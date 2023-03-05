Ангелопол о победе в финале Гран-при: «Мы показали свой максимум этого сезона, у нас выдались лучшие прокаты – как эмоционально, так и технически»

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол оценили свою победу в финале Гран-при России.

Сегодня в Санкт-Петербурге дуэт выиграл соревнования в танцах на льду.

«Мы показали свой максимум этого сезона, и, слава Богу, у нас выдались лучшие прокаты – как эмоционально, так и технически. Это то, к чему мы шли весь сезон и смогли собрать все воедино. Да, были ошибки, недочеты, но у нас много сезонов впереди, это наш опыт.

Подготовка правда была очень тяжелой. После чемпионата Санкт-Петербурга (где дуэт выступил вне конкурса – Sports.ru) и Кубка Первого канала мы слегли по второму разу, так что подготовка длилась плюс-минус полторы недели. Думаю, в этом и есть мастерство – суметь собраться в нужное время в нужном месте», – отметил Ангелопол.

Кагановская в свою очередь рассказала, что после болезни, из-за которой дуэт снялся с декабрьского чемпионата России, ей было сложно возвращаться в рабочий режим.

«Было сложно в техническом плане, долго приходила в форму, не могла до конца доехать. Но потом стало лучше и лучше. Когда катались в Санкт-Петербурге вне конкурса, чуть не задохнулась в конце программы. Рада, что сейчас мы вышли на пик и проехали в полную силу», – сказала Кагановская.