Елизавета Туктамышева: «Назвала бы термин «зрелое женское катание» мемом, потому что и юный спортсмен может откатать зрелые программы»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева сказала, как относится к термину «зрелое женское катание».

«Мы пришли к женственным образам благодаря естественному процессу – я никогда через себя не преступаю. Когда пробую новое, это искреннее желание. Например, сделать номер Toxic – моя идея.

Не было такого, что цель: вот, в этом году сделаю так, покажу, какие программы могу катать. Это тоже часть меня, поэтому я не подстраивала себя. Если я что-то откатала – значит, чувствую себя в этом комфортно. Я не буду катать образы, которые мне непонятны или к которым я не готова.

Я бы ничего не меняла в своих программах за эти 10 лет – всему свое время, все они были уместны.

К термину «зрелое женское катание» отношусь спокойно. Главное, чтобы все было красиво, на уровне, чтобы трогало душу. Чтобы спортсмен понимал, что он катает, и мог переживать те эмоции, которые от него требуются в программе. Я бы назвала этот термин мемом, потому что спорт есть спорт, и если есть гениальный спортсмен, то он и в юном возрасте может откатать зрелые программы – и не важно, сколько ему лет.

Не скажу, что у меня изменился стиль. Я просто дошла до момента, когда могу показывать что-то более женственное, глубокое. Это не смена стиля, все это всегда было во мне. Когда ты созрела это показать – тогда показывай. А пока эта идея тебе в руки не упала, эту музыку не предложили, значит, ты к этому просто еще не готова», – рассказала Туктамышева.

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней

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12 комментариев

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Светлана Менова
Лиза одна из тех, кто выступала против повышения возраста и в этом же интервью ещё раз повторила, что технические усложнения в женском одиночном дали ей новый импульс для развития.
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Даша Юдкина
Мы уже видели зреложенское на ЧЕ,спасибо больше не нужно
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Маргарита В Сафронова
Мудрая Лиза. Вот я посмотрела немного ЧЕ. Сплошное незрелое женское катание.
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Ir2019
Ответ София Хайн
Несколько лет назад Лиза заявила Мишину о своей самостоятельности. Заметили, что перестала работать с мишинскими хореографами? После "убийства маленькой девочки." Пусть стоит на подиуме. Имеет право. ИМХО. Из мишинских очень нравится Глеб.
Лиза старалась, искала,совершенствовала. В этом и есть её успех. Продержаться при такой конкуренции столько лет, это успех.
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Ir2019
Ответ Залина Малина
Лиза это прчему-то понимает, а любители зреложенского - нет
Потому что Лиза говорит о программе, а любители о теле. Сколько было Липницкой в 2014 году? А катала она очень серьёзный образ. Да и ещё много других примеров можно привести. Кто-то может и в 14 лет программу прожить, а кому-то и в зрелом возрасте не дано.
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Залина Малина
Лиза это прчему-то понимает, а любители зреложенского - нет
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EuhenioV
Ответ Nastyok
Господи, какая же у Лизы адекватная самооценка.
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Великий Алонсо
Не нуди, бабуля
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Татьяна Кожина
Очень правильные, грамотные слова
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София Хайн
Несколько лет назад Лиза заявила Мишину о своей самостоятельности. Заметили, что перестала работать с мишинскими хореографами? После "убийства маленькой девочки." Пусть стоит на подиуме. Имеет право. ИМХО. Из мишинских очень нравится Глеб.
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Самасебезвезда
А что такое зрелые программы?
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Nastyok
Господи, какая же у Лизы адекватная самооценка.
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