Елизавета Туктамышева: «Жесткие диеты никогда не помогут скинуть вес. Нужно есть – надо только научиться не переедать»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Здоровье Питание Диеты Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о вреде жестких диет в спорте.

«Жесткие диеты никогда тебе не помогут скинуть вес. В юном возрасте ты этого не осознаешь, когда нужно резко похудеть. Иногда мне требовалось экстренно худеть, бывало, что я постоянно сидела на диетах. Можно сказать, что возникали проблемы с едой.

Но наоборот, нужно есть – надо только научиться не переедать. Не гонись за идеальными цифрами на весах, а попытайся найти комфортную форму для спорта. Когда ты придешь к гармонии с едой, с тем, как ты выглядишь, – у тебя в спорте сразу все пойдет по-другому.

Питание, которое тебе нравится, очень важно – оно поможет не загоняться по поводу веса. Это так упрощает жизнь! Ты настолько сильнее сможешь вкладываться в тренировки, что даже удивительно.

Во время пубертата я жила в перманентном стрессе: всегда нужно следить за весом, следить, сколько ешь. Если переел – надо голодать на следующий день.

Я понимала, что вес – это важно в фигурном катании. От этого никуда не уйдешь, но и от своей природы – тоже. Если бы у меня не было эмоционального расстройства с едой тогда, то, возможно, таких изменений в организме бы не произошло.

Дело было и в эмоциональной составляющей – как ты относишься к еде. Взросление в любом случае не пережить легко – тело начинает оформляться, становится более женственным. Поэтому один год нужно потерпеть, психологически не сломаться.

Я выбиралась из этого после 2017-го так. Сказала себе: «Кто они все такие, что могут решать, как мне выглядеть, как питаться?» Это не обращение к конкретному человеку, а скорее абстрактное.

В конце концов, я поборола это, дала себе свободу: ты можешь есть все, что хочешь, просто питайся интуитивно. Это ключ к здоровому телу. Когда организм получает то, что ему надо, он наполнен, витамины в норме – не хочется дополнительно сладкого.

Сейчас я сладкое почти не ем, мне не нравится шоколад. А раньше я очень хотела сладкое из-за того, что оно запрещено. Переборола это, когда отпустила ситуацию и взяла под контроль еду, ха-ха: я стала хищником, а она стала моей добычей, а не наоборот.

Я стала спокойнее и поняла, что это не стоит стресса и переживаний. Я хочу быть счастливым человеком, разрешила себе об этом не париться – как только сделала это, сразу ушло желание все есть.

Захотела поесть – приготовила, не переела и так пришла в хорошую форму. Почему я так долго в спорте? Именно потому, что у меня нет проблем с весом – у меня нет этого ежедневного стресса», – сказала Туктамышева.

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней

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10 комментариев

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FatPony
Ответ Tania09**
Этими советами ютуб забит.
Хорошо, пользуйтесь ютубом, если он вам больше нравится.
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Tania09**
Ответ FatPony
Очень ценные советы на самом деле. И не только для спортсменов. Много людей в сложных отношениях с едой.
Этими советами ютуб забит.
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Лилибет
Умница,здоровое отношение к еде нужно нести в массы!
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Maxim Brattsev
Ответ Go-go-love
Лишний вес Лизу точно не испортил бы, а - наоборот.
Лишний - испортил бы
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tanya_1111
Лиза похоже в постоянном дзене с собой, этому нужно учиться не только спортсменам, но и обычным людям тоже.
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Jessi
Ответ alexnew
Ну, почему же не помогут? Саханович прозрачной стала у Плющенко, когда сидела на чае и каких-то пакетиках на 100 рублей в день. Тут главное изо дня в день, из месяца в месяц только 100 рублей в день и точно похудеешь.
Вам не платят , если не упомяните Плющенко в своём комментарии? Забыли сквизи у Щербаковой? Уж у Плющенко девочки точно не похожи на голодающих
+7
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+6
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Валерий Питерский
Лиза классная. Была серой шейкой, но выросла в лебедя. Питер рулит. 😄
+8
-1
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Go-go-love
Лишний вес Лизу точно не испортил бы, а - наоборот.
+3
-1
+2
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alexnew
Ну, почему же не помогут? Саханович прозрачной стала у Плющенко, когда сидела на чае и каких-то пакетиках на 100 рублей в день. Тут главное изо дня в день, из месяца в месяц только 100 рублей в день и точно похудеешь.
+1
-3
-2
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FatPony
Очень ценные советы на самом деле. И не только для спортсменов. Много людей в сложных отношениях с едой.
+20
-2
+18
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