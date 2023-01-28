Журанков об эфирах Первого канала: «Весь сезон не хватало Тарасовой. После сахарно-пудренного и вылизывающего комментария она села к микрофону – и все по делу»
Комментатор Андрей Журанков поделился мнением о работе заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой на Кубке Первого канала.
Тарасова вместе с Александром Гришиным комментировала выступления фигуристов.
«Я хочу сказать огромное спасибо Первому каналу за то, что было в ЦСКА, и особенно за то, что было в телеэфире. Потому что я понял, кого мне не хватало весь сезон в нашем фигурном катании. Татьяны Анатольевны Тарасовой.
Это было чудо, это был подарок рождественский, это было замечательно. Сейчас, конечно, скажу гадость: после абсолютно сладкоголосого, сахарно-пудренного, абсолютно положительного и позитивного, исключительно вылизывающего комментария – того, что мы слышали в течение всего года, я, честно говоря, устал от этого – Татьяна Анатольевна села к микрофону – и все по делу.
Слушаешь и понимаешь: великий человек. Мы понимаем, что есть большие проблемы со здоровьем, уже и возраст, но все равно тарасовская энергетика и тарасовская прямота видит и говорит то, что есть на самом деле. И это для нас всех просто счастье», – сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».
«Слово за слово – и я бросила в нее микрофон». Кто и как сделал Татьяну Тарасову ТВ-комментатором
"Сидим, накидываем на спортсменов, несём ахинею, не забывая о методичке: здесь дифирамбы, эту притопить, вот этих зачморить (при этом называя половину прыжков/ элементов в прокате неправильно.) И понимаем: великие мы люди!"