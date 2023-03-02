Арсений Федотов: «Это самая большая сумма баллов в сезоне. Больше всего здесь волновался, но результат получился самым лучшим»

Теги сборная России мужское катание Арсений Федотов Серия Гран-при России Фигурное катание

Арсений Федотов прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

Фигурист набрал 88,79 балла.

«Это самая большая сумма баллов в сезоне. Конечно, доволен. Это один из моих последних стартов. Больше всего здесь волновался, но результат получился самым лучшим. Почему волновался? Не знаю. Меньше была подготовка после первенства России – мало времени. Успел ли отдохнуть? Чуть‑чуть успел.

Планирую ли завтра усложняться? Нет, мне нужно откатать чисто этот контент. Еще ни разу не получалось, надеюсь, завтра получится. Питерская публика очень понравилась, очень приятна поддержка», – сказал Федотов.

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12 комментариев

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flyhigh
Надеюсь, Арсений будет в шоу Тутберидзе в Казани, очень хочется его вживую увидеть🤍
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4tulup
Желаю и завтра Арсению так же сводить братьЁв в школу и показать, кто тут папа.
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Татьяна Семёновна
Арсюша! Если волноваться, то только чуть-чуть! А катать так, чтобы твоя ПП стала праздником для всех и, прежде всего, для тебя самого!
+7
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+7
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oleg
Ответ Gilonjon862
Федру ничему жизнь не учит