Татьяна Тарасова: «Петросян каталась сегодня изумительно. Аделия абсолютно достойна своих баллов, она достойна еще больших баллов»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила выступление Аделии Петросян в финале Гран-при России.

Фигуристка лидирует после короткой программы.

«Все девушки правильно распределились, совершенно правильные места. Аделия абсолютно достойна своих баллов, она достойна еще больших баллов.

Петросян каталась сегодня изумительно, рисковала, каталась на большой скорости, повзрослевшая. Прекрасно было! У меня прекрасные впечатления от ее проката. Сегодня было взрослое, прекрасное катание», – сказала заслуженный тренер СССР.

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23 комментария

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EuhenioV
Аделька классно откатала,почти как засуженная Титова.Так вас понимать,ТАТ?
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Oleandra
Ответ АннаФ
У нее свежая программа. Но нельзя так сказать про программу Сони и Ками. У Арсения тоже классные проги. В прошлом сезоне у Трусовой были бомбический программы. Вот где тшт постарался!
они для каждого своего спортсмена придумывают свой почерк и свой стиль.
+1
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АннаФ
Ответ Ирина Иванова
И продолжит ТАТ комментировать ФК в эфире Матч ТВ, а может и колонку разрешат вести параллельно с АТ.
На евроспорт ещё можно! Хотя у тат были прекрасные отношения с матч тв. Они у всех были прекрасные!
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АннаФ
Ответ Oleandra
А говорят, что ТШТ везде одинаков, исписался.. разве похожи программы Аделии на программы других девочек?
У нее свежая программа. Но нельзя так сказать про программу Сони и Ками. У Арсения тоже классные проги. В прошлом сезоне у Трусовой были бомбический программы. Вот где тшт постарался!
0
0
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АннаФ
Аделия классная, главное верить в себя и не сомневаться в своем лидерстве! Нужны победы! У Сони есть и у Аделии будут!
+2
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+2
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Tata777
адель уже давно крута...эт про мои речи ранее не закапаешь и ведь никто не спорит? вперед звезда
+4
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+4
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люблю тутберят
да,Аделия сегодня была превосходна!!Этот прокат точно пересмотрю не раз!!
Эх,завтра в ПП бы чистенько прокатать🙏
вообще хочется чтоб у всех девочек все получилось,вот это была бы борьба!
+2
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Oleandra
А говорят, что ТШТ везде одинаков, исписался.. разве похожи программы Аделии на программы других девочек?
+6
0
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Петрова Ольга
Да, Адель мощно раздала сегодня в КП) а ещё мне понравилось, как она в КиКе напевала на французском, пока ждала оценки и смотрела повтор. Такая милота)
Удачи девочкам завтра!
+2
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+2
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Ирина Иванова
И продолжит ТАТ комментировать ФК в эфире Матч ТВ, а может и колонку разрешат вести параллельно с АТ.
+2
0
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flyhigh
Ответ Елена Шаблина
Сегодня Аделия показала достойший прокат. Ловко несколько раз ее упаковывали под кого-то. Так хочется ,чтоб и ПП она взяла СВОЕ . И всем девочкам удачи, конечно.
Даааа, очень часто её трамбовали под кого-то, и я тоже очень хочу, чтобы завтра она ПП откатала на все 100 и стала Победителем 🤞
+7
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+7
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Mira Val
Адель спела в прямом и в переносном смысле эту программу и была однозначно лучшей.
+7
0
+7
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Jessi
ТАТ уже в таком возрасте и состоянии, что позволяет себе говорить то, что думает
+3
-1
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Delirium
Ответ Asya Franke
Да, но сегодня прям размашистость была, широкие шаги
К ее оценкам сегодня вопросов нет, но над компонентами ей еще надо работать.
0
-2
-2
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Asya Franke
Ответ Delirium
Адель- электровеник, все ее программы хорошо смотрятся, если она не ошибается и летит на полных оборотах. Но если скорости нет, то там много над чем еще работать.
Да, но сегодня прям размашистость была, широкие шаги
+7
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Delirium
Ответ Asya Franke
Мне кажется, что она как будто в один миг невероятно прибавила именно в скольжении. Прямо летела сегодня
Адель- электровеник, все ее программы хорошо смотрятся, если она не ошибается и летит на полных оборотах. Но если скорости нет, то там много над чем еще работать.
+7
0
+7
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Александр Шульгин
Нет уважаемая вам уже это не поможет
+7
-3
+4
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Asya Franke
Мне кажется, что она как будто в один миг невероятно прибавила именно в скольжении. Прямо летела сегодня
+14
0
+14
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Елена Шаблина
Сегодня Аделия показала достойший прокат. Ловко несколько раз ее упаковывали под кого-то. Так хочется ,чтоб и ПП она взяла СВОЕ . И всем девочкам удачи, конечно.
+10
-1
+9
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Алена Иванова
Ну каталась бы Аделия в конце получила бы и побольше баллов. Решили попридержать, а никого сильнее её и не оказалось
+4
-1
+3
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Ольга Воеводина
Я согласна) Для меня показатель это когда я не могу оторваться от самого проката, когда практически не смотрю на оценки (как судьи оценивают элементы), когда просто захлестывает программа полностью. Это было сегодня в прокате Адели! И мне тоже показалось, что она как-то выросла, повзрослела, каталась осознанно и очень вовлечено. И наконец-то получила заслуженные баллы. Очень жду ПП) Всем девочкам желаю завтра показать свой максимум!
+15
-1
+14
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severyanka
Адель сегодня задрала планку. Очень бомбезно она вынесла в кп! Она даже катается с улыбкой и удовольствием. У ТШТ великолепный бриллиант с прекрасной выучкой и характером. До мурашек. ТАТ спасибо за высокую оценку
+17
-1
+16
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nadenki
Спасибо за поддержку,Татьяна Анатольевна;)))И низкий поклон от команды ТШТ
+3
-3
0
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