Илья Княжук: «Параллельный четверной прыжок? Это возможно, и может быть, в следующем сезоне»

Теги сборная России пары Илья Княжук Наталья Хабибуллина Серия Гран-при России Фигурное катание

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук считают возможным параллельный четверной прыжок.

«Параллельный четверной прыжок? Это возможно, и может быть, в следующем сезоне», – сказал Княжук.

«Это (взрослые соревнования) немножко другая атмосфера, на юниорских стартах все немного по-детски. Нам нравится выступать на взрослых стартах», – отметила Хабибуллина.

Пара занимает 6-е место после короткой программе в финале Гран-при России.

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2 комментария

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alexnew
Это интересно было бы.
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Defender64
Как он себе это представляет? Какая квадистка собралась в пару вставать?
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