Ангелопол о победе в финале Гран-при: «Мы показали свой максимум этого сезона, у нас выдались лучшие прокаты – как эмоционально, так и технически»
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол оценили свою победу в финале Гран-при России.
Сегодня в Санкт-Петербурге дуэт выиграл соревнования в танцах на льду.
«Мы показали свой максимум этого сезона, и, слава Богу, у нас выдались лучшие прокаты – как эмоционально, так и технически. Это то, к чему мы шли весь сезон и смогли собрать все воедино. Да, были ошибки, недочеты, но у нас много сезонов впереди, это наш опыт.
Подготовка правда была очень тяжелой. После чемпионата Санкт-Петербурга (где дуэт выступил вне конкурса – Sports.ru) и Кубка Первого канала мы слегли по второму разу, так что подготовка длилась плюс-минус полторы недели. Думаю, в этом и есть мастерство – суметь собраться в нужное время в нужном месте», – отметил Ангелопол.
Кагановская в свою очередь рассказала, что после болезни, из-за которой дуэт снялся с декабрьского чемпионата России, ей было сложно возвращаться в рабочий режим.
«Было сложно в техническом плане, долго приходила в форму, не могла до конца доехать. Но потом стало лучше и лучше. Когда катались в Санкт-Петербурге вне конкурса, чуть не задохнулась в конце программы. Рада, что сейчас мы вышли на пик и проехали в полную силу», – сказала Кагановская.
Ребят поздравляю, но нужно понимать, что, в данном случае, проигрывать им было особо некому (если не падать, конечно, падать можно только одной паре). Золото заслуженное, но работы для конкурентоспособности зарубежом очень и очень много.