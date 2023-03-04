Андрей Багин: «Старались на старте вообще ни о чем не думать. Хотели выйти и как на тренировке в удовольствие проехать»

и оценили прокат ритм-танца в финале Гран-при России.

Багин: Мы старались на этом старте вообще ни о чем не думать. На чемпионате России за что-то все боролись, сосредотачивались, то здесь хотели выйти и как на тренировке в удовольствие проехать.

По скорости было маловато, а так старался максимально от мандража освободить, максимально все сделать. Рады, что сезон латины позади? Да.

Тютюнина: Акцент поставили на наших эмоциях, на состоянии, как это все прочувствовали, чтобы это осталось ярким впечатлением. Очень приятно было катать, позитивная публика, очень поддерживают, всегда подбадривают.

Мы не говорим, что не будем бороться, мы хотим акцент внутри себя поставить, как мы это проживём, а не просто сделать твиззлы, поддержки.