Роману Костомарову будет помогать психолог. Экс-фигурист начал приходить в сознание и немного двигаться

Роману Костомарову будет оказана психологическая помощь.

Олимпийский чемпион начал приходить в себя, но его психологическое состояние оставляет желать лучшего. Он не понимает, что с ним, недоволен нахождением в больнице, сообщает «Спорт-Экспресс».

Костомаров находится в реанимации с 10 января с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей, а также о том, что он перенес инсульт.

4 марта появилась информация, что экс-фигурист начал приходить в сознание и немного двигаться.

«До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», – сообщил источник «Известий».

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