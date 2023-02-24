Депутат Свищев о деле Валиевой: «Мы напишем письмо в РУСАДА. Хочется понять, что действительно там творится»

Теги сборная России допинг РУСАДА CAS Дмитрий Свищев женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Однако сегодня стало известно, что РУСАДА обжаловало это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Давайте исходить из того, что сейчас мы не владеем полной информацией, однако всем комитетом [Госдумы] следим за развитием событий. В первый день после праздников мы обязательно напишем письмо в РУСАДА, с которыми мы постоянно на контакте. Хочется понять, что действительно там творится, и понять, что происходит. Все запутанно, хочется, чтобы нам все прояснили.

Мы склоняемся верить Камиле. Она четко сказала, что не виновна. При том, что мы приверженцы чистого спорта, если вина Валиевой будет доказана, то мы должны это решение исполнить. Однако никто не дает право бездоказательно и без решения суда обвинять любого спортсмена, вне зависимости от того, в какой стране он выступает.

Будем внимательно следить за развитием ситуации. Запутанная история, которую в ближайшие дни мы хотим разобрать и выяснить, кто прав, кто виноват», – сказал Свищев.

РУСАДА обжаловало решение признать Валиеву невиновной по делу о допинге

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мистер Уайт
Отстал от тренда. Вот депутат Терюшков доносы пишет, с него надо пример брать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Thomas Schaaf
Ахахаха то есть сначала больше года утверждали, что историю подняли по политическим мотивам, а только теперь "решили разобраться"???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Интересно, с учетом новых требований о защите русского языка, которые эти депутаты и приняли, как они будут писать письмо? Ведь слова допинг, депутат и прочие совсем не русские
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
чебурашка
спортс, добавьте черный список, чтобы туда можно было добавлять новости о спорте, который тебе не нравится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
свищев не дремлет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Magicbrain
«С уваженьем. Дата, подпись…
Отвечайте нам, а то,
если вы не отзоветесь
мы напишем в «Спортлото».
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
locky
Свистун очередной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий