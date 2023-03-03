Врачи могут попытаться вывести Романа Костомарова из медикаментозного сна сегодня («Матч ТВ»)

Врачи могут попытаться вывести Романа Костомарова из медикаментозного сна сегодня.

Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник «Матч ТВ».

«Роман Костомаров находится в медикаментозном сне. Как такого общения Романа с родными нет пока. Жена навещает его каждый день.

Возможно, врачи сегодня попытаются вывести его из медикаментозного сна», – сказал источник «Матч ТВ». Отмечается, что олимпийский чемпион в танцах на льду был погружен в медикаментозный сон более недели назад после микроинсульта.

Источник ТАСС также подтверждает, что фигурист постепенно выходит из комы.

«Один микросинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс.

По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью – по ней есть определенные вопросы», – пишет ТАСС.

По информации источника «СЭ», плазмаферез «дает хорошие шансы на выживание, но возможности организма будут неполными». Утверждается, что Костомаров останется человеком с ограниченными возможностями.

10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей.

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