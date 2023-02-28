Смирнов о парном катании: «Было неинтересно смотреть чемпионаты Европы и четырех континентов – я сам могу выйти, попрыгать двойные. Уровень очень сильно упал»

Теги Юко Кавагути Александр Смирнов сборная России пары мужское катание женское катание Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Александр Смирнов объяснил необходимость четверных элементов в парном катании.

«Я за то, чтобы разучивать четверные. И Дима (Козловский) с Сашей (Бойковой), и Саша (Галлямов) с Настей (Мишиной) – у обеих пар был готов на 70-80% четверной выброс, просто одна из пар решила, что не стоит рисковать, были свои сложности. Однако они готовили.

У Димы с Сашей готова четверная подкрутка, они продолжают в зале и иногда на льду ее делать. Естественно, сейчас не вставляют, по оценке это не нужно. Но убирать сложность – это шаг назад. Будут все просчитывать, делать по уму.

Если элемент будет отнимать силы от всей остальной программы, если делать только его и не докатывать хорошо все произведение, то смысла в этом не будет. А когда элемент станет легким и будет в плюсовой зоне, то мы его вставим», – заявил двукратный чемпион Европы в парном катании, который сейчас работает в группе Тамары Москвиной.

Смирнов также отметил, что уровень парного катания на международных турнирах сейчас снизился.

«Любой тренер в любом виде – одиночном, парном, танцевальном – следит за развитием фигурного катания во всем мире. Мне было неинтересно смотреть чемпионат Европы, чемпионат четырех континентов в парном катании. Я сам могу выйти, попрыгать двойные, Юко (Кавагути) придет, покатается, то же самое спокойно сделает.

Уровень очень сильно упал. Не увидел каких-то шедевральных программ – если падает технический уровень и элементы не настолько сложные, сделайте хотя бы какие-то захватывающие программы, покажите катание. Люди с обычных троек падали. Как специалист я посмотрел, последил за женским и мужским катанием. Там все-таки поинтереснее», – сказал Смирнов.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elena Savanuk
Европейский уровень парного катания - там даже не двойные, а одинарные были в каскадах у лидеров на ЧЕ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий