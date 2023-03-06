Медведева о шоу «Маска»: «Буду очень скучать по своей любимой Шаурмичке»

рассказала об участии в шоу «Маска» на НТВ.

«Ну что… Вы уже знаете…

Не ожидали меня увидеть в шоу МАСКА?🌯 Это был ооооочень интересный и веселый для меня опыт🥰

Буду очень скучать по своей любимой Шаурмичке😭

Каждый раз получала огромное удовольствие, выступая в этой маске🥰🌯🌯🌯🌯», – написала Медведева.

Евгения Медведева поучаствовала в шоу «Маска» в костюме шаурмы