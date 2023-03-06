Туктамышева о деньгах: «Когда только начинаешь зарабатывать, думаешь: вау, сколько могу купить одежды и сумок. Сейчас подхожу к этому очень осознанно»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание деньги Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как раньше тратила деньги на одежду.

«Когда ты только начинаешь зарабатывать, то думаешь: вау, сколько денег, могу купить одежды и сумок. И потратить все на себя, не вкладываясь в будущее – такая вот эйфория от крупных денег. Сейчас я подхожу к финансовым вопросам очень осознанно. Например, хочу купить дом – уже с прицелом на будущее, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь.

Но себе 16-летней я скажу: конечно, балуй себя! Пока тебе 16, есть деньги – потрать их. Да, можно было бы отложить, но там не такие большие деньги, чтобы сразу купить квартиру или машину.

Так что не вижу смысла советовать себе: давай-ка заканчивай тратить. Пусть кайфует ребенок! Еще что-нибудь сделаешь, заработаешь. Но  потом, когда появятся уже более крупные суммы, я, конечно, начну откладывать деньги и не буду много тратить на шопинг», – сказала Туктамышева.

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней

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6 комментариев

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Adeline
Ответ Jessi
Мне ещё интересно, как поделят миллион Лиза и Мура ? Есть опасение , что дадут только Лизе, хотя на сайте написано -в случае одинаковых баллов спортсмены делят место
Там ещё МГ и БК первое место делят (у МГ за победу в команде Прыжкового турнира +2 и КПК +3, и эти баллы являются разницой между 1-2 на ЧР и ФГП)
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Маргарита В Сафронова
Рассуждения человека, который сам зарабатывает себе на жизнь.
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Jessi
Мне ещё интересно, как поделят миллион Лиза и Мура ? Есть опасение , что дадут только Лизе, хотя на сайте написано -в случае одинаковых баллов спортсмены делят место
+1
-2
-1
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Jessi
Лиза хорошо заработала в этом сезоне . Ещё фигуристы должны получить деньги за рейтинг , первая тройка по набранным очкам. Почему-то никто об этом не пишет , первая Валиева-5 млн
+3
-2
+1
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Katerina Sunny
Ответ serginn
Сейчас я подхожу к финансовым вопросам очень осознанно........не вижу смысла советовать себе: давай-ка заканчивай тратить. Пусть кайфует ребенок! Еще что-нибудь сделаешь, заработаешь. Но потом, ..... я, конечно, начну откладывать деньги и не буду много тратить на шопинг»,
Это Лиза говорит себе 16-летней. Сейчас уже думает про дом.
+8
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serginn
Сейчас я подхожу к финансовым вопросам очень осознанно........не вижу смысла советовать себе: давай-ка заканчивай тратить. Пусть кайфует ребенок! Еще что-нибудь сделаешь, заработаешь. Но потом, ..... я, конечно, начну откладывать деньги и не буду много тратить на шопинг»,
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