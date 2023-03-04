Александр Галлямов: «Сегодняшний день забудем, как сон. В следующем сезоне напрыгаем лутц»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Серия Гран-при России Фигурное катание

Александр Галлямов высказался об ошибке Анастасии Мишиной в финале Гран-при России.

Мишина упала с тройного лутца. Пара занимает третье место после короткой программы.

«И такое бывает. Все-таки только второй турнир с лутцем. Лутц – не сальхов. Этот прыжок для парников, можно сказать, элемент ультра-си. Его нужно исполнять на технику, а не на силу, как дупель, сальхов, тулуп. Его исполняют единицы. На тренировке получился неплохо, но тренировки – не соревнования.

Сегодняшний день мы забудем, как сон. В следующем сезоне напрыгаем лутц», – сказал Галлямов.

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6 комментариев

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Ang Feo
Ответ Дружба11
Саша, вам программы нужны совсем другие, эти нудли поддостали уже.Пора проявить личность-паспорт то уже получили.Как только будет другая хорео и прога-будет другая картина.А вечно в образе прилежных учеников быть-ну так себе достоинство.
На вкус и цвет... Мне очень нравится и эта программа и в прошлом сезоне.
+3
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Евгений Сибилев
Ребята, удачи вам и здоровья!!!
+3
0
+3
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Дружба11
Саша, вам программы нужны совсем другие, эти нудли поддостали уже.Пора проявить личность-паспорт то уже получили.Как только будет другая хорео и прога-будет другая картина.А вечно в образе прилежных учеников быть-ну так себе достоинство.
+7
-3
+4
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Lolka12
Саша, вы все равно лучшие! Все равно уже самые титулованные! Пробуете, пытаетесь 👍🫶🫶🫶 так держать! Всё получится!
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Маргарита В Сафронова
Главное, начало положено. Удачи!
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Sky Smoker
И я даже не сомневаюсь, что напрыгают и сделают лутц максимально стабильным.
С Мигами бороться будет вообще невозможно, особенно в КП... Ужас)
+8
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