Болельщики освистали судей после оценок Софьи Титовой в финале Гран-при России

Болельщики освистали судей после оценок фигуристки Софьи Титовой в финале Гран-при России.

Сегодня Титова выступила с произвольной программой в соревнованиях юниорок. Она исполнила четыре элемента ультра-си (по два четверных сальхова и тройных акселя), но заняла итоговое четвертое место.

Фигуристка получила за прокат 133,20 балла и 200,99 по сумме программ. После выставления оценок, которое продолжалось около пяти минут, болельщики на арене «Юбилейный» в Санкт-Петербурге стали кричать «Позор!» и «Мало!»

Титова тренируется в академии «Ангелы Плющенко».