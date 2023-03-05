Петр Гуменник: «Я не вовремя начал занимать призовые места. Надо было делать это в прошлом году, когда была возможность поехать на Олимпийские игры»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник заявил, что не вовремя начал занимать высокие места.

Сегодня Гуменник выиграл финал Гран-при России в Санкт-Петербурге. На чемпионате России в Красноярске он завоевал серебро.

«Катать было довольно сложно, но очень хотелось победить. Боролся за каждый элемент, отдал все силы на льду, поэтому и получил желаемый результат.

В этом сезоне в мужском одиночном катании стало больше болельщиков. Не вспомню, чтобы лично мне кто‑то что‑то плохое написал.

В конце прошлого сезона у меня не было особо успехов, а в этом случился прорыв. Но это не случайность, я на это рассчитывал, работал», – сказал Гуменник.

«Мне кажется, я не вовремя начал занимать места на чемпионатах России, надо было делать это в прошлом году, когда была возможность поехать на Олимпийские игры и другие международные турниры. Надеюсь, у меня еще будет возможность поехать, тогда я не упущу свой шанс.

Количества турниров было достаточно, я пропустил только два питерских старта из‑за болезни», – добавил фигурист.

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34 комментария

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Tzaichiha
Лучше поздно, чем никогда. Теперь важно продержаться в таких кондициях в следующие сезоны. И доказать, что это не случайность.
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Natalia Solomakha
Какой молодец, приятный парень, с грамотной речью, озвучил то, о чём многие думают. Что-то не вовремя как-то наши мальчики из чулана вылезли и начали жечь.
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Здравый@смысл@
Ответ Anneta28
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, Если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, С этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось. Иль о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось Да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участья. Если даже за все вам – усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство… Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чем не жалейте – Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте. Но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте – Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, Но еще гениальнее слушали вы. (АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ) Все еще будет, Петя!❤
Мы присоединяемся!!!!
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Призрачный триксель
Пётр в этом сезоне для меня стал кумиром в мужском одиночном катании😎 Продолжай в том же духе и всё будет🔥👍
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Елизавета Смородина
Так держать!
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tanygavr
На ОИ вряд ли занял бы призовое место, азиаты не подпустили бы к подиуму, но на Европе вполне мог медаль взять.
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Latika S
Ответ Anneta28
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, Если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, С этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось. Иль о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось Да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участья. Если даже за все вам – усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство… Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чем не жалейте – Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте. Но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте – Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, Но еще гениальнее слушали вы. (АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ) Все еще будет, Петя!❤
Красиво...
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Галина Александрова
Очень рада золоту Петра, но работы ещё непочатый край.
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София Хайн
Против природы не попрешь. Рост, изменений много, к ним надо адаптироваться. Не все сразу. Но мы, болельщики Пети, дождались прогресса
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Светлана Менова
Что толку сожалеть, в прошлом сезоне из-за бурного роста у Пети была дикая раскоординация и проблемы с весом. Сейчас надо поддерживать ту форму, что есть и ставить цели на будущее. Он ещё молод, ещё не всё потеряно.
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Elena Savanuk
Ответ private dancer
Как на награждении кто-то крикнул : " доказал всем, что лучший ! ".
На ЧР немного не хватило для безоговорочной победы , а сегодня Петя - чемпион !
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N-fox
Мне очень импонирует Петр, его характер, способности, высота прыжков. Но ПП на мой взгляд сама по себе довольно неудачная, пустая. Надеюсь, найдут ему хорошего пгстановщика на следующий сезон. Успехов им с тренером!
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zadonbasss
Ответ Anneta28
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, Если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, С этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось. Иль о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось Да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участья. Если даже за все вам – усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство… Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чем не жалейте – Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте. Но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте – Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, Но еще гениальнее слушали вы. (АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ) Все еще будет, Петя!❤
спасибо! очень вовремя)
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Anna Leonova
С победой!👏🏻
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Irina Chut
Петя, очень рада твоей победе и надеюсь, что ты будешь также радовать своих болельщиков и в дальшейшем.
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Katerina Sunny
Ответ Mary Ion
А если с другой стороны посмотреть: как раз начинается следующее четырехлетие. Петя наконец нашел свою стабильность. Есть еще 2 года, чтобы найти свой стиль и сделать программу мечты :) так что вперед! Начало положено
Пётр говорит, что вообще нет международных соревнований. ЧЕ и ЧМ пропускает, куда поехал бы на 99% с такой готовностью.
+5
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ШОА
Петр, всегда болела за тебя!
Люблю умных спортсменов.
+6
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Alexander2022
Значит был не готов ехать на ОИ. Лучше получить уверенность в себе и показать на международном уровне что-то, чем туристом ехать как некоторые
+3
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Лучшее_враг_хорошего
Все всегда вовремя. Не тянул он с прошлом сезоне самую малость. Зато в этом и усложнился, и практически без срывов.
Очень нравится Петр, хочется ему хорошей спортивной карьеры и пьедесталов. Но недокруты все же есть..и частенько. Надо с этим что-то делать.
А сегодня - молодец! Хоть Димка Алиев был в ПП лучше, но по сумме 2 прог Петр - заслуженно первый.
+8
0
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private dancer
Ответ Elena Savanuk
Петр в этом сезоне доказал всем, что он способен стать лидером сборной !
Как на награждении кто-то крикнул : " доказал всем, что лучший ! ".
+6
0
+6
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Mary Ion
А если с другой стороны посмотреть: как раз начинается следующее четырехлетие. Петя наконец нашел свою стабильность. Есть еще 2 года, чтобы найти свой стиль и сделать программу мечты :) так что вперед! Начало положено
+4
-2
+2
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Natali D
Пётр! Поздравляю с уверенной победой. Ты был сегодня бесспорно лучшим и заслужил самое почетное место лидера. Желаю не терять хватки и с тем же упорством добиваться всё новых вершин, побед и целей в жизни!
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АннаФ
Петь, все будет! Главное, давай не болей, и не расти больше, пожалуйста. А ещё, есть ощущение, что ты бесстрашный. Другие чего то волнуются, стрессуют, а от тебя таких речей не слышно. И слава богу. Удачи, тебе.
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Акселек давай
Эх, Петр...
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maalry
В прошлом году совсем немного не хватило, очень обидно. Спартак классный был)Но стабильность пришла только в этом году. Ничего, уверена, что еще случится у Петра старт мечты)
+5
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