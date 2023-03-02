Певица Анна Семенович пожелала выздоровления Роману Костомарову.

«Я знаю Рому с детства. Мы катались в одной группе, когда мне было 10, а ему 12 или 13. Это всегда был очень сильный человек — сильный духом, душой.

Я уверена, что Рома обязательно найдет свое призвание в этой жизни. Главное — ему здоровья, побороть сейчас этот недуг и выйти из больницы.

Я уверена, что он найдет свое призвание в этой жизни», – сказала Семенович эфире телеканала «Россия 1».

В январе Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.