Врачи могут попытаться вывести Романа Костомарова из медикаментозного сна сегодня («Матч ТВ»)

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Врачи могут попытаться вывести Романа Костомарова из медикаментозного сна сегодня.

Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник «Матч ТВ».

«Роман Костомаров находится в медикаментозном сне. Как такого общения Романа с родными нет пока. Жена навещает его каждый день.

Возможно, врачи сегодня попытаются вывести его из медикаментозного сна», – сказал источник «Матч ТВ». Отмечается, что олимпийский чемпион в танцах на льду был погружен в медикаментозный сон более недели назад после микроинсульта.

Источник ТАСС также подтверждает, что фигурист постепенно выходит из комы.

«Один микросинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс.

По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью – по ней есть определенные вопросы», – пишет ТАСС.

По информации источника «СЭ», плазмаферез «дает хорошие шансы на выживание, но возможности организма будут неполными». Утверждается, что Костомаров останется человеком с ограниченными возможностями.

10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей.

Любимый номер Костомарова с Навкой – под Майкла Джексона. Они катали его почти 10 лет!

23 комментария

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QueenAmidala
Ответ Wiley Fox
Могут попытаться Вот весь уровень медицины России, где Коммунарка не последняя клиника
Если правильно помню, то в Германии вообще сказали, что он не жилец уже и отказались его брать
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Здравый@смысл@
Ответ kenny_182
Зачем?.. Ну, я на 100% уверен, если бы человека спросили, хочет ли он, будучи спортсменом всю жизнь доживать в инвалидном кресле без конечностей и после инсультов, он бы сам сказал - оставьте меня спокойно умереть в коме и ничего не предпринимайте. Погружают тебя в кому, в ней люди видят прекрасные сны, кажущиеся реальностью, они там путешествуют, рожают детей, мечтают, затем тебя из неё выводят, ты не можешь и слова сказать, у тебя ампутированы конечности и ты до конца жизни, если её можно таковой назвать, в инвалидной коляске и не сможешь никогда заниматься тем, чем занимался всю жизнь. Это же просто кошмар.
Обычно так рассуждают не бойцы и не борцы. Или молодые безапелляционные люди, которым все или ничего. У Романа дети, жена, родители, которые его любят. Он может тренировать, передавать накопленный опыт, может прожить еще долгую насыщенную жизнь в любви и радости, несмотря на ограниченные возможности .
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Wiley Fox
Ответ kenny_182
Зачем?.. Ну, я на 100% уверен, если бы человека спросили, хочет ли он, будучи спортсменом всю жизнь доживать в инвалидном кресле без конечностей и после инсультов, он бы сам сказал - оставьте меня спокойно умереть в коме и ничего не предпринимайте. Погружают тебя в кому, в ней люди видят прекрасные сны, кажущиеся реальностью, они там путешествуют, рожают детей, мечтают, затем тебя из неё выводят, ты не можешь и слова сказать, у тебя ампутированы конечности и ты до конца жизни, если её можно таковой назвать, в инвалидной коляске и не сможешь никогда заниматься тем, чем занимался всю жизнь. Это же просто кошмар.
Он же сам давал согласие на ампутации. Значит за жизнь цепляется

Будь уверен, что инвалидом он будет жить в плане денег лучше 95% жителей России. Он же за власть
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Бобынин
Пусть спит
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BuTaJIbKa
Ответ Ярослав Ройс
У тебя дети есть?
тут очень сложный момент, морально. У Романа 2 детей, маленькх достаточно... И понятно, что он им нужен как отец. Вопрос - сможет ли он быть отцом или овощем? Никому в жизни не пожелаешь того, что с ним случилось..
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GLW
Ответ kenny_182
Зачем?.. Ну, я на 100% уверен, если бы человека спросили, хочет ли он, будучи спортсменом всю жизнь доживать в инвалидном кресле без конечностей и после инсультов, он бы сам сказал - оставьте меня спокойно умереть в коме и ничего не предпринимайте. Погружают тебя в кому, в ней люди видят прекрасные сны, кажущиеся реальностью, они там путешествуют, рожают детей, мечтают, затем тебя из неё выводят, ты не можешь и слова сказать, у тебя ампутированы конечности и ты до конца жизни, если её можно таковой назвать, в инвалидной коляске и не сможешь никогда заниматься тем, чем занимался всю жизнь. Это же просто кошмар.
вообще то никто ему не мешает самому выпилиться, если будет желание
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Бобынин
Ответ Ярослав Ройс
У тебя дети есть?
А утя мампапа есть? Или ты почкованием?
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Wiley Fox
Могут попытаться

