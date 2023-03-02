Анна Семенович: «Костомаров обязательно найдет свое призвание в этой жизни. Главное — побороть недуг и выйти из больницы»
Певица Анна Семенович пожелала выздоровления Роману Костомарову.
«Я знаю Рому с детства. Мы катались в одной группе, когда мне было 10, а ему 12 или 13. Это всегда был очень сильный человек — сильный духом, душой.
Я уверена, что Рома обязательно найдет свое призвание в этой жизни. Главное — ему здоровья, побороть сейчас этот недуг и выйти из больницы.
Я уверена, что он найдет свое призвание в этой жизни», – сказала Семенович эфире телеканала «Россия 1».
В январе Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.
Желать моральных и физических сил здесь уместнее тем, кто его окружает: жена, дети, врачи и т. д. Всё остальное это цинизм и жажда к плюсикам, которая уже переходит все границы разумного. Какую силу и какую волю, о чём вы все? Если он и выживет, то всё, что в состоянии будет делать – молча сидеть в своём загородном доме, накрыв ноги тёплым пледом, смотреть в окно на прекрасные виды заката, и, просто безучастно улыбаясь, вдыхать ароматы утренней свежести, доносящиеся из собственного пруда. И это в лучшем случае - что уже будет хорошо для него.
Молодой мужик. Очень его жаль.