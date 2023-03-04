Александр Галлямов: «Сегодняшний день забудем, как сон. В следующем сезоне напрыгаем лутц»

высказался об ошибке Анастасии Мишиной в финале Гран-при России.

Мишина упала с тройного лутца. Пара занимает третье место после короткой программы.

«И такое бывает. Все-таки только второй турнир с лутцем. Лутц – не сальхов. Этот прыжок для парников, можно сказать, элемент ультра-си. Его нужно исполнять на технику, а не на силу, как дупель, сальхов, тулуп. Его исполняют единицы. На тренировке получился неплохо, но тренировки – не соревнования.

Сегодняшний день мы забудем, как сон. В следующем сезоне напрыгаем лутц», – сказал Галлямов.