Федченко о поражении ученицы Плющенко: «Нужно стараться делать все максимально чисто. Ситуация на Олимпиаде-2022 с Щербаковой и Трусовой очень показательна»

Тренер Софья Федченко высказалась о победе фигуристки Алины Горбачевой на юниорском первенстве России в Перми.

Ранее Вероника Жилина и Софья Титова заняли на соревнованиях второе и четвертое места соответственно. Обе фигуристки тренируются у Евгения Плющенко, который раскритиковал судейство на турнире.

«Я не могу сказать, что этот скандал затмил победу Алины или каким-то образом затрагивает мои чувства. Я всегда учу своих спортсменов, что нужно кататься так, чтобы ни у кого не было вопросов. Если нужно сделать два оборота для того, чтобы засчитали позицию во вращении, делайте три.

Если нужно сделать восемь, значит, делайте девять. Потому что это будет наверняка. Если вы делаете на грани, то может быть по-разному: кто-то засчитает, а кто-то скажет, что не было двух. Зачем лишний раз рисковать? Лучше сделать с запасом», – отметила Федченко.

«Мы все смотрим на вещи по-разному. А фигурное катание – это субъективный вид спорта, в котором на оценку влияет мнение людей. Чтобы мнение людей влияло минимально, нужно стараться делать все максимально чисто.

Ситуация на Олимпиаде-2022 с Аней Щербаковой и Александрой Трусовой очень показательна. Аня выиграла Игры с двумя чистыми четверными и с классными прокатами. Саша сделала пять четверных, но проиграла. Проиграла короткой программой. То есть, эта ситуация один в один как сейчас у Алины (Горбачевой) и Вероники (Жилиной).

Точно так же у Алины один квад, а у Вероники – три и триксель. То есть разница в три ультра-си. Точно так же в короткой программе проигранный прокат с большим отрывом по баллам. И тоже из-за тройного акселя.

Кто-то пытается идти против системы, а кто-то – идет в системе. Я не пытаюсь идти против. Я считаю, что все нужно рассчитывать и в зависимости от ситуации вставлять тот контент, который гарантированно принесет победу. После проката произвольной Жилиной я понимала, что Алина с одним четверным сальховом выиграет соревнования при чистом прокате», – добавила Федченко.

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

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