Илья Княжук: «Параллельный четверной прыжок? Это возможно, и может быть, в следующем сезоне»

и считают возможным параллельный четверной прыжок.

«Параллельный четверной прыжок? Это возможно, и может быть, в следующем сезоне», – сказал Княжук.

«Это (взрослые соревнования) немножко другая атмосфера, на юниорских стартах все немного по-детски. Нам нравится выступать на взрослых стартах», – отметила Хабибуллина.

Пара занимает 6-е место после короткой программе в финале Гран-при России.