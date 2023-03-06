Медведева о шоу «Маска»: «Буду очень скучать по своей любимой Шаурмичке»
Евгения Медведева рассказала об участии в шоу «Маска» на НТВ.
«Ну что… Вы уже знаете…
Не ожидали меня увидеть в шоу МАСКА?🌯 Это был ооооочень интересный и веселый для меня опыт🥰
Буду очень скучать по своей любимой Шаурмичке😭
Каждый раз получала огромное удовольствие, выступая в этой маске🥰🌯🌯🌯🌯», – написала Медведева.
Евгения Медведева поучаствовала в шоу «Маска» в костюме шаурмы
Хотя может Яна сама попросилась побыстрее на выход чтобы вернуться к своим делам в шоубизе и к главному "проекту" АП Титовой.
Просыпаешься в час дня, перемещаешься на диван под плед и жуешь шаурмичку.
Всегда же именно так МЖ и делала.