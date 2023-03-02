Анна Семенович: «Костомаров обязательно найдет свое призвание в этой жизни. Главное — побороть недуг и выйти из больницы»

Теги Роман Костомаров сборная России Анна Семенович Фигурное катание

Певица Анна Семенович пожелала выздоровления Роману Костомарову. 

«Я знаю Рому с детства. Мы катались в одной группе, когда мне было 10, а ему 12 или 13. Это всегда был очень сильный человек — сильный духом, душой.

Я уверена, что Рома обязательно найдет свое призвание в этой жизни. Главное — ему здоровья, побороть сейчас этот недуг и выйти из больницы.

Я уверена, что он найдет свое призвание в этой жизни», – сказала Семенович эфире телеканала «Россия 1».

В январе Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

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13 комментариев

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sfrrrR
Ответ Лека-Лека
Роману здоровья и сил - моральных и физических. Молодой мужик. Очень его жаль.
Желать моральных и физических сил человеку, находящегося в таком состоянии - это все равно, что по телефону, по громкой связи, сказать человеку без рук: "Жму руку, братан!".

Желать моральных и физических сил здесь уместнее тем, кто его окружает: жена, дети, врачи и т. д. Всё остальное это цинизм и жажда к плюсикам, которая уже переходит все границы разумного. Какую силу и какую волю, о чём вы все? Если он и выживет, то всё, что в состоянии будет делать – молча сидеть в своём загородном доме, накрыв ноги тёплым пледом, смотреть в окно на прекрасные виды заката, и, просто безучастно улыбаясь, вдыхать ароматы утренней свежести, доносящиеся из собственного пруда. И это в лучшем случае - что уже будет хорошо для него.
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pasha pasha
А мог ведь белый Лада заработать прежде чем отправиться на тот свет
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reteka
Ответ Классный руководитель
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Костомаров с Семенович в одной паре катались, если не в курсе.
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Петрович
Ответ Iuliia Timofeyeva
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Ржу каждый день после душа вечером перед зеркалом, реально смех лечит)
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Петрович
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Классный руководитель
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Чье мнение неинтересно - так это твое. А Семенович каталась в паре с Костомаровым, ее мнение интересно
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Iuliia Timofeyeva
Ответ 22somebody22
Ну какое призвание?После одного только инсульта,который у него дважды случился,он уже не оправится никогда.
Вы ставите диагнозы по аватарке?
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Лека-Лека
Роману здоровья и сил - моральных и физических.
Молодой мужик. Очень его жаль.
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m-mezon
Ответ Классный руководитель
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Аня Семенович - Ромина бывшая партнерша в танцах. Он не всю карьру с Навкой танцевал. Хорошо, кстати, смотрелись. Я на ютубе видела.
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Неволяшка
Ответ 22somebody22
Ну какое призвание?После одного только инсульта,который у него дважды случился,он уже не оправится никогда.
Судя по тому, что писали, инсульт был гемморагический, а это почти приговор для нормальной жизни. Хорошо, если интеллект и речь сохранятся хоть на каком-то уровне.
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22somebody22
Ответ Классный руководитель
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Она может и швабра,только в прошлом она фигуристка и даже каталась в большом спорте с Костомаровым и мутила с ним.
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22somebody22
Ну какое призвание?После одного только инсульта,который у него дважды случился,он уже не оправится никогда.
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Классный руководитель
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Петрович
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Tzaichiha
Ответ Vasily Ivanov
Петь начнет как Аня ?
Как можно быть таким циником?
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Vasily Ivanov
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