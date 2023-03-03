Болельщики освистали судей после оценок Софьи Титовой в финале Гран-при России

Теги сборная России женское катание Софья Титова Серия Гран-при России Фигурное катание

Болельщики освистали судей после оценок фигуристки Софьи Титовой в финале Гран-при России.

Сегодня Титова выступила с произвольной программой в соревнованиях юниорок. Она исполнила четыре элемента ультра-си (по два четверных сальхова и тройных акселя), но заняла итоговое четвертое место.

Фигуристка получила за прокат 133,20 балла и 200,99 по сумме программ. После выставления оценок, которое продолжалось около пяти минут, болельщики на арене «Юбилейный» в Санкт-Петербурге стали кричать «Позор!» и «Мало!»

Титова тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

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106 комментариев

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Darth_Pershman
Ответ Артур Петров
А когда эти же болельщики в прошлом году на ЧР кричали «мало, мало, мало» после КП Щербаковой, то они получается наняты были ею? Или Щербакова из правильного штаба и зато нормально? Тогда у тебя щербабота другие слова был в тексте.
Да, Аню тогда неплохо порезали. Титовой выдали даже многовато, судя по дикущим компонентам.
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tanygavr
Ответ Cler
Вы обороты во вращение посчитать можете? Там по 2 оборота от силы было…И назовите какие сложные заходы на прыжки и выезды из них она сделала чтобы за технику по 2,5 балла «сверху» за прыжки получать?!
Я про программу в целом. В этот раз была ошибка на вращении, но все таки это не системная ошибка, у нее хорошая центровка и ее не тащит на пол катка. Какие ещё сложные заходы должны быть на квады, может прям из контиливера сальхов сигануть должна была?
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Адриана
Ответ Фатима Кочкарова
Тутберидзе вообще берегов не видит. Как Садкова вообще оказалась на пьедистале. Уму непостижимо. За такие медали должно быть стыдно
За такие тексты тоже. ПьедЕстал.
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Raduga
У-ха-ха. Gemma обиделась на правду. Аж порвалась)
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Артур Петров
Ответ Angry Dude
"надеюсь у взрослых будет также" - Угу, прям вижу: Петросян ставят честно и за катание, и за рёбра с недокрутами...
Завтра если честное судейство будет, хотя его не будет, то у Петросян флутц должен в протоколе стоять, у Акатьевой неясные рёбра, как минимум на лутце и флипе, а у Валиевой неясное на флипе. Но это всё из ряда фантастики. У перешедших к Тутберидзе резко появляются правильные рёбра в ПРОТОКОЛАХ, но не сами рёбра.
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Татьяна Моисеева
Ответ Natalia Komissarov
А Люба Рубцова, десять баллов разницы с техникой, позор.
А Давыдов предусмотрительно молчит...
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Татьяна Моисеева
Ответ Natalia Komissarov
а целого стадиона и в помине не было, похоже не очень то люди интересуются юниорским катанием.
Рабочие дни.
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missis-Zima
Ответ Хрустальный Гусенок
Рудковские, наверное, купили спонсорские билеты для своей ФСО-толпы, чтобы вызвать поддержку и скандал на трибунах? Кроме того, в здании есть Трутомовцы, которые карабкаются к прилавку с товарами между выступлениями.
и ТАТ купили?)
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Cler
Ответ Фатима Кочкарова
Тутберидзе вообще берегов не видит. Как Садкова вообще оказалась на пьедистале. Уму непостижимо. За такие медали должно быть стыдно
Она лидировала после короткой и имела запас в баллах..,Плющенских так в прошлый раз Горбачева обыграла… Жилина вывода сделала- оказалась первой… Титова-не сделала, пролетела мимо пъедестала
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Лилибет
Ответ Natalia Gladkia
Так правильно сказала, это просто- фарс и прилюдная порка , причем иезуитская за счет ребенка, или в это случае он уже не" ребенок" !?
Конечно, ребенок.И поддерживать юных спортсменок нужно вне зависимости от тренерского штаба)
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Jessi
Ответ Фатима Кочкарова
Тутберидзе вообще берегов не видит. Как Садкова вообще оказалась на пьедистале. Уму непостижимо. За такие медали должно быть стыдно
А им не стыдно , они подберут и дальше пойдут
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Татьяна Моисеева
Ответ Н.Ф.
В этом "Юбилейном" любят посвистеть. На ЧР в сезоне 17/18 там тоже свистели. Культурная столица ©
Не только культурная, но и свободная! Не молчащая...
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Alexander X
Ответ tanygavr
И Алина бы под раздачу попала, но ее это ещё ждёт во взрослом финале.
хи-хи... да ладно,она ещё может и победить🤣... вон, как её тренера раскручивают... из каждого утюга по несколько новостей .. хотя🤔 может и действительно "бычка на забитие" растят🤷
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Oleandra
Ответ Татьяна Моисеева
В этом лекарстве, может быть, и меньше... Но больше всего он был заинтересован в скорейших сроках выведения и последующем положительном влиянии этого или любого другого лекарства на успешные прокаты фигуристки! Просто не получилось...
