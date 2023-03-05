«Мы амбициозные спортсмены, понимали, какой путь хотим пройти. Эмоции бьют через край». Дрозд и Шанаева о серебре в финале Гран-при России

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд высказались о серебре в финале Гран-при России.

Сегодня дуэт фигуристов занял второе место в танцах на льду.

Дрозд: Мы постарались выложиться на максимум. Для нашей пары, для меня в частности, этот турнир особенный, проходит в родном Петербурге. Рады, что удалось подремонтировать хорошее катание. Хочу поблагодарить публику. Кататься дома – невероятное чувство.

Года еще не прошло, как мы катаемся вместе. Сезон серебряный получился. Не могу сказать, что мы не могли представить себе такого. Мы два амбициозных спортсмена, понимали, какой путь хотим пройти. Нацеливались на максимум. Мы всегда пытаемся выжать свой максимум.

Шанаева: 9 марта будет ровно год нашей паре. По моим ощущениям, катались хорошо. Будем пересматривать, но, наверное, что-то выявили. Прокатами довольны, расстраивалась я первые секунд 15. Слезы сами пошли.

Дрозд: Это завершающий прокат сезона. Эмоции бьют через край. Мы все, все спортсмены, бьемся за высокую цель. Все борются за первое место.