Бестемьянова о финале Гран-при России в танцах на льду: «Победа Кагановской и Ангелопола абсолютно справедлива, сегодня было настоящее мастерское катание»
Наталья Бестемьянова оценила итоги финала Гран-при России в танцах на льду.
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол одержали победу, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд заняли второе место.
«Победа Кагановской и Ангелопола абсолютно справедлива, они были интереснее, легче. Хотя Шанаева с Дроздом тоже выдали по полной программе, но Кагановская и Ангелопол мне однозначно понравились больше.
Василиса и Валерий мне очень нравились в начале сезона с этой программой, но все равно казалось, что они еще юниоры, вчера тоже показались юниорами, а сегодня было настоящее мастерское катание, прекрасно.
Поздравляю Анжелику Крылову, рука которой неоценима», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
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