Смирнов о парном катании: «Было неинтересно смотреть чемпионаты Европы и четырех континентов – я сам могу выйти, попрыгать двойные. Уровень очень сильно упал»

Александр Смирнов объяснил необходимость четверных элементов в парном катании.

«Я за то, чтобы разучивать четверные. И Дима (Козловский) с Сашей (Бойковой), и Саша (Галлямов) с Настей (Мишиной) – у обеих пар был готов на 70-80% четверной выброс, просто одна из пар решила, что не стоит рисковать, были свои сложности. Однако они готовили.

У Димы с Сашей готова четверная подкрутка, они продолжают в зале и иногда на льду ее делать. Естественно, сейчас не вставляют, по оценке это не нужно. Но убирать сложность – это шаг назад. Будут все просчитывать, делать по уму.

Если элемент будет отнимать силы от всей остальной программы, если делать только его и не докатывать хорошо все произведение, то смысла в этом не будет. А когда элемент станет легким и будет в плюсовой зоне, то мы его вставим», – заявил двукратный чемпион Европы в парном катании, который сейчас работает в группе Тамары Москвиной.

Смирнов также отметил, что уровень парного катания на международных турнирах сейчас снизился.

«Любой тренер в любом виде – одиночном, парном, танцевальном – следит за развитием фигурного катания во всем мире. Мне было неинтересно смотреть чемпионат Европы, чемпионат четырех континентов в парном катании. Я сам могу выйти, попрыгать двойные, Юко (Кавагути) придет, покатается, то же самое спокойно сделает.

Уровень очень сильно упал. Не увидел каких-то шедевральных программ – если падает технический уровень и элементы не настолько сложные, сделайте хотя бы какие-то захватывающие программы, покажите катание. Люди с обычных троек падали. Как специалист я посмотрел, последил за женским и мужским катанием. Там все-таки поинтереснее», – сказал Смирнов.