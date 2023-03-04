Попова после победы Жилиной в финале Гран-при: «Девчонкам еще надо прибавлять во многом. В качестве скольжения, в раскрытии образа»

Теги сборная России женское катание Бетина Попова Софья Титова Вероника Жилина Дарья Садкова Мария Гордеева Серия Гран-при России Фигурное катание

Бетина Попова рассказала, в чем нужно прогрессировать юным российским фигуристкам.

Накануне Вероника Жилина победила в финале юниорского Гран-при России в Санкт-Петербурге, Дарья Садкова заняла второе место, Мария Гордеева – третье.

«Она провела хорошую работу. Конечно, девчонкам еще надо прибавлять во многом. Даже тем, кто попал на пьедестал.

Они, конечно, показывают сумасшедший контент. Они показывают качественное катание. Нужно прибавлять в качестве скольжения, в раскрытии образа.

Но это все приходит с возрастом. Получилось хорошее завершение турнира», – отметила тренер и хореограф.

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8 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Ответ galik55
По технике Ника лучше Алисы, прыжки хорошие.
Алиса улучшается, и Даша улучшается.
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galik55
Ответ Маргарита В Сафронова
Чистая Двоеглазова сделает Жилину,, да и Садкова чистая может.
По технике Ника лучше Алисы, прыжки хорошие.
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galik55
Ох Бетина про подачу образа лучше не тебе рассуждать. Отдаю должное в ее активе есть интересные постановки, но засилие акробатики порой портит все впечатление.
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Anatiana
Женское фигурное катание перевернулось с ног на голову. Взрослых обсуждают с позиции: "Ну она же в пубертате - ей простительно". А с юниоров требуют по максимуму. И скольжение им подавай, и презентацию, и тех. сложность
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Zbra
Ответ Ridl
Скольжение у неё как раз таки есть, но вот подача образа дно
И хореография, которая просто отсутствует. В танго Роксаны очень выразительная скрипка, под которую Жилина просто едет. Ни поворота, ни движения руками, просто едет.
0
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-3
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Ridl
Скольжение у неё как раз таки есть, но вот подача образа дно
+1
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k7kcbkq9jg
Ответ Маргарита В Сафронова
Чистая Двоеглазова сделает Жилину,, да и Садкова чистая может.
Чистую Жилину никто не обыграет
+3
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Маргарита В Сафронова
Чистая Двоеглазова сделает Жилину,, да и Садкова чистая может.
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-3
-2
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