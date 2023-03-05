Петр Гуменник: «Я не вовремя начал занимать призовые места. Надо было делать это в прошлом году, когда была возможность поехать на Олимпийские игры»

Фигурист Петр Гуменник заявил, что не вовремя начал занимать высокие места.

Сегодня Гуменник выиграл финал Гран-при России в Санкт-Петербурге. На чемпионате России в Красноярске он завоевал серебро.

«Катать было довольно сложно, но очень хотелось победить. Боролся за каждый элемент, отдал все силы на льду, поэтому и получил желаемый результат.

В этом сезоне в мужском одиночном катании стало больше болельщиков. Не вспомню, чтобы лично мне кто‑то что‑то плохое написал.

В конце прошлого сезона у меня не было особо успехов, а в этом случился прорыв. Но это не случайность, я на это рассчитывал, работал», – сказал Гуменник.

«Мне кажется, я не вовремя начал занимать места на чемпионатах России, надо было делать это в прошлом году, когда была возможность поехать на Олимпийские игры и другие международные турниры. Надеюсь, у меня еще будет возможность поехать, тогда я не упущу свой шанс.

Количества турниров было достаточно, я пропустил только два питерских старта из‑за болезни», – добавил фигурист.