Елизавета Туктамышева: «Назвала бы термин «зрелое женское катание» мемом, потому что и юный спортсмен может откатать зрелые программы»

Фигуристка Елизавета Туктамышева сказала, как относится к термину «зрелое женское катание».

«Мы пришли к женственным образам благодаря естественному процессу – я никогда через себя не преступаю. Когда пробую новое, это искреннее желание. Например, сделать номер Toxic – моя идея.

Не было такого, что цель: вот, в этом году сделаю так, покажу, какие программы могу катать. Это тоже часть меня, поэтому я не подстраивала себя. Если я что-то откатала – значит, чувствую себя в этом комфортно. Я не буду катать образы, которые мне непонятны или к которым я не готова.

Я бы ничего не меняла в своих программах за эти 10 лет – всему свое время, все они были уместны.

К термину «зрелое женское катание» отношусь спокойно. Главное, чтобы все было красиво, на уровне, чтобы трогало душу. Чтобы спортсмен понимал, что он катает, и мог переживать те эмоции, которые от него требуются в программе. Я бы назвала этот термин мемом, потому что спорт есть спорт, и если есть гениальный спортсмен, то он и в юном возрасте может откатать зрелые программы – и не важно, сколько ему лет.

Не скажу, что у меня изменился стиль. Я просто дошла до момента, когда могу показывать что-то более женственное, глубокое. Это не смена стиля, все это всегда было во мне. Когда ты созрела это показать – тогда показывай. А пока эта идея тебе в руки не упала, эту музыку не предложили, значит, ты к этому просто еще не готова», – рассказала Туктамышева.

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