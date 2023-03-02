Никита Сарновский о падении на дорожке: «Когда вышел со льда, Плющенко сказал, что я немножко дурачок»
Фигурист Никита Сарновский рассказал, что Евгений Плющенко назвал его дурачком.
Сарновский упал на дорожке в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге.
«Впечатления от проката хорошие, но я не дошел до второго места из‑за падения в дорожке. Почему упал? Даже не знаю, это случайно получилось.
После падения автоматически посмотрел на Евгения Викторовича [Плющенко]. Когда вышел со льда, он сказал, что я немножко дурачок, сделал хорошо прыжки, а на дорожке упал», – сказал Сарновский.
Руки ему вообще не мешали, хореография в его подготовке отсутствует в принципе. После таких мальчиков как Федотов, Лазарев, Зонов - просто кровь из глаз.
Что там у нас кодэкс этики, как поживает, не заржавел еще, нет? Можно так называть спортсменов?