Журанков об эфирах Первого канала: «Весь сезон не хватало Тарасовой. После сахарно-пудренного и вылизывающего комментария она села к микрофону – и все по делу»

Комментатор Андрей Журанков поделился мнением о работе заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой на Кубке Первого канала.

Тарасова вместе с комментировала выступления фигуристов.

«Я хочу сказать огромное спасибо Первому каналу за то, что было в ЦСКА, и особенно за то, что было в телеэфире. Потому что я понял, кого мне не хватало весь сезон в нашем фигурном катании. Татьяны Анатольевны Тарасовой.

Это было чудо, это был подарок рождественский, это было замечательно. Сейчас, конечно, скажу гадость: после абсолютно сладкоголосого, сахарно-пудренного, абсолютно положительного и позитивного, исключительно вылизывающего комментария – того, что мы слышали в течение всего года, я, честно говоря, устал от этого – Татьяна Анатольевна села к микрофону – и все по делу.

Слушаешь и понимаешь: великий человек. Мы понимаем, что есть большие проблемы со здоровьем, уже и возраст, но все равно тарасовская энергетика и тарасовская прямота видит и говорит то, что есть на самом деле. И это для нас всех просто счастье», – сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

«Слово за слово – и я бросила в нее микрофон». Кто и как сделал Татьяну Тарасову ТВ-комментатором