Никита Сарновский о падении на дорожке: «Когда вышел со льда, Плющенко сказал, что я немножко дурачок»

Фигурист Никита Сарновский рассказал, что назвал его дурачком.

Сарновский упал на дорожке в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге.

«Впечатления от проката хорошие, но я не дошел до второго места из‑за падения в дорожке. Почему упал? Даже не знаю, это случайно получилось.

После падения автоматически посмотрел на Евгения Викторовича [Плющенко]. Когда вышел со льда, он сказал, что я немножко дурачок, сделал хорошо прыжки, а на дорожке упал», – сказал Сарновский.