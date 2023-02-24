Депутат Свищев о деле Валиевой: «Мы напишем письмо в РУСАДА. Хочется понять, что действительно там творится»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Однако сегодня стало известно, что РУСАДА обжаловало это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Давайте исходить из того, что сейчас мы не владеем полной информацией, однако всем комитетом [Госдумы] следим за развитием событий. В первый день после праздников мы обязательно напишем письмо в РУСАДА, с которыми мы постоянно на контакте. Хочется понять, что действительно там творится, и понять, что происходит. Все запутанно, хочется, чтобы нам все прояснили.

Мы склоняемся верить Камиле. Она четко сказала, что не виновна. При том, что мы приверженцы чистого спорта, если вина Валиевой будет доказана, то мы должны это решение исполнить. Однако никто не дает право бездоказательно и без решения суда обвинять любого спортсмена, вне зависимости от того, в какой стране он выступает.

Будем внимательно следить за развитием ситуации. Запутанная история, которую в ближайшие дни мы хотим разобрать и выяснить, кто прав, кто виноват», – сказал Свищев.

РУСАДА обжаловало решение признать Валиеву невиновной по делу о допинге