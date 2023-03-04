Татьяна Тарасова: «Петросян каталась сегодня изумительно. Аделия абсолютно достойна своих баллов, она достойна еще больших баллов»

оценила выступление в финале Гран-при России.

Фигуристка лидирует после короткой программы.

«Все девушки правильно распределились, совершенно правильные места. Аделия абсолютно достойна своих баллов, она достойна еще больших баллов.

Петросян каталась сегодня изумительно, рисковала, каталась на большой скорости, повзрослевшая. Прекрасно было! У меня прекрасные впечатления от ее проката. Сегодня было взрослое, прекрасное катание», – сказала заслуженный тренер СССР.