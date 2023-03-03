Болельщики освистали судей после оценок Софьи Титовой в финале Гран-при России
Болельщики освистали судей после оценок фигуристки Софьи Титовой в финале Гран-при России.
Сегодня Титова выступила с произвольной программой в соревнованиях юниорок. Она исполнила четыре элемента ультра-си (по два четверных сальхова и тройных акселя), но заняла итоговое четвертое место.
Фигуристка получила за прокат 133,20 балла и 200,99 по сумме программ. После выставления оценок, которое продолжалось около пяти минут, болельщики на арене «Юбилейный» в Санкт-Петербурге стали кричать «Позор!» и «Мало!»
Титова тренируется в академии «Ангелы Плющенко».
Но больше всего он был заинтересован в скорейших сроках выведения и последующем положительном влиянии этого или любого другого лекарства на успешные прокаты фигуристки! Просто не получилось...