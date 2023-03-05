Судья Бабенко поставил Акатьеву на первое место в произвольной программе в финале Гран-при России, остальные 6 судей отдали победу Петросян
Судья Святослав Бабенко поставил Софью Акатьеву на первое место в произвольной программе в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Акатьева заняла четвертое место, набрав 164,69 балла за произвольную (2-е место после победившей Аделии Петросян с 169,39) и 241,09 по сумме. Камила Валиева стала второй, Елизавета Туктамышева – третьей.
От Бабенко Акатьева получила 167,68 балла, Петросян – 167,50, Валиева – 162,63, Туктамышева – 159,36. Остальные шесть судей поставили Петросян на первое место.
Трое судей (Алла Шеховцова, Элина Вагнер и Татьяна Шаркина) на второе место поставили Акатьеву, Наталья Китаева и Наталья Богуш – Валиеву, а Александра Корчагина – Туктамышеву.
перерыв может быть минимальным или более продолжительным и заметным. Эти ошибки должны быть
отражены в оценке за каждый компонент." Вот есть 2 ошибки на Трикселе и 4Тулупе .
пользователь Зиля истинный болельщик Камилы, бьется за нее неистово во всех лентах. Не отступает, даже когда фактами прижимают. Вот такое боление, как раз вызывает уважение.
Ряженные, это которые за тренера болеют в индивидуальном виде спорта. Так как это невозможно по определению, где конкуренция.
Новый виток. А ведь уже его прошли с ТЩК, когда тоже по началу писали Хрусты, все равно кто на какой ступени пьедестала из них стоит. Оказалось уже через несколько соревнований далеко не все равно , болелы разделились.Пытаетесь вновь на те же грабли наступать!