Врачи могут попытаться вывести Романа Костомарова из медикаментозного сна сегодня («Матч ТВ»)
Врачи могут попытаться вывести Романа Костомарова из медикаментозного сна сегодня.
Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник «Матч ТВ».
«Роман Костомаров находится в медикаментозном сне. Как такого общения Романа с родными нет пока. Жена навещает его каждый день.
Возможно, врачи сегодня попытаются вывести его из медикаментозного сна», – сказал источник «Матч ТВ». Отмечается, что олимпийский чемпион в танцах на льду был погружен в медикаментозный сон более недели назад после микроинсульта.
Источник ТАСС также подтверждает, что фигурист постепенно выходит из комы.
«Один микросинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс.
По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью – по ней есть определенные вопросы», – пишет ТАСС.
По информации источника «СЭ», плазмаферез «дает хорошие шансы на выживание, но возможности организма будут неполными». Утверждается, что Костомаров останется человеком с ограниченными возможностями.
10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей.
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Будь уверен, что инвалидом он будет жить в плане денег лучше 95% жителей России. Он же за власть
Вот весь уровень медицины России, где Коммунарка не последняя клиника
И если у человека нет депрессии, этот уровень соответствует хорошему настроению.
Люди, выигравшие в лотерею, спустя год после этого события даже отдалённо не так счастливы, как предполагали. Люди парализованные спустя год даже отдалённо не так несчастны.
Вы оцениваете мгновенный уровень кошмара, но настроение не всегда будет там.
Ну, я на 100% уверен, если бы человека спросили, хочет ли он, будучи спортсменом всю жизнь доживать в инвалидном кресле без конечностей и после инсультов, он бы сам сказал - оставьте меня спокойно умереть в коме и ничего не предпринимайте.
Погружают тебя в кому, в ней люди видят прекрасные сны, кажущиеся реальностью, они там путешествуют, рожают детей, мечтают, затем тебя из неё выводят, ты не можешь и слова сказать, у тебя ампутированы конечности и ты до конца жизни, если её можно таковой назвать, в инвалидной коляске и не сможешь никогда заниматься тем, чем занимался всю жизнь. Это же просто кошмар.