Академия Плющенко – Титовой: «Мы гордимся тобой, Софа! Держись, все победы впереди. Ты спортсмен с чемпионским характером»
Академия Плющенко поддержала Софью Титову после неудачного проката в Финале Гран-при России среди юниоров.
Титова получила 133,20 балла за произвольную программу и заняла итоговое четвертое место.
«София Титова исполнила четыре ультра-си в произвольной. Два тройных акселя и два четверных сальхова. Напомним, в короткой программе единственная пошла на тройной аксель. Который у юниорок, напомним, необходимо исполнять в каскаде.
Четвертое место по сумме двух программ. Мы гордимся тобой, Софа! Держись. Все победы впереди. Ты спортсмен с чемпионским характером. Боец!» – написали в аккаунте Академии в соцсетях.
Три минуты театра Плющенко после проката Титовой: радовался, нервно поглядывал на часы и обалдел от оценок
очередная блестящая победа академии плющенко.
гогиевское серебро, вручённое судьями по блату, публика освистала.
очередной позор тутберидзе.
и тактика плохая.
сорвать полностью элемент, остаться без вращения. вот это тактика.
гогиевна наша стратег, тактически переиграла падениями. судьи увидели гогиевский гений в прокате садковой