями и навык взаимодействия со зрителем! Фигуристка будто «ведет» нас за руку в мир переживаний персонажа.

Также хочу отметить редкое умение Елизаветы не выключаться из программы. Зачастую спортсмены во время исполнения технических элементов настолько сильно сосредотачиваются, что совершенно забывают о художественных компонентах. Здесь же спортсменка демонстрирует катание высшего пилотажа, когда ее программа – единое целое из техники и представления. Безукоризненно!

Конечно же, невозможно не отметить уникальный контент, который показала Аделия (Петросян). Недосягаемая высота! Фигуристки Этери Георгиевны (Тутберидзе) будто инопланетянки. Энергия, напор и в то же время грациозность и хореографичность. Желаю Аделии продолжать и совершенствовать не только свою уникальную технику, но и раскрываться на льду актерски. «Рассказывать» свою программу, используя для этого все доступные возможности!

Камила Валиева – такая выразительная девушка, такая органичная и трогательная! От ее открытых эмоций после проката сердце обливается слезами. Хочется сказать: «Все еще будет, Камила, все еще сложится!» Испытания даются тем, кто может их преодолеть. У фигуристки есть все, чтобы сиять долго‑долго. Камила, не сбавляй оборотов!» – сказала Бугаева.

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