Плющенко объявил годичный мораторий на общение со СМИ по поводу судейства его учеников

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что берет годичный мораторий на общение с прессой по поводу судейства его учеников.

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал финал Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Плющенко сообщил о моратории еще до начала соревнований.

Ранее он раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми.

Первый старт Плющенко после тирады о судействе: попробовал уловку с тактикой, но кажется, не сработало

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало