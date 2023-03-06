Елизавета Туктамышева: «Жесткие диеты никогда не помогут скинуть вес. Нужно есть – надо только научиться не переедать»

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о вреде жестких диет в спорте.

«Жесткие диеты никогда тебе не помогут скинуть вес. В юном возрасте ты этого не осознаешь, когда нужно резко похудеть. Иногда мне требовалось экстренно худеть, бывало, что я постоянно сидела на диетах. Можно сказать, что возникали проблемы с едой.

Но наоборот, нужно есть – надо только научиться не переедать. Не гонись за идеальными цифрами на весах, а попытайся найти комфортную форму для спорта. Когда ты придешь к гармонии с едой, с тем, как ты выглядишь, – у тебя в спорте сразу все пойдет по-другому.

Питание, которое тебе нравится, очень важно – оно поможет не загоняться по поводу веса. Это так упрощает жизнь! Ты настолько сильнее сможешь вкладываться в тренировки, что даже удивительно.

Во время пубертата я жила в перманентном стрессе: всегда нужно следить за весом, следить, сколько ешь. Если переел – надо голодать на следующий день.

Я понимала, что вес – это важно в фигурном катании. От этого никуда не уйдешь, но и от своей природы – тоже. Если бы у меня не было эмоционального расстройства с едой тогда, то, возможно, таких изменений в организме бы не произошло.

Дело было и в эмоциональной составляющей – как ты относишься к еде. Взросление в любом случае не пережить легко – тело начинает оформляться, становится более женственным. Поэтому один год нужно потерпеть, психологически не сломаться.

Я выбиралась из этого после 2017-го так. Сказала себе: «Кто они все такие, что могут решать, как мне выглядеть, как питаться?» Это не обращение к конкретному человеку, а скорее абстрактное.

В конце концов, я поборола это, дала себе свободу: ты можешь есть все, что хочешь, просто питайся интуитивно. Это ключ к здоровому телу. Когда организм получает то, что ему надо, он наполнен, витамины в норме – не хочется дополнительно сладкого.

Сейчас я сладкое почти не ем, мне не нравится шоколад. А раньше я очень хотела сладкое из-за того, что оно запрещено. Переборола это, когда отпустила ситуацию и взяла под контроль еду, ха-ха: я стала хищником, а она стала моей добычей, а не наоборот.

Я стала спокойнее и поняла, что это не стоит стресса и переживаний. Я хочу быть счастливым человеком, разрешила себе об этом не париться – как только сделала это, сразу ушло желание все есть.

Захотела поесть – приготовила, не переела и так пришла в хорошую форму. Почему я так долго в спорте? Именно потому, что у меня нет проблем с весом – у меня нет этого ежедневного стресса», – сказала Туктамышева.

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