Журанков об эфирах Первого канала: «Весь сезон не хватало Тарасовой. После сахарно-пудренного и вылизывающего комментария она села к микрофону – и все по делу»

Теги Татьяна Тарасова телевидение Первый канал Андрей Журанков Александр Гришин Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Комментатор Андрей Журанков поделился мнением о работе заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой на Кубке Первого канала.

Тарасова вместе с Александром Гришиным комментировала выступления фигуристов.

«Я хочу сказать огромное спасибо Первому каналу за то, что было в ЦСКА, и особенно за то, что было в телеэфире. Потому что я понял, кого мне не хватало весь сезон в нашем фигурном катании. Татьяны Анатольевны Тарасовой.

Это было чудо, это был подарок рождественский, это было замечательно. Сейчас, конечно, скажу гадость: после абсолютно сладкоголосого, сахарно-пудренного, абсолютно положительного и позитивного, исключительно вылизывающего комментария – того, что мы слышали в течение всего года, я, честно говоря, устал от этого – Татьяна Анатольевна села к микрофону – и все по делу.

Слушаешь и понимаешь: великий человек. Мы понимаем, что есть большие проблемы со здоровьем, уже и возраст, но все равно тарасовская энергетика и тарасовская прямота видит и говорит то, что есть на самом деле. И это для нас всех просто счастье», – сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

«Слово за слово – и я бросила в нее микрофон». Кто и как сделал Татьяну Тарасову ТВ-комментатором

