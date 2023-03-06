Медведева о шоу «Маска»: «Буду очень скучать по своей любимой Шаурмичке»

Теги телевидение сборная России НТВ женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала об участии в шоу «Маска» на НТВ. 

«Ну что… Вы уже знаете…

Не ожидали меня увидеть в шоу МАСКА?🌯 Это был ооооочень интересный и веселый для меня опыт🥰

Буду очень скучать по своей любимой Шаурмичке😭

Каждый раз получала огромное удовольствие, выступая в этой маске🥰🌯🌯🌯🌯», – написала Медведева. 

Евгения Медведева поучаствовала в шоу «Маска» в костюме шаурмы

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7 комментариев

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Свет19
Ответ Лакс
вроде все время попадала в номинацию на выбывание, но пропустила вперед Рудковскую. Молодец. Хотя может Яна сама попросилась побыстрее на выход чтобы вернуться к своим делам в шоубизе и к главному "проекту" АП Титовой.
Да все 4 раза была в номинации, как там пошутили, голодные зрители спасали от выбывания :)
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Маргарита Михайловна
Бабасян востребована только в качестве фрика.
+1
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Fellina
Ответ Elena N.
Она там пела?
Нет, ела)
+2
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Лакс
вроде все время попадала в номинацию на выбывание, но пропустила вперед Рудковскую. Молодец.
Хотя может Яна сама попросилась побыстрее на выход чтобы вернуться к своим делам в шоубизе и к главному "проекту" АП Титовой.
+2
0
+2
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Свет19
4 выпуска продержалась. :) Видела в инете, что поклонники сразу узнали. В прошлом году Роман в образе Пса пел, после второго выпуска открыли. А в новогодней Маске Ягудин мишкой что ли был. Тоже кто-то отгадал. Фигуристы вокалом не сильно конечно блистают. Их таланты в другом :)
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Лека-Лека
А чего скучать то?

Просыпаешься в час дня, перемещаешься на диван под плед и жуешь шаурмичку.
Всегда же именно так МЖ и делала.
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Elena N.
Она там пела?
0
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