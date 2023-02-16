Евгения Медведева: «Сейчас я постоянно нарушаю спортивный режим и очень этому радуюсь. Я в принципе отдыхаю от тренировок большую часть времени»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью Ляйсан Утяшевой рассказала о своем спортивном режиме.

– Кстати, а часто ли ты нарушаешь спортивный режим?

– Сейчас я постоянно нарушаю свой спортивный режим и очень этому радуюсь. Мне очень нравится ложиться в три часа ночи, просыпаться в час дня.

– Отвлечемся чуть от спорта. Как ты отдыхаешь от тренировок? Какой досуг сейчас предпочитаешь?

– Я сейчас в принципе отдыхаю от тренировок большую часть времени. Наверное, отвлечься мне помогает смена деятельности. В основном это какие-то фотосессии, рабочие съемки и проекты.

И, конечно же, готовить еду вместе с Ляйсан Утяшевой (Медведева поучаствовала в съемках программы «Дерзкая готовка» – Sports.ru).

– Много ли у тебя проектов на телевидении в этом сезоне? В каком проекте мечтала бы поучаствовать?

– Довольно-таки много телевизионных проектов. Все я назвать не могу, чтобы не разглашать тайну. Но в этом году их действительно очень много. И это не может меня не радовать.

– И напоследок. Какой девиз у тебя по жизни?

– Девиз по жизни у меня постоянно меняется. Сейчас, наверное, его вообще и нет. Но в спорте у меня был «кто не падал, тот не поднимался», – рассказала Медведева.