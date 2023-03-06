Туктамышева о деньгах: «Когда только начинаешь зарабатывать, думаешь: вау, сколько могу купить одежды и сумок. Сейчас подхожу к этому очень осознанно»

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как раньше тратила деньги на одежду.

«Когда ты только начинаешь зарабатывать, то думаешь: вау, сколько денег, могу купить одежды и сумок. И потратить все на себя, не вкладываясь в будущее – такая вот эйфория от крупных денег. Сейчас я подхожу к финансовым вопросам очень осознанно. Например, хочу купить дом – уже с прицелом на будущее, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь.

Но себе 16-летней я скажу: конечно, балуй себя! Пока тебе 16, есть деньги – потрать их. Да, можно было бы отложить, но там не такие большие деньги, чтобы сразу купить квартиру или машину.

Так что не вижу смысла советовать себе: давай-ка заканчивай тратить. Пусть кайфует ребенок! Еще что-нибудь сделаешь, заработаешь. Но потом, когда появятся уже более крупные суммы, я, конечно, начну откладывать деньги и не буду много тратить на шопинг», – сказала Туктамышева.

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней