Федченко о поражении ученицы Плющенко: «Нужно стараться делать все максимально чисто. Ситуация на Олимпиаде-2022 с Щербаковой и Трусовой очень показательна»

Теги Евгений Плющенко Олимпийская сборная России чемпионат России среди юниоров Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко высказалась о победе фигуристки Алины Горбачевой на юниорском первенстве России в Перми.

Ранее Вероника Жилина и Софья Титова заняли на соревнованиях второе и четвертое места соответственно. Обе фигуристки тренируются у Евгения Плющенко, который раскритиковал судейство на турнире.

«Я не могу сказать, что этот скандал затмил победу Алины или каким-то образом затрагивает мои чувства. Я всегда учу своих спортсменов, что нужно кататься так, чтобы ни у кого не было вопросов. Если нужно сделать два оборота для того, чтобы засчитали позицию во вращении, делайте три. 

Если нужно сделать восемь, значит, делайте девять. Потому что это будет наверняка. Если вы делаете на грани, то может быть по-разному: кто-то засчитает, а кто-то скажет, что не было двух. Зачем лишний раз рисковать? Лучше сделать с запасом», – отметила Федченко.

«Мы все смотрим на вещи по-разному. А фигурное катание – это субъективный вид спорта, в котором на оценку влияет мнение людей. Чтобы мнение людей влияло минимально, нужно стараться делать все максимально чисто.

Ситуация на Олимпиаде-2022 с Аней Щербаковой и Александрой Трусовой очень показательна. Аня выиграла Игры с двумя чистыми четверными и с классными прокатами. Саша сделала пять четверных, но проиграла. Проиграла короткой программой. То есть, эта ситуация один в один как сейчас у Алины (Горбачевой) и Вероники (Жилиной).

Точно так же у Алины один квад, а у Вероники – три и триксель. То есть разница в три ультра-си. Точно так же в короткой программе проигранный прокат с большим отрывом по баллам. И тоже из-за тройного акселя.

Кто-то пытается идти против системы, а кто-то – идет в системе. Я не пытаюсь идти против. Я считаю, что все нужно рассчитывать и в зависимости от ситуации вставлять тот контент, который гарантированно принесет победу. После проката произвольной Жилиной я понимала, что Алина с одним четверным сальховом выиграет соревнования при чистом прокате», – добавила Федченко.

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Царевна, не... Королевна». В аккаунте академии Плющенко появилась и сразу исчезла обидная сторис о тренере Горбачевой

