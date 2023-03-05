Судья Бабенко поставил Акатьеву на первое место в произвольной программе в финале Гран-при России, остальные 6 судей отдали победу Петросян

Теги сборная России Елизавета Туктамышева судьи женское катание Алла Шеховцова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Татьяна Шаркина Наталья Китаева Святослав Бабенко Фигурное катание

Судья Святослав Бабенко поставил Софью Акатьеву на первое место в произвольной программе в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Акатьева заняла четвертое место, набрав 164,69 балла за произвольную (2-е место после победившей Аделии Петросян с 169,39) и 241,09 по сумме. Камила Валиева стала второй, Елизавета Туктамышева – третьей.

От Бабенко Акатьева получила 167,68 балла, Петросян – 167,50, Валиева – 162,63, Туктамышева – 159,36. Остальные шесть судей поставили Петросян на первое место.

Трое судей (Алла Шеховцова, Элина Вагнер и Татьяна Шаркина) на второе место поставили Акатьеву, Наталья Китаева и Наталья Богуш – Валиеву, а Александра Корчагина – Туктамышеву.

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83 комментария

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Vladimir Arutin
Ответ Мурманчанин37
Человек со слабым мышлением - утомляешь уже: тебе ответили про 9,50 и указали, чтобы ты не читал старые правила. Прочитав их, узнал много нового и теперь пытаешься козырять? Объясняю по слогам - на первоначальный вопрос тебе ответили.
Это вы с слабым мышлением .Это коммюнике 2022-2023. Почитай !
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Мурманчанин37
Ответ Vladimir Arutin
А так что было падение на Трикселе и ошибка на Тулупе которые привели к перерывам в подаче программ .И согласно коммюнике Петросян даже 9.25 нельзя было ставить .
Человек со слабым мышлением - утомляешь уже: тебе ответили про 9,50 и указали, чтобы ты не читал старые правила. Прочитав их, узнал много нового и теперь пытаешься козырять? Объясняю по слогам - на первоначальный вопрос тебе ответили.
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AllaS
Ответ EuhenioV
Да не нервничайте так.Всё уже открылось и Зиле я сообщил,что явки провалены и маски сброшены.Ещё раз огромное спасибо за внесение ясности.Может быть не будем продолжать тянуть кота за хвост и вы озвучите прочих достойных в ваших глазах.Буду очень вам признателен.
Это Я. Болею за красивые и техничные прокаты и ими восхищаюсь , за них могу и побиться с конкурентами - болелами . Исполнитель - фигурист имеет право тренироваться в любом ТШ, это меня не остановит в моем восхищение , если это красивое ФК . Чего и Вам желаю, потому , как тренеры не катаются и не соревнуются на льду.
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Маргарита Баринова
Ответ EmperorNazer
Компоненты Валиевой смутили сегодня не меньше. Главное, в КП ей поставили 37,33 (в пересчете на коэффициент ПП - 74,66). В ПП у нее также было падение, но вдобавок в этому во второй половине она смотрелась крайне тяжело, буквально еле ехала. В короткой Камила выглядела куда бодрее. И тем не менее за произвольную она получила существенно больше, аж 76 баллов.
Император, только смутили? Мне кажется тут другое слово подходит, и оно нецензурное...
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Мурманчанин37
Ответ Loliloo
Эта Вагнер явно ангажирована
Какие люди)) Как там готовы ответить, что не проставили Садковой? А то убежали в прошлый раз куда-то
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Мурманчанин37
Ответ pashkka
Заодно пусть объяснят, как Горбачевой за приземление со второго квадсальхова в недокрут на две ноги, судья Элина Вагнер ставит +1
Посчитала, что это относится в ГОЕ к снижению в "касание свободной ногой" и зачла на -1, q дает -2. Зачла 4 положительных и вычла. Трусовой за падения отдельные судьи - 3 ставили и ничего
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Loliloo
Ответ pashkka
Заодно пусть объяснят, как Горбачевой за приземление со второго квадсальхова в недокрут на две ноги, судья Элина Вагнер ставит +1
Эта Вагнер явно ангажирована
+1
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Vladimir Arutin
Ответ Адриана
А разве она упала?
А как этот элемент называется .Трусова на ОИ за степ аут получила -2.44.гое .Здесь за падение -2.28 .
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codetalker
Ответ Мурманчанин37
Обратите внимание, Акатьева проиграла за бронзу 0,52 балла. Изначально заклон был 2-го уровня. Но после проката, технари его пересмотрели и дали 3-й уровень: что принесло Лизочке решающие 0,65 балла
К сожалению, это читалось в воздухе. Когда Лиза "не упала" у меня сам собой возник вопрос в голове: "Как же ее будут тащить в обход Акатьевой, но не задевая Валиеву (это бы сразу на смех подняли), учитывая мизерную разницу между последними?" Но ничего, управились. Под руку попалось вращение...
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Адриана
Ответ Delirium
Мне сегодня больше понравилось, что Лизону компов выдали больше чем Щербаковой за идеальную ПП на Олимпиаде.
Так ей и вчера дали под 38
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Самая цитируемая и вообще недура
Лучше скажите, как эти ювелиры затянули перезреложенское деревянное с 1.5 трикселями выше квадистки с чистыми 2 трикселями?!
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Адриана
