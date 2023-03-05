Судья Бабенко поставил Акатьеву на первое место в произвольной программе в финале Гран-при России, остальные 6 судей отдали победу Петросян

Судья Святослав Бабенко поставил Софью Акатьеву на первое место в произвольной программе в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Акатьева заняла четвертое место, набрав 164,69 балла за произвольную (2-е место после победившей с 169,39) и 241,09 по сумме. Камила Валиева стала второй, – третьей.

От Бабенко Акатьева получила 167,68 балла, Петросян – 167,50, – 162,63, Туктамышева – 159,36. Остальные шесть судей поставили Петросян на первое место.

Трое судей ( , Элина Вагнер и Татьяна Шаркина) на второе место поставили Акатьеву, Наталья Китаева и Наталья Богуш – Валиеву, а Александра Корчагина – Туктамышеву.