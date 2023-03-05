Камила Валиева: «То, что произошло на Олимпиаде, резко меня укрепило. Я в один момент стала взрослой»

Камила Валиева заявила, что ситуация на Олимпиаде в Пекине сделала ее сильнее.

Сегодня фигуристка заняла второе место в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«В большей степени я довольна собой. Я выросла, много всего произошло за этот год. То, что произошло там (на Олимпиаде в Пекине – Sports.ru), резко меня укрепило. Я в один момент стала взрослой.

Но благодаря поддержке моих тренеров и людей, которых я встречаю на своем пути, я остаюсь стойкой. Я вышла на некий спад в этом сезоне, но это не значит, что он продолжится.

Невозможно постоянно идти вверх, но это подстегивает работать дальше. Я думаю, в следующих сезонах мне будет легче, я буду работать для этого.

Я хотела бы сказать… Это будет странно… Спасибо за такие моменты. Это правда меня укрепило, я теперь спокойнее отношусь к таким вещам и стала более уверенной в себе», – сказала фигуристка.

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