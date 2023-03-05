Бестемьянова о финале Гран-при России в танцах на льду: «Победа Кагановской и Ангелопола абсолютно справедлива, сегодня было настоящее мастерское катание»

оценила итоги финала Гран-при России в танцах на льду.

и одержали победу, и заняли второе место.

«Победа Кагановской и Ангелопола абсолютно справедлива, они были интереснее, легче. Хотя Шанаева с Дроздом тоже выдали по полной программе, но Кагановская и Ангелопол мне однозначно понравились больше.

Василиса и Валерий мне очень нравились в начале сезона с этой программой, но все равно казалось, что они еще юниоры, вчера тоже показались юниорами, а сегодня было настоящее мастерское катание, прекрасно.

Поздравляю Анжелику Крылову, рука которой неоценима», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.