Ответ Vladimir Arutin
https://fsrussia.ru/results/2223/cor/sen/e__Scores.pdf . Обьясните почему у Петросян не стоит 2падение с тулупа .Почему оценки за презентацию стоят 9.50 . Ведь припадении 9.5о нельзя ставить.Почему Гое на Тулупе стоит -2.28 .
А разве она упала?
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Мурманчанин37
Ответ codetalker
Не-не, с калькулятором сидели, когда надо было Тукту всунуть с игольное ушко между Валиевой и Акатьевой. Вот тут проявили все мастерство.
Обратите внимание, Акатьева проиграла за бронзу 0,52 балла. Изначально заклон был 2-го уровня. Но после проката, технари его пересмотрели и дали 3-й уровень: что принесло Лизочке решающие 0,65 балла
+2
-1
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pashkka
Заодно пусть объяснят, как Горбачевой за приземление со второго квадсальхова в недокрут на две ноги, судья Элина Вагнер ставит +1
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Vladimir Arutin
Ответ Мурманчанин37
Еще раз, как это состыкуется с изначальным твои комментом, на который я ответил?
А так что было падение на Трикселе и ошибка на Тулупе которые привели к перерывам в подаче программ .И согласно коммюнике Петросян даже 9.25 нельзя было ставить .
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codetalker
Ответ ezhik38
Там с калькулятором высчитывали, чтобы Соню под Валиеву засунуть. )) Бабенко уважение...)
Не-не, с калькулятором сидели, когда надо было Тукту всунуть с игольное ушко между Валиевой и Акатьевой. Вот тут проявили все мастерство.
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Mira Val
Ответ Мурманчанин37
Согласитесь, у этого судьи определенно есть вкус))
вне сомнения)
+1
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Мурманчанин37
Ответ Vladimir Arutin
"Серьезные ошибки это падения и/или ошибки, которые приводят к перерывам в подаче программы. Этот перерыв может быть минимальным или более продолжительным и заметным. Эти ошибки должны быть отражены в оценке за каждый компонент." Вот есть 2 ошибки на Трикселе и 4Тулупе .
Еще раз, как это состыкуется с изначальным твои комментом, на который я ответил?
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EuhenioV
Ответ AllaS
Вы ошибаетесь и очень глубоко, болеть можно и нужно за одну фигуристку и это гораздо правильнее , чем общаком, потому что все остальные ей конкурентки. пользователь Зиля истинный болельщик Камилы, бьется за нее неистово во всех лентах. Не отступает, даже когда фактами прижимают. Вот такое боление, как раз вызывает уважение. Ряженные, это которые за тренера болеют в индивидуальном виде спорта. Так как это невозможно по определению, где конкуренция. Новый виток. А ведь уже его прошли с ТЩК, когда тоже по началу писали Хрусты, все равно кто на какой ступени пьедестала из них стоит. Оказалось уже через несколько соревнований далеко не все равно , болелы разделились.Пытаетесь вновь на те же грабли наступать!
Да не нервничайте так.Всё уже открылось и Зиле я сообщил,что явки провалены и маски сброшены.Ещё раз огромное спасибо за внесение ясности.Может быть не будем продолжать тянуть кота за хвост и вы озвучите прочих достойных в ваших глазах.Буду очень вам признателен.
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Vladimir Arutin
Ответ Мурманчанин37
Твои слова были "Ведь припадении 9.5о нельзя ставить". Я на них ответил. Теперь ты что мне хочешь доказать?
"Серьезные ошибки это падения и/или ошибки, которые приводят к перерывам в подаче программы. Этот
перерыв может быть минимальным или более продолжительным и заметным. Эти ошибки должны быть
отражены в оценке за каждый компонент." Вот есть 2 ошибки на Трикселе и 4Тулупе .
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Мурманчанин37
Ответ Mira Val
7 пятерок, вправду замечательно)
Согласитесь, у этого судьи определенно есть вкус))
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Mira Val
Ответ Товарищ Майор.
А как любит Алиева судья номер 1)
7 пятерок, вправду замечательно)
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AllaS
Ответ EuhenioV
Поклонники Ками грязи в адрес Хрустального не льют,это ваши методы.Вам же,очередное спасибо за бдительность и помощь в выявлении "ряженой".👍
Вы ошибаетесь и очень глубоко, болеть можно и нужно за одну фигуристку и это гораздо правильнее , чем общаком, потому что все остальные ей конкурентки.
пользователь Зиля истинный болельщик Камилы, бьется за нее неистово во всех лентах. Не отступает, даже когда фактами прижимают. Вот такое боление, как раз вызывает уважение.
Ряженные, это которые за тренера болеют в индивидуальном виде спорта. Так как это невозможно по определению, где конкуренция.
Новый виток. А ведь уже его прошли с ТЩК, когда тоже по началу писали Хрусты, все равно кто на какой ступени пьедестала из них стоит. Оказалось уже через несколько соревнований далеко не все равно , болелы разделились.Пытаетесь вновь на те же грабли наступать!
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Мурманчанин37
Ответ Vladimir Arutin
А что там было ?Это не падение ? Это новый элемент такой ?
Где в документах сказано, что это падение? В документах сказано, как определяют падение - по числу точек опоры
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Vladimir Arutin
Ответ Пайрот
потому что там падения не было
А что там было ?Это не падение ? Это новый элемент такой ?
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