Плющенко объявил годичный мораторий на общение со СМИ по поводу судейства его учеников

Теги Евгений Плющенко сборная России судьи Серия Гран-при России Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что берет годичный мораторий на общение с прессой по поводу судейства его учеников.

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал финал Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Плющенко сообщил о моратории еще до начала соревнований.

Ранее он раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми.

Первый старт Плющенко после тирады о судействе: попробовал уловку с тактикой, но кажется, не сработало

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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59 комментариев

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Анна Беляева
Я так понимаю, навтыкали Жене по самое не балуйся. В федре такие зубры сидят, что какого-то Плющенко прожуют и выплюнут, не заметив. А ему еще год сказать будет нечего.
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gold-for-zagitova
Академия циркового искусства, а не фигурного катания у Плюща!
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Brokkoli
Где-то можно поставить что сорвется намного раньше?
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4tulup
Ответ Tata777
нда уж....
Здравствуйте, кто ФГП у взрослых дев выиграет?
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Ir_rish
Ответ Kon Shem
+ нужно другую федерацию искать. Ясно же, что судейство каким было, таким и осталось. Если девочек из АП не ценят, им нужно как можно скорее уходить.
Вопрос- куда и на каком основании. Он же им наверняка надул в уши, как их ждут в федерациях "крупных европейских стран", но не уточнил, что получением гражданства этих стран придется озаботиться родителям.
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Коэн Варвар
А как же он теперь будет истерить?
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expertmer2020
Сорвётся.
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4tulup
Настучали по носу.
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Ирина Иванова
2 марта 2024 года разверзнутся уста и наступит конец света)
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Evil Man
Ответ flyhigh
Если завтра Жилина выиграет, может хоть побреется и причешется, а-то как синяк выглядит
Почему как? Он им и является
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Kon Shem
Ответ flyhigh
Не ценят? Вы сегодня академические компы видели галактического масштаба?
я вижу каждый раз галактического масштаба баллы у другого штаба.
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Evil Man
Фантазер, ты меня называла…
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Аркус
Рудковская за него будет комментировать
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Наталья Карлова
Ответ Melnikov1968
Ветка ФК на спортс обеднеет:)
не обеднеет, это не надолго)
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Zbra
Слава те Господи!
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marakesh
Ответ Albana
Почему только год? Это очень мало!
Жень на Яну тоже задействуй 😂😂😂
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Оле-Лукойе
Ответ nik svt
не верю, что он выдержит даже полгода
Ставлю на ФГП.
+1
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Наталья Карлова
Да ладно! А такое бывает? у многих штабов это просто называется запрет на критику, у них это не то чтобы годичный, а по жизни мораторий!
+2
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Darth_Pershman
Ответ flyhigh
Если завтра Жилина выиграет, может хоть побреется и причешется, а-то как синяк выглядит
Синька в больших количествах - зло.
+1
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flyhigh
Ответ Kon Shem
+ нужно другую федерацию искать. Ясно же, что судейство каким было, таким и осталось. Если девочек из АП не ценят, им нужно как можно скорее уходить.
Не ценят? Вы сегодня академические компы видели галактического масштаба?
+1
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flyhigh
Если завтра Жилина выиграет, может хоть побреется и причешется, а-то как синяк выглядит
+2
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Снегоход вам в рот
Бгг
+1
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Kon Shem
+ нужно другую федерацию искать. Ясно же, что судейство каким было, таким и осталось. Если девочек из АП не ценят, им нужно как можно скорее уходить.
+2
-3
-1
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ретроградный меркурий
Прекрасно. А ещё лучше - пожизненный мораторий. Это будет лучшим вкладом Рудковских в развитие фигурного катания в России
+9
0
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Darth_Pershman
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ставлю до завтра после ПП
Написал выше про неделю, но что-то подсказывает, что вы можете быть правы.
+2
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