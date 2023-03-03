Академия Плющенко – Титовой: «Мы гордимся тобой, Софа! Держись, все победы впереди. Ты спортсмен с чемпионским характером»

Теги сборная России женское катание Академия Плющенко Софья Титова Серия Гран-при России Фигурное катание

Академия Плющенко поддержала Софью Титову после неудачного проката в Финале Гран-при России среди юниоров.

Титова получила 133,20 балла за произвольную программу и заняла итоговое четвертое место.

«София Титова исполнила четыре ультра-си в произвольной. Два тройных акселя и два четверных сальхова. Напомним, в короткой программе единственная пошла на тройной аксель. Который у юниорок, напомним, необходимо исполнять в каскаде.

Четвертое место по сумме двух программ. Мы гордимся тобой, Софа! Держись. Все победы впереди. Ты спортсмен с чемпионским характером. Боец!» – написали в аккаунте Академии в соцсетях.

Три минуты театра Плющенко после проката Титовой: радовался, нервно поглядывал на часы и обалдел от оценок

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69 комментариев

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flyhigh
Ответ Viks
Есть корни?
У маман точно есть
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Viks
Ответ flyhigh
София, давай в Израиль
Есть корни?
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Viks
Ответ missis-Zima
Кто бы еще отпустил,все сделают,чтобы не дать переход.
Спортсмены не крепостные - никто не остановит, если будет другой паспорт.
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CanBeThat
Ответ CanBeThat
Я бы не вкладывала детям в мозг идею, что им заедают оценки. Ничем хорошим это не закончится.
*занижают
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CanBeThat
Я бы не вкладывала детям в мозг идею, что им заедают оценки. Ничем хорошим это не закончится.
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Сергей Риде
Правильно, Евгений! Девчонку надо поддержать.
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vanessa2021
Сонечка, меняй федерацию!
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Olga Tchistyakov
Ответ alexander bakulin
первое место - вероника жилина, под аплодисменты трибун. очередная блестящая победа академии плющенко. гогиевское серебро, вручённое судьями по блату, публика освистала. очередной позор тутберидзе.
За три серебренника и освистали.Надеюсь это был их последний поход на соревнования.
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tanya_1111
Ответ nina1212
а Веронику поздравили? Или все разговоры только про Титову?
Потому что несправедливо поступили с Софьей, ей нужна поддержка.
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Olga Tchistyakov
Ответ 4tulup
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Жалко плюсы закончились.
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Black&White
Ответ 4tulup
Комментарий удален
Вай, да Акатьевой за ПП с тремя падениями ставят 140 баллов. Веронике нужно будет напрыгать 6 четверных, чтобы такую грибную корзину перепрыгнуть. Но кто знает, может она и сдюжит. Она отличная спортсменка.
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Анна Петрова
Такое впечатление, что судьи по носу щелкнули особо говорливым (показательная порка), и вроде как продемонстрировали лояльность (Жилина). ИМХО Титову, конечно, жестоко порезали за технику, но то, сколько им при этом отсыпали за компы - это тоже за гранью добра и зла. У Титовой программа отсутствует чуть больше, чем полностью.
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Виктория Лысикова
Ответ Darth_Pershman
Как всегда - зачем признавать ошибки и работать над ними, когда можно объявить себя невинно пострадавшими? Вот только ЧСВ у Титовой уже на уровне самого академика, а она еще во взрослые даже не вышла. Что дальше-то будет, с битами за судьями бегать начнете?
С таким отношением к делу до взрослых она не дотянет, мне кажется.
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Роман Волков
Ответ kate_ko
имхо, дело в порке. всем топам с ультра-си в той или иной мере закрывают глаза на мелкие недочеты, но судя по тому, как долго ставили оценки Титовой, там применили микроскоп и отыскали все огрехи, на которые спокойно бы закрыли глаза в ином случае. Жилину из того же ТШ ведь никто не топил, и хотя с точки зрения презентации у Ники ничего не меняется, компы стабильно высокие, технику тоже норм судят, по делу первая
