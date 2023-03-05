Ангелопол о победе в финале Гран-при: «Мы показали свой максимум этого сезона, у нас выдались лучшие прокаты – как эмоционально, так и технически»

Теги сборная России танцы на льду Василиса Кагановская Валерий Ангелопол чемпионат Санкт-Петербурга Кубок Первого канала по фигурному катанию Серия Гран-при России Фигурное катание

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол оценили свою победу в финале Гран-при России.

Сегодня в Санкт-Петербурге дуэт выиграл соревнования в танцах на льду.

«Мы показали свой максимум этого сезона, и, слава Богу, у нас выдались лучшие прокаты – как эмоционально, так и технически. Это то, к чему мы шли весь сезон и смогли собрать все воедино. Да, были ошибки, недочеты, но у нас много сезонов впереди, это наш опыт.

Подготовка правда была очень тяжелой. После чемпионата Санкт-Петербурга (где дуэт выступил вне конкурса – Sports.ru) и Кубка Первого канала мы слегли по второму разу, так что подготовка длилась плюс-минус полторы недели. Думаю, в этом и есть мастерство – суметь собраться в нужное время в нужном месте», – отметил Ангелопол.

Кагановская в свою очередь рассказала, что после болезни, из-за которой дуэт снялся с декабрьского чемпионата России, ей было сложно возвращаться в рабочий режим.

«Было сложно в техническом плане, долго приходила в форму, не могла до конца доехать. Но потом стало лучше и лучше. Когда катались в Санкт-Петербурге вне конкурса, чуть не задохнулась в конце программы. Рада, что сейчас мы вышли на пик и проехали в полную силу», – сказала Кагановская.

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4 комментария

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QueenAmidala
Рада за ребят. Здоровья, чтобы ничто не мешало больше
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4x Qqqq
Хорошо, что блата у Кагановской с Ангелополом ровно столько чтобы не топили при хороших результатах, но и не тянули за все подробности при ошибках. Идеально, если бы ко всем такое отношение было, но, видимо, это невозможно.
Ребят поздравляю, но нужно понимать, что, в данном случае, проигрывать им было особо некому (если не падать, конечно, падать можно только одной паре). Золото заслуженное, но работы для конкурентоспособности зарубежом очень и очень много.
+2
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Наталья Грабовская
Симпатичные молодые ребята - скатанная пара с уже достаточно "взрослым" техничным и выразительным катанием. Но и потенциал есть - чувствуется, что способны на большее.
+2
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tanya_1111
Рада за ребят, но главное продолжать работу, а не наслаждаться победами, работы еще очень много.
+3
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