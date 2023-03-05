Камила Валиева: «То, что произошло на Олимпиаде, резко меня укрепило. Я в один момент стала взрослой»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Камила Валиева заявила, что ситуация на Олимпиаде в Пекине сделала ее сильнее.

Сегодня фигуристка заняла второе место в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«В большей степени я довольна собой. Я выросла, много всего произошло за этот год. То, что произошло там (на Олимпиаде в Пекине – Sports.ru), резко меня укрепило. Я в один момент стала взрослой.

Но благодаря поддержке моих тренеров и людей, которых я встречаю на своем пути, я остаюсь стойкой. Я вышла на некий спад в этом сезоне, но это не значит, что он продолжится.

Невозможно постоянно идти вверх, но это подстегивает работать дальше. Я думаю, в следующих сезонах мне будет легче, я буду работать для этого.

Я хотела бы сказать… Это будет странно… Спасибо за такие моменты. Это правда меня укрепило, я теперь спокойнее отношусь к таким вещам и стала более уверенной в себе», – сказала фигуристка.

Во время зимних Игр-2022 против Валиевой началось расследование по делу о допинге.

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55 комментариев

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Анна Беляева
Ками, так здорово, что ты выдержала и вытянула этот сезон. Было тяжело, но сдюжила, боролась. Восстанавливала контент. Все перемелется, мука будет. Никого со злом пришедшего не слушай, ни о чем не переживай, ты прекрасная спортсменка и очень сильный человек. Удачи и только удачи. И здоровья, и внутреннего покоя.
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Ксения Масленникова
Ответ Victoria Kravchenko
Ну, да) По всей Москве весели банеры, депутаты говорили о травле Валиевой со стороны злого Запада, детей в школе просили подписаться на ее социальные сети, вселенская любовь со всех сторон) Дааа, это конечно было тяжело пережить)
еще и блоггерам приплачивали за посты с поддержкой=)))
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Александр Шульгин
Ответ your_aurora
Насчёт сильнее не знаю, но наглее она стала, это факт.
Наглая стала до безобразия
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Александр Кудрявцев
Ответ Enotic
Может, тогда и за допинг пора ответить, как взрослой, без всяких ссылок на защищённое лицо?
Будет время и ответит. А сейчас нет дела и решения так что влезли не в тему
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Александр Шульгин
Наглость вторая натура
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Олег Савчук
Ответ REA-13
Какое счастье, что ей до лампочки комментарии хейтеров на Спортсе ;))
Полностью согласен) Какую бы гадость не писали эти "писаки", результата от этого никакого. Пусть упиваются своей завистью и беспомощностью, сколько хотят. И то, что Камила не обращает на это внимание, и подтверждает её слова о взрослении
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tanya_1111
Ответ udod
а ведь Валиева проигрывает уже третий по-настоящему сильный и важный турнир подряд личка Олимпиады, Чемпионат России, финал Гран-при для той, кого многие небезосновательно провозгласили лучшей фигуристкой последних лет, это явно плохой результат
Ну как бы вы её тело видите же, то что она четверные умудряется скручивать уже похвально, как бы мы все к ней не относились, то что она мощная спортсменка это факт, вопрос только сколько она еще расти будет.
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Anna Stefan
Ответ Ковид 07.10.52
А что вы скажите этим же людям за кормление ребенка запрещенными препаратами...
Кому?
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Александр Кудрявцев
Вот это правильно. Умничка так держать 💖💖💖
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Alexander X
а можно с вопросами ответы????
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smoky eyes
Все бы так в пубертат квады сигали и считали это спадом) Но настрой отличный, верим, что дальше лучше. В любом случае, всегда украшение соревнований. И даже хорошо, что перестала быть "номером один, однозначно лучшая, космос и главная надежда" Дальше будет легче. Спасибо за сезон.
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N-fox
Конечно, Ками должна была быть ниже Акатьевой. Но тут у судей, видимо, встала дилемма. Акатьеву можно под Лизу засунуть, ттпа молодая еще, а вот Валиеву неловко будет....
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шампион
Все: она же ребенок!
Камилла Валиева: я стала взрослой.
Все: участие в допинговом слушании?
Камилла Валиева:
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Ковид 07.10.52
Ответ Anna Stefan
Всё, что нас не убивает, делает сильнее. Рада, что Ками не сломалась. Спасибо людям, которые помогли ей в этом. Всё будет хорошо)))
А что вы скажите этим же людям за кормление ребенка запрещенными препаратами...
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Иван Иванов
Если хочешь , это так просто, раз и завтра ты станешь взрослым ...
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Raduga
Следующие сезоны? Ну-ну.
А что случится?
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prorvemss
Ни стыда, ни совести у Валиевой!
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Акселек давай
Все будет хорошо, главное не сдавайся!
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Ковид 07.10.52
Бедное дитя...продолжает верить взрослым, которые ее накормили допингом...Какие большие разочарования ее ждут впереди, когда эти же типы ее выкинут, как использованную вещь...
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плюшевая Ракета
Ответ udod
а ведь Валиева проигрывает уже третий по-настоящему сильный и важный турнир подряд личка Олимпиады, Чемпионат России, финал Гран-при для той, кого многие небезосновательно провозгласили лучшей фигуристкой последних лет, это явно плохой результат
Загитова проиграла 50% всех турниров по взрослым - это какой результат?
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Anna Stefan
Ответ REA-13
Какое счастье, что ей до лампочки комментарии хейтеров на Спортсе ;))
Хейтеры не понимают, что они все ей примерно как укус комара))) Так стараются, бедные)))
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Raduga
Следующие сезоны? Ну-ну.
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Сырок с кокосом
Ответ Enotic
Может, тогда и за допинг пора ответить, как взрослой, без всяких ссылок на защищённое лицо?
Вы не понимаете, это другое
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АГОШКИН Алексей
Если повзрослела и укрепилась,кто сказал съесть таблетки и зачем?
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Неволяшка
Взрослой Камила станет, когда CAS ее дисквалифицирует и отберет все завоеванное. А потом все перестанут делать "лицо", и первыми отвернутся эти высокопоставленные люди, которых Валиева постоянно упоминает. "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли"?
+7
-6
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