Скорее на оборот, считали долго, чтобы лишнего не высчитать!
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Black&White
Ответ 4tulup
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Ахаха, надо турнир по падениям с прыжков устроить и смотреть кому ГОЕ выше будут ставить. Классная идея
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Ответ alexander bakulin
первое место - вероника жилина, под аплодисменты трибун. очередная блестящая победа академии плющенко. гогиевское серебро, вручённое судьями по блату, публика освистала. очередной позор тутберидзе.
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missis-Zima
Ответ 4tulup
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На задницу тоже плюхи классные были у Садковой.Вот что значит тренера.Кто по вращениям,особый респект)
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missis-Zima
Ответ flyhigh
София, давай в Израиль
Кто бы еще отпустил,все сделают,чтобы не дать переход.
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alexander bakulin
Ответ 4tulup
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первое место - вероника жилина, под аплодисменты трибун.
очередная блестящая победа академии плющенко.
гогиевское серебро, вручённое судьями по блату, публика освистала.
очередной позор тутберидзе.
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kate_ko
Ответ missis-Zima
Жилина шла первой в судейских раскладах,а Титова мешала.К ней и порку применили и заодно Садкову с тренерами наградили.Нельзя же ТШТ без медали оставлять.
очень даже можно. в прошлый раз оставили и ничего, никто не заревел
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Darth_Pershman
Ответ Александр Шульгин
Про "говешек" не стали писать?
У него же завтра-послезавтра Муравьева выступает, пока нельзя расчехляться.
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Товарищ Майор.
невещатель с мораторием снова развещался
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Darth_Pershman
Ответ Два евГения
Подарите Титовой за 4 место калькулятор. Может поможет
Так кто бы самому начинающему намекнул, что оценивают уже не по системе 6-0. Он и предыдущую-то в Ванкувере до сих пор не понял.
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alexander bakulin
Ответ garovatat
А эти все ультраси считаю свои "единственные" 🤣🤣🤣 Докрут, недокрут, выезд, невыезд - все неважно! Главное не качество, а количество, да ЕвГений, да Яна?)))) прям даже уже занимательно такое упорное как бы полегче сказать..... заблуждение! Никогда эти люди ничего не исправят ни в своей работе, ни в работе учеников соответственно. У Титовой вашей всегда лишь одна только задорная физра на беговых. Иногда действительно задорная. иногда нет. Однако сегодня - прям особенно. Ну просто наяривала вдоль бортов руками туда-сюда, и усе. как есть - минисамарин)) На триксель второй заходила через 1,5 катка, хореодорога с заходом перед ойлерным была заминка для отдыха, а не для хорео - вообще 2 круга беговыми прошагала! Отдыхала, отдыхала)) прям резануло глаз. Остаток проги после - все, сдулась. Руки совсем повисли и сами по себе болтались. Одно то что она все вращения посрывала о многом говорит! Эта прога построена на удобстве прыгов ультрас, и только, все остальное отодвинуто далеко в сторону, выброшено. Именно тот самый пресловутый разбег-прыг. Такая тактика! И если бы при прочих равных Титова сделала б свой прыжковый контент идеально, и да, вращения конечно, - это могло бы сыграть. Но нет. Утонула в недокрутах и на этом все. Но компов ха это нечно получила, заметьте, по-взрослому, как Зинина, как Гущина, как Захарова, как та же Горбачева на ЧР...! И да, что с флутцем, ангелы? объясните плиз, куда подевался)) Не справилась Титова с техникой, а судьи эту пилюлю вам подсластили неимоверными компонентами... И вы опять недовольны?? На одно надеюсь - в следующем сезоне ангельским девам компы тоже будут ставить по прокатам, а не по понятиям каким-то непонятным.
некачественные прыжки у титовой, что и говорить. качественно, это когда призмляешь на жопу.
и тактика плохая.
сорвать полностью элемент, остаться без вращения. вот это тактика.
гогиевна наша стратег, тактически переиграла падениями. судьи увидели гогиевский гений в прокате садковой
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