Вот весь уровень медицины России, где Коммунарка не последняя клиника
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BuTaJIbKa
Ответ Shannon
Заколебали эти "знакомые с ситуацией источники". Родным, очевидно, очень "приятно" читать о каждой подробности этой кошмарной ситуации.
врядли они сидят в новостях и читают. Но вот потом их донимают недожурналисты, и это уже некрасиво
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Eugene Petrov
Ответ Анна Минакова
по моему в его случае лучше смерть ...простите конечно ,но вряд ли он буде вообще как то функционировать ...и насчёт психологического состояния просто страшно
Ну это немного не вам решать, что именно лучше в его случае. Вы никаких издержек нести не собираетесь. Если те, кто их нести будет, захотят узнать ваше мнение - они спросят.
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Eugene Petrov
Ответ alexnew
Несколько -конечностей это сколько?
От 2 до 47.
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Eugene Petrov
Ответ kenny_182
Зачем?.. Ну, я на 100% уверен, если бы человека спросили, хочет ли он, будучи спортсменом всю жизнь доживать в инвалидном кресле без конечностей и после инсультов, он бы сам сказал - оставьте меня спокойно умереть в коме и ничего не предпринимайте. Погружают тебя в кому, в ней люди видят прекрасные сны, кажущиеся реальностью, они там путешествуют, рожают детей, мечтают, затем тебя из неё выводят, ты не можешь и слова сказать, у тебя ампутированы конечности и ты до конца жизни, если её можно таковой назвать, в инвалидной коляске и не сможешь никогда заниматься тем, чем занимался всю жизнь. Это же просто кошмар.
Человек устроен так, что у него есть заданный уровень счастья. Те или иные события отклоняют стрелку в ту или другую сторону, но она там не остаётся, она возвращается на заданный уровень.
И если у человека нет депрессии, этот уровень соответствует хорошему настроению.
Люди, выигравшие в лотерею, спустя год после этого события даже отдалённо не так счастливы, как предполагали. Люди парализованные спустя год даже отдалённо не так несчастны.
Вы оцениваете мгновенный уровень кошмара, но настроение не всегда будет там.
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Ярослав Ройс
Ответ kenny_182
Зачем?.. Ну, я на 100% уверен, если бы человека спросили, хочет ли он, будучи спортсменом всю жизнь доживать в инвалидном кресле без конечностей и после инсультов, он бы сам сказал - оставьте меня спокойно умереть в коме и ничего не предпринимайте. Погружают тебя в кому, в ней люди видят прекрасные сны, кажущиеся реальностью, они там путешествуют, рожают детей, мечтают, затем тебя из неё выводят, ты не можешь и слова сказать, у тебя ампутированы конечности и ты до конца жизни, если её можно таковой назвать, в инвалидной коляске и не сможешь никогда заниматься тем, чем занимался всю жизнь. Это же просто кошмар.
У тебя дети есть?
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kenny_182
Зачем?..
Ну, я на 100% уверен, если бы человека спросили, хочет ли он, будучи спортсменом всю жизнь доживать в инвалидном кресле без конечностей и после инсультов, он бы сам сказал - оставьте меня спокойно умереть в коме и ничего не предпринимайте.
Погружают тебя в кому, в ней люди видят прекрасные сны, кажущиеся реальностью, они там путешествуют, рожают детей, мечтают, затем тебя из неё выводят, ты не можешь и слова сказать, у тебя ампутированы конечности и ты до конца жизни, если её можно таковой назвать, в инвалидной коляске и не сможешь никогда заниматься тем, чем занимался всю жизнь. Это же просто кошмар.
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Irina Kistler
Ответ Анна Минакова
по моему в его случае лучше смерть ...простите конечно ,но вряд ли он буде вообще как то функционировать ...и насчёт психологического состояния просто страшно
кошмар! а вы после того, что написали спокойно жить будете?
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Shannon
Заколебали эти "знакомые с ситуацией источники". Родным, очевидно, очень "приятно" читать о каждой подробности этой кошмарной ситуации.
+5
-2
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АРХАТ
Ответ Olga.t
да уж, формулировка убийственная...
Будто он сороконожка и у него ещё их навалом.
+11
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Olga.t
Ответ alexnew
Несколько -конечностей это сколько?
да уж, формулировка убийственная...
+16
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alexnew
Несколько -конечностей это сколько?
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asusp527
Несколько конечностей?!...Оставьте человека в покое, хватит подробностей!
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22somebody22
И что?После инсульта,да ещё и в таком состоянии всего организма,он вряд-ли языком пошевелит.
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Анна Минакова
по моему в его случае лучше смерть ...простите конечно ,но вряд ли он буде вообще как то функционировать ...и насчёт психологического состояния просто страшно
+4
-7
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Bartez1986
какая же хрень творится с мужиком...
+22
-3
+19
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