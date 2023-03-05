Бестемьянова о финале Гран-при России в танцах на льду: «Победа Кагановской и Ангелопола абсолютно справедлива, сегодня было настоящее мастерское катание»

Теги сборная России танцы на льду Наталья Бестемьянова Анжелика Крылова Павел Дрозд Елизавета Шанаева Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Серия Гран-при России Фигурное катание

Наталья Бестемьянова оценила итоги финала Гран-при России в танцах на льду.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол одержали победу, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд заняли второе место.

«Победа Кагановской и Ангелопола абсолютно справедлива, они были интереснее, легче. Хотя Шанаева с Дроздом тоже выдали по полной программе, но Кагановская и Ангелопол мне однозначно понравились больше.

Василиса и Валерий мне очень нравились в начале сезона с этой программой, но все равно казалось, что они еще юниоры, вчера тоже показались юниорами, а сегодня было настоящее мастерское катание, прекрасно.

Поздравляю Анжелику Крылову, рука которой неоценима», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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2 комментария

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Ladi
Они замечательные! Будущее танцев!
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АннаФ
Если кто и спасёт наши танцы, так это Анжелика. Очень фантазийный тренер. Интересно было бы ещё на Авера посмотреть в деле. Одиночникам он хорошо ставит, даже превосходно. Но все таки его вид- это танцы. Надеюсь и здесь себя проявит как постановщик и тренер!
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