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52 комментария

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olvl
Ответ kate_ko
Гришин, в отличие от Журанкова, профессионал. По его комментарию никогда нельзя понять, как он относится к конкретному спортсмену, тк Александр всегда остаётся нейтрально-доброжелательным. ТАТ хороша, когда обсуждает именно катание, а не личность фигуста или ФК байки. Тогда ей нет равных, тк её тренерский глаз видит все тонкости. А когда её начинает немного сносить с курса, Гришин довольно быстро направляет беседу в нужное русло
Ну я примерно то же и написала). Согласна с Вами.
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Александр Константинов
Хороший комментатор - это тот, кто не тянет одеяло на себя. ТАТ это прощается, потому что это ТАТ. Если Гришин начнёт комментировать в таком духе, его просто съедят. Тед Бартон тоже сладкоголосый, никто его ТАМ за это не критикует. Потому что всё равно главное, что происходит на катке, а не в комментаторской.
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Вася Васильков
Что да то да. Не аоспоришь. Тарасова супертоп
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Лакс
Ж.- тот, чьи "комментарии" не стоят того, чтобы их комментировать.
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deli_skate
Вот правда! Не люблю Журанкова, но это - золотые слова!!!
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JSV
Кому что, я так мечтаю о нормальном спокойном комментаторе, который бы говорил о происходящем так, чтобы было коротко и информативно, чтобы его было незаметно, чтобы он воспринимал себя как часть сервиса и понимал, что людям должно быть комфортно и уютно в просмотрах.
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russalka
Точнее не скажешь!
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russalka
Ответ kate_ko
Гришин, в отличие от Журанкова, профессионал. По его комментарию никогда нельзя понять, как он относится к конкретному спортсмену, тк Александр всегда остаётся нейтрально-доброжелательным. ТАТ хороша, когда обсуждает именно катание, а не личность фигуста или ФК байки. Тогда ей нет равных, тк её тренерский глаз видит все тонкости. А когда её начинает немного сносить с курса, Гришин довольно быстро направляет беседу в нужное русло
Журанков в отличие от Гришина, профессионал. А никак не наоборот. Гришин даже не пытается ничего анализировать. Так, как Гришин, может комментировать любой человек с улицы.
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Lulu62
За 6 лет активного боления поняла одно, что лучший комментатор - тишина
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Зоя Кудряшова
ТАТ было слишком много, даже в больничном кресле, что-то говорила. Ни дня без ТАТ. Мы знаем и обсуждаем только ее любимчиков.
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supepper
Если Гришин сладкоголосый, то Журанков тогда кислоголосый. Ни одному из них не хватает чувства меры.
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supepper
Ответ Julia Nick
Травма?
призовой фонд маленький
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Девушка Безимени
Журанкова с тат в пару. Послушала бы я)
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lenapan
Ответ Савосмна Лидия
Истерика Журанкова на че 2018 когда весь прокат алины он на калькуляторе считал разницу в компонентах между мж и аз, а в итоге когда ей поставили 75 плакал в прямом ом эфире, вот это профессионализм
То, как они на пару с ТАТ закатили истерику, перепугавшись, что Трусова вдруг обойдет развалившуюся Щербакову на прошлом ЧМ, тоже запомнилось.
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kate_ko
Ответ olvl
И это о своих коллегах, причём понимая, что говорит гадость. "Здорово"(. А мне Гришин нравится, особенно, когда комментирует один. Татьяну Анатольевну с удовольствием слушаю в той части, когда она рассказывает о тонкостях ФК, она профессионал и очень любит свой спорт.
Гришин, в отличие от Журанкова, профессионал. По его комментарию никогда нельзя понять, как он относится к конкретному спортсмену, тк Александр всегда остаётся нейтрально-доброжелательным. ТАТ хороша, когда обсуждает именно катание, а не личность фигуста или ФК байки. Тогда ей нет равных, тк её тренерский глаз видит все тонкости. А когда её начинает немного сносить с курса, Гришин довольно быстро направляет беседу в нужное русло
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Светлана Менова
Ответ Соль.
Ну это раньше. В этот раз особенный год. Но, может, решили получше к ФГП подготовиться.
Да болеют все сейчас. И сочли нужным не напрягаться, даже ради призовых. Всё же звание чемпиона СПб явно не стоит проблем со здоровьем
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Danila BGR
Смотрел ПП у мужчин вчера на ОККО. Вроде всё по делу говорят, доброжелательно, но нет конструктивной критики. Боятся обидеть. Несколько раз вспоминал ТАТ с её хлесткими фразами. Не хватает её в эфире.
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Савосмна Лидия
Истерика Журанкова на че 2018 когда весь прокат алины он на калькуляторе считал разницу в компонентах между мж и аз, а в итоге когда ей поставили 75 плакал в прямом ом эфире, вот это профессионализм
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Manukello
Ответ Зарег2
Я не знаю, чем она нравится многим здесь. Но лично мне слушать её неприятно, слишком много разговаривает не по делу, сплошные мммм, ээээээ. Не заканчивая предложение, начинает новое. И тяяяяяяяяянет слова. Ягудин, не лучше, разница с Тарасовой только в том, что он слова не тянееееет. Гришин на фоне этих двоих получше выглядит. Но вообще у нас нет нормальных комментаторов, которые умеют вовремя замолчать, знают, что сказать. Поэтому я включаю звук на прокатах, и выключаю в другое время.
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Manukello
Тарасова уже еле языком ворочает, слушать гевозможно. Журанкова могу понять, он в карьерных целях обязан восхвалять, но зрителю по’ моему довольно уже пенсионеров, дорогу другим дайте
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ЮИ
Пафосно немного, но да, примерно так и есть.
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Natalia Solomakha
Ответ Вилья Панчо
Кубок первого канала наглядно показал, что Тарасову на комментаторском стуле легко может заменить Леночка Щукина из романа "12 стульев": - Крррасота. - Красота красивая. - Сделано! Сделано! - Железный парниша...
Почему бы просто компиляцию не сделать из этих Тарасо-перлов и не пускать в эфир рандомно на любом спортсмене.
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Natalia Solomakha
Из Журанкова та же благоухающая отнюдь не розами "прямота" лезет и предвзятость, что и из его кумирши.
"Сидим, накидываем на спортсменов, несём ахинею, не забывая о методичке: здесь дифирамбы, эту притопить, вот этих зачморить (при этом называя половину прыжков/ элементов в прокате неправильно.) И понимаем: великие мы люди!"
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sfrrrR
Ответ HoratioH
Что касается вылизывания, то Журанков в этом профи высочайшего класса
пхах, звучит как реклама и рекомендация от клиентов 🙄
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Rums67
Ответ Макс Осипов
Может Тарасова и неприятная для многих, но вату она не катает))
Вот и сам Журанков понимает насколько не приятно слушателям когда Журанков у микрофона.
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