и поэтому срок подгадал так, чтоб на самих ОИ опозориться.. ага.
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Cler
Ответ tanygavr
Садкову тянули на пьедестал, что тут непонятного. Соню обобрали.Хорошая у нее программа, не знаю, почему так возмущаются ее второй оценке, хорошая скорость, хорошие вращения и презентация на уровне, катает с энергией. С таким количеством ультра си оказаться на четвертом месте - несправедливо.
Вы обороты во вращение посчитать можете? Там по 2 оборота от силы было…И назовите какие сложные заходы на прыжки и выезды из них она сделала чтобы за технику по 2,5 балла «сверху» за прыжки получать?!
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Татьяна Моисеева
Ответ Oleandra
белопальтовый штаб меньше всего в этом лекарстве заинтересован был.
В этом лекарстве, может быть, и меньше...
Но больше всего он был заинтересован в скорейших сроках выведения и последующем положительном влиянии этого или любого другого лекарства на успешные прокаты фигуристки! Просто не получилось...
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Артур Петров
Ответ Cler
Молодцы судьи, четко дали понять нацеленность на основной мировой тренд в ФК на красоту и сбалансированность программы. А Титовой с тренером надо внимательно программу Арсения Федотова, Софьи Акатьевой изучить- вот идеальный сплав технической сложности и хореографической выразительности…. А то за прыжки под музыку эта юная дева желает получать баллы как за полноценную программу с образом! «Учите мат.часть»,
Софья Акатьева это та, которая с тремя падениями набрала 144 баллов и которой 4 из 7 судей поставили в компонентах больше, чем допускается в данном случае? Ой, ну этот же другое.
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EmperorNazer
Ответ Gemma157
просто вам не нравится титова и ее штаб. была бы на ее месте другая фигуристка, более симпатичная вам, то вы бы оказали поддержку таким болельщикам. и да, откуда этот высокомерный менторский тон? люди, которые покупают билеты и ходят на соревнования, вполне вероятно могут отличить не только либелу от волчка, но и чоктау от моухока, и уж наверняка открывали техбук и прочие документы с правилами
Никогда я бы не поддержал таких болельщиков, вне зависимости от их принадлежности. Орать подобное на арене, когда тебя слышат непосредственные участники событий, в особенности фигуристки, у многих из которых и паспорта-то еще нет - это дикость и отсутствие базовых моральных устоев. А по поводу компетенции этих персонажей - я прекрасно вижу, какой уровень осведомленности в правилах ФК у тех, кто сейчас орет о вселенской несправедливости под постами Лапидарности и подобных каналов. Не приходится сомневаться, что эта кучка крикунов из той же братии.
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Артур Петров
Ответ Darth_Pershman
С каких пор новости про нанятых начинающим крикунов на трибунах стали публиковать здесь?
А когда эти же болельщики в прошлом году на ЧР кричали «мало, мало, мало» после КП Щербаковой, то они получается наняты были ею? Или Щербакова из правильного штаба и зато нормально? Тогда у тебя щербабота другие слова был в тексте.
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Revery
Ответ EmperorNazer
Позор здесь только таким «болельщикам», которые наверняка насмотрелись постпекинских тиктоков и теперь возомнили себя экспертами в ФК. На деле же 99% из них не отличит либелу от волчка или сальхов от риттбергера, не говоря уж о понимании того, как определяются недокруты, уровни на непрыжковых и выставляются ГОЕ за элементы.
Ну да, у нас же одни только "мимокрокодилы" на юниорские соревнования ходят. В рабочий день, в рабочее время. Куда уж им до правил! Да и вообще, с дивана виднее, кто как откатал.
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Cler
Молодцы судьи, четко дали понять нацеленность на основной мировой тренд в ФК на красоту и сбалансированность программы. А Титовой с тренером надо внимательно программу Арсения Федотова, Софьи Акатьевой изучить- вот идеальный сплав технической сложности и хореографической выразительности…. А то за прыжки под музыку эта юная дева желает получать баллы как за полноценную программу с образом! «Учите мат.часть»,
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tanygavr
Ответ Ir2019
Сегодня не только Соню "подвинули", но и Машу.
И Алина бы под раздачу попала, но ее это ещё ждёт во взрослом финале.
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Татьяна Моисеева
Ответ Darth_Pershman
С каких пор новости про нанятых начинающим крикунов на трибунах стали публиковать здесь?
Гораздо позже того, как на здешних ветках появились "нанятые начинающие", а теперь уже опытные защитники одного неприкасаемого штаба!
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Алеся Ткаченко
Плющ конечно тот еще гад,и Соня в таком предвзятом судействе в чем-то виновата.Но на 3 место она сегодня накатала.Нельзя так наказывать детей даже если у них тренер м...к
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несахар
чем дольше будет продолжаться такое позорное судейство, тем чаще нормальные болельщики (не фанаты Хрустального) будут освистывать судей
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