Академия Плющенко – Титовой: «Мы гордимся тобой, Софа! Держись, все победы впереди. Ты спортсмен с чемпионским характером»

поддержала Софью Титову после неудачного проката в Финале Гран-при России среди юниоров.

Титова получила 133,20 балла за произвольную программу и заняла итоговое четвертое место.

«София Титова исполнила четыре ультра-си в произвольной. Два тройных акселя и два четверных сальхова. Напомним, в короткой программе единственная пошла на тройной аксель. Который у юниорок, напомним, необходимо исполнять в каскаде.

Четвертое место по сумме двух программ. Мы гордимся тобой, ! Держись. Все победы впереди. Ты спортсмен с чемпионским характером. Боец!» – написали в аккаунте Академии в соцсетях.

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