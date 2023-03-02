Никита Сарновский о падении на дорожке: «Когда вышел со льда, Плющенко сказал, что я немножко дурачок»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Никита Сарновский Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Никита Сарновский рассказал, что Евгений Плющенко назвал его дурачком.

Сарновский упал на дорожке в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге.

«Впечатления от проката хорошие, но я не дошел до второго места из‑за падения в дорожке. Почему упал? Даже не знаю, это случайно получилось.

После падения автоматически посмотрел на Евгения Викторовича [Плющенко]. Когда вышел со льда, он сказал, что я немножко дурачок, сделал хорошо прыжки, а на дорожке упал», – сказал Сарновский.

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17 комментариев

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просто болельщица
"...После падения автоматически посмотрел на Евгения Викторовича"... "Какая у него реакция" - про себя добавил Никита. - " Будет чехлами в ярости по бортам бить или просто "дурачком" обойдется?" - именно эти мысли занимали парня до конца проката. "Услышав, как ЕВ прошипел "дурачок", с облегчением выдохнул, пронесло.")))))
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Ir_rish
Ответ Albana
"Немножко дурачок" в классификации великого тренера может быть равно говешки или всё-таки НЕговёшка?
Через год узнаем.
+3
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Екатерина Куракулова
Ответ Darth_Pershman
Точно! Напомните, на каком этапе было?
Rostelecom Cup в 2019
+1
0
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Albana
"Немножко дурачок" в классификации великого тренера может быть равно говешки или всё-таки НЕговёшка?
+10
-1
+9
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Anna Leonova
Ну вот честно говоря весь прокат к этому и шло, спотыкался же всю программу. Очень неуверенное владение коньком. Впрочем, на петлях там две трети участников спотыкались.
Руки ему вообще не мешали, хореография в его подготовке отсутствует в принципе. После таких мальчиков как Федотов, Лазарев, Зонов - просто кровь из глаз.
+6
-1
+5
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Darth_Pershman
Ответ Tanzoli*
В плане смешных падений никто ещё не затмил Сашу Трусову с её падением перед стартовой позой)))
Точно! Напомните, на каком этапе было?
+2
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Peter-Petrov Aaaaa
Да уж, раздаёт Евгений клички своим подопечным на раз-два. Жилину с Титовой теперь все " неговешками " величают а к Никите, боюсь, "дурачок" теперь прилипнет.
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Tanzoli*
Ответ pas33pas
Мура на ЧР тоже упала даже не на дорожке, а вообще стоя на колене. Это при том что в остальном прокат был очень вдохновенным. Совсем курьёзный случай.
В плане смешных падений никто ещё не затмил Сашу Трусову с её падением перед стартовой позой)))
+27
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+27
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Е...С
Ответ StanislavaKhalina
А вы полагаете, что тут дело ограничивается «дурачками»? Или так называть ребят в вашей парадигме - норма?
"Немножко дурачок" - ничего плохого в этих словах не вижу и уж совершенно точно, детей в АП не матерят.
+4
-11
-7
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StanislavaKhalina
Ответ Е...С
Возмущаются в основном те, кто проблем не видит, когда спортсменов матерят.
А вы полагаете, что тут дело ограничивается «дурачками»? Или так называть ребят в вашей парадигме - норма?
+7
-3
+4
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Е...С
Ответ Lennuci
О каком втором месте он вещает?
Посчитал сколько потерял и сказал каким бы мог быть на тот момент.
+7
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Miraly
Ответ Lennuci
О каком втором месте он вещает?
тоже интересно
+10
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Lennuci
О каком втором месте он вещает?
+20
-2
+18
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opty
Ладно хоть не говешкой обозвал
+46
-5
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Е...С
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Тренер уровня "Бох"! 👍 Что там у нас кодэкс этики, как поживает, не заржавел еще, нет? Можно так называть спортсменов?
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+8
-18
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pas33pas
Мура на ЧР тоже упала даже не на дорожке, а вообще стоя на колене. Это при том что в остальном прокат был очень вдохновенным. Совсем курьёзный случай.
+14
0
+14
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Самая цитируемая и вообще недура
Тренер уровня "Бох"! 👍
Что там у нас кодэкс этики, как поживает, не заржавел еще, нет? Можно так называть спортсменов?
+15
-7
+8
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