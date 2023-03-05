Роману Костомарову будет помогать психолог. Экс-фигурист начал приходить в сознание и немного двигаться

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роману Костомарову будет оказана психологическая помощь.

Олимпийский чемпион начал приходить в себя, но его психологическое состояние оставляет желать лучшего. Он не понимает, что с ним, недоволен нахождением в больнице, сообщает «Спорт-Экспресс».

Костомаров находится в реанимации с 10 января с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей, а также о том, что он перенес инсульт.

4 марта появилась информация, что экс-фигурист начал приходить в сознание и немного двигаться. 

«До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», – сообщил источник «Известий». 

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?

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7 комментариев

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Утренняя Аврора
Осознание действительности будет ни чуть не легче, чем сама болезнь. Роман должен справиться. Он же Чемпион. Это особые по духу люди.
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MAKSIMKA
Ответ Darya-yeNoor
Психолог нужен тому, кто инфу сливает. А Роман поправится.
Тому кто сливает, нужен специалист совсем с другой конторы.
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Dina2
К чему эта экс, и так всё обострено до невозможности. А Роману силы воли и держаться изо всех человеческих сил. И любящих людей рядом.
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Александр Шульгин
Безсовестнве всё-таки люди это сливают, ну и вопросы есть к тем кто это постоянно печатает. Если бы это был их родственник как бы они к этому отнеслись.
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AllaS
Роману здоровья, здоровья !Скорейшей реабилитации!
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SALMON
Непросто будет ему, конечно
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Darya-yeNoor
Психолог нужен тому, кто инфу сливает. А Роман поправится.
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