113 комментариев

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Лариса Ильинова
Ответ Бу!
Саша должны была прыгнуть выше головы, чтобы победить. Ей нужно было иметь в КП триксель и пять квадов, чтоб претендовать на медали выше бронзы. Она вышла не просто попасть на пьедестал, а бороться за золото. С такими грибищами соперниц она могла сделать только так. А Аня вышла на ПП уже зная, что Камила будет ПП валить, чтоб девочкам вручили медали. И потому боролась только с Сашей, которую всегда обходила благодаря термоядерным грибам.
Мухоморами обкурился?!
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Лариса Ильинова
Ответ Е...С
Где Федченко и где Трусова. У Федченко не только лицо ехидно-неприятное, но и внутри она такая же.
Иногда надо и на себя в зеркало посмотреть!)))
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Loliloo
Ответ Оле-Лукойе
О, трусоботы подтянулись)))
А вы всех делите на ботов. Я например сначала любила Алину, после ее завершения Саша и Мура. А вы только за штабы болеете
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lenapan
Горшочек, не вари!
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Е...С
Ответ Loliloo
Серьёзно?
Я про пользователей здесь. Но, думаю, что действительно работа в этом направление идет большая.
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Оле-Лукойе
Ответ Noname No
Меня больше удивляет чего хрустофаны с Софьи ссутся. Или это хрустофаны, которые подрабатывают разгонами веток на спортс? Я все наблюдала в свободное время обсуждения финала ючр и везде одни и те же акки активничали. Будто в будний день людям больше нечем заняться. А что с работой, ау? Все с вами ясно, господа. Сейчас мы будем наблюдать активность этих же акков под данной статьей с целью задать определённый тон данной истории. Всё это прекрасно видно со стороны, но неужели людей держат за идиотов?
А меня удивляет, что есть люди, которые в данной ситуации поддерживают Рудковских (ну вы-то понятно, он якобы за Сашу топит, хотя признал, что на ОИ Аня честно выиграла, хе-хе). Человек обозвал говешками? Норм, мы его поддержим. Он устроил истерику из-за справедливого судейства? Мы его поддержим. Что должны сделать Рудковские, чтобы кто-то защищающий,блпго вас мало, прозрел? Мне кажется, и убийство им простят.
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hw8bjjd6h7
Ответ Molly
Что-то так борзо отвечает дамочка, что уже начинает раздражать. Могла бы и поддержать проигравших девочек, выглядело бы это гораздо лучше.
А меня не раздражает , а восхищает!
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Леди Брэкнелл
Ответ Рябиновые бусы
у Алины папа олигарх, купил ей золото заранее?))) ну и дураку понятно когда Кп провалена и в ПП куча косяков то обойти легко с одним квадом, просто делай чисто.
😀😀😀 л-логика
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Анна Петрова
Ответ Noname No
Меня больше удивляет чего хрустофаны с Софьи ссутся. Или это хрустофаны, которые подрабатывают разгонами веток на спортс? Я все наблюдала в свободное время обсуждения финала ючр и везде одни и те же акки активничали. Будто в будний день людям больше нечем заняться. А что с работой, ау? Все с вами ясно, господа. Сейчас мы будем наблюдать активность этих же акков под данной статьей с целью задать определённый тон данной истории. Всё это прекрасно видно со стороны, но неужели людей держат за идиотов?
А что у вас с работой? У вас больше 5000 комментов менее чем за полгода. И у поющефанов и трусофанов тоже одни и те же акки активничают. В чужом глазу мерзкая грязная соринка, а в своем красивое инкрустированное бревно?
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Джефф Лебовски
Ответ Оле-Лукойе
О, трусоботы подтянулись)))
И так кучно кладут 🤣🤣🤣
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Loliloo
Ответ rtun
Вангую в следующем сезоне полный развал Горбачевой и поделом. У меня глаз на это наметанный. 😁
Верим. Пока все кто обидел нашего чемпиона, получали по заслугам.
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Mari Karimova
Ответ Allbee
Все уже давно просчитали, что Щербакова считает по ходу. И она явно стала бы рисковать большим количеством 4-х и каскадом,и большим риском ошибки. Саша дала шанс.
Зачем же ей идти на риск?)
По олимпийскому сезону Анна дважды заваливала каскад, дважды падала с единственных четверных – это плохая статистика, которая вообще не предполагает усложнение контента.
В произвольной сделала свои рёберно-зубцовые флипы и слава богу.
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Джефф Лебовски
Ответ Жизненная
таки-да...есть результат. два года - 12 место Ники, а при отсутствии лучших фигуристок ТШТ - второе место ее на Первенстве - безусловно положительная динамика и ого-го какой результат. Чего только он расстроился так сильно?!
И при этом - стабильный регресс всех, кого удалось переманить в "акадэмию".
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Оле-Лукойе
О, трусоботы подтянулись)))
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Бильм@н
Ответ Жизненная
таки-да...есть результат. два года - 12 место Ники, а при отсутствии лучших фигуристок ТШТ - второе место ее на Первенстве - безусловно положительная динамика и ого-го какой результат. Чего только он расстроился так сильно?!
А что вы всё прошлый сезон вспоминаете? В этом сезоне Ника как раз выиграла этапы ГП.
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Loliloo
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Какой бред 🙈
Время покажет
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Loliloo
Ответ Е...С
Молодец, есть еще порох в пороховницах.
Так явно есть, у него дочери лет 13,все думают это внучка
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Джефф Лебовски
Ответ Два евГения
Не надо было ей этого, надо было откатать чисто три в пп и чисто кп. Додержать все на 4 уровень и хоть чуточку артистизма добавить. Но т погналась за рекордами. Ну что ж, рекорд есть
Ну и Трусовой надо было хоть немного изучить математику, даже в пределах своего образования 5 классов.
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Loliloo
Ответ Е...С
Муру уже вовсю от Плющенко отрывают.
Серьёзно?
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Два евГения
А поздравления в Нью-Йорке наверное опять папастас проплатил? Народная любовь т- это малолетки, которые ни с математикой, ни с русским не дружат, да неадекватные домохозяйки, Анну любят все здравомыслящие и адекватные болельщики, ее фанбаза самая оригинальная вместе с фанбазой Алины Загитовой. Вы бы лучше позорные выступления ракеты вспомнили, особенно этапы гп 2022, с натянутыми баллами, где под нее кого только не засунули, с ее полуторными акселями, они сейчас с гномычем на одном уровне катаются
Там не только в NY- 3 дн в NY по 2р в день+ 60 показов такого же ролика в Пекине.
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Дудабот Уно
Минута славы явно затянулась, так и до помпонов дойдёт.
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Е...С
Ответ Loliloo
На Трусову закусилась, мне тревожно за Лизу и Муру. Дорогу расчищает Горбачевой
Муру уже вовсю от Плющенко отрывают.
+2
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Е...С
Где Федченко и где Трусова. У Федченко не только лицо ехидно-неприятное, но и внутри она такая же.
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Molly
Что-то так борзо отвечает дамочка, что уже начинает раздражать. Могла бы и поддержать проигравших девочек, выглядело бы это гораздо лучше.
+2
-7
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Loliloo
Есть опасность, что Федерации нужна новая героиня, у Тутберидзе пальто уже поиспачкалось. Вот новую метят. Это все неспроста-попадание Горбачевой на КПК, заявка в последний момент на ПР. Я вообще сейчас уверена, что Синицыну с тренером заставили сняться. Все это неслучайно, поверьте
Какой бред 🙈
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