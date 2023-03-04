Попова после победы Жилиной в финале Гран-при: «Девчонкам еще надо прибавлять во многом. В качестве скольжения, в раскрытии образа»

Бетина Попова рассказала, в чем нужно прогрессировать юным российским фигуристкам.

Накануне Вероника Жилина победила в финале юниорского Гран-при России в Санкт-Петербурге, Дарья Садкова заняла второе место, Мария Гордеева – третье.

«Она провела хорошую работу. Конечно, девчонкам еще надо прибавлять во многом. Даже тем, кто попал на пьедестал.

Они, конечно, показывают сумасшедший контент. Они показывают качественное катание. Нужно прибавлять в качестве скольжения, в раскрытии образа.

Но это все приходит с возрастом. Получилось хорошее завершение турнира», – отметила тренер и хореограф.

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