Татьяна Тарасова: «Петросян каталась сегодня изумительно. Аделия абсолютно достойна своих баллов, она достойна еще больших баллов»
Татьяна Тарасова оценила выступление Аделии Петросян в финале Гран-при России.
Фигуристка лидирует после короткой программы.
«Все девушки правильно распределились, совершенно правильные места. Аделия абсолютно достойна своих баллов, она достойна еще больших баллов.
Петросян каталась сегодня изумительно, рисковала, каталась на большой скорости, повзрослевшая. Прекрасно было! У меня прекрасные впечатления от ее проката. Сегодня было взрослое, прекрасное катание», – сказала заслуженный тренер СССР.
Эх,завтра в ПП бы чистенько прокатать🙏
вообще хочется чтоб у всех девочек все получилось,вот это была бы борьба!
Удачи девочкам завтра!