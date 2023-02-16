Евгения Медведева: «Сейчас я постоянно нарушаю спортивный режим и очень этому радуюсь. Я в принципе отдыхаю от тренировок большую часть времени»

Теги телевидение сборная России женское катание Евгения Медведева Ляйсан Утяшева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью Ляйсан Утяшевой рассказала о своем спортивном режиме.

– Кстати, а часто ли ты нарушаешь спортивный режим?

– Сейчас я постоянно нарушаю свой спортивный режим и очень этому радуюсь. Мне очень нравится ложиться в три часа ночи, просыпаться в час дня. 

– Отвлечемся чуть от спорта. Как ты отдыхаешь от тренировок? Какой досуг сейчас предпочитаешь?

– Я сейчас в принципе отдыхаю от тренировок большую часть времени. Наверное, отвлечься мне помогает смена деятельности. В основном это какие-то фотосессии, рабочие съемки и проекты.

И, конечно же, готовить еду вместе с Ляйсан Утяшевой (Медведева поучаствовала в съемках программы «Дерзкая готовка» – Sports.ru).

– Много ли у тебя проектов на телевидении в этом сезоне? В каком проекте мечтала бы поучаствовать?

– Довольно-таки много телевизионных проектов. Все я назвать не могу, чтобы не разглашать тайну. Но в этом году их действительно очень много. И это не может меня не радовать.

– И напоследок. Какой девиз у тебя по жизни?

– Девиз по жизни у меня постоянно меняется. Сейчас, наверное, его вообще и нет. Но в спорте у меня был «кто не падал, тот не поднимался», – рассказала Медведева.

13 комментариев

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AlexeI
Главное, Жень, в певицы не иди, не следуй дурному примеру некоторых не особо умных бывших фигуристок!
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scorp19
Норм, можешь даже в принципе завершать, стара уже для фигурки. Щас новых шестнадцатилеток завезут в большой спорт и будет без шансов.
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Даша Лавренова
Если не путаю, Женя говорила, что не сложилось. В своеобразной формулировке, типа прокомментирую причины, когда буду к этому готова
0
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papadok
Проект «учеба в МГУ» не упоминается.
+3
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ЮИ
Как можно отдыхать от того, чего нет?
+10
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+9
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Мария Буравцева
Ответ Девочка с севера
Да-да, раньше их противопоставляли, но оказалось одна другой не лучше.
А что плохого в том, чтобы зарабатывать?
+12
-3
+9
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Ольга Ив
Ответ Оскар Муравьев
Тупо стрижет бабло как и заги
Также, как и Щербакова, Трусова и всех, кто прекращает выступать на соревнованиях.
+14
0
+14
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Девочка с севера
Ответ Оскар Муравьев
Тупо стрижет бабло как и заги
Да-да, раньше их противопоставляли, но оказалось одна другой не лучше.
+5
-11
-6
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Девушка Безимени
какой еще спортивный режим..
+8
0
+8
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Оскар Муравьев
Тупо стрижет бабло как и заги
+7
-7
0
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Александр Шульгин
Ответ Ольга Ив
Даже не сомневалась, после набросов на Алину, что выйдет интервью Жени, возможно и Ани. Ушки одни торчат😊
Реально достали "Болельщицы" причем здесь Загитова.
+8
-16
-8
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oldparakhod
Вот интересно, как можно нарушать спортивный режим, если ты уже давно не спортсмен? )))
+30
-1
+29
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Ольга Ив
Даже не сомневалась, после набросов на Алину, что выйдет интервью Жени, возможно и Ани. Ушки одни торчат😊
+21
-12
+9
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