Илья Княжук: «Параллельный четверной прыжок? Это возможно, и может быть, в следующем сезоне»
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук считают возможным параллельный четверной прыжок.
«Параллельный четверной прыжок? Это возможно, и может быть, в следующем сезоне», – сказал Княжук.
«Это (взрослые соревнования) немножко другая атмосфера, на юниорских стартах все немного по-детски. Нам нравится выступать на взрослых стартах», – отметила Хабибуллина.
Пара занимает 6-е место после короткой программе в финале Гран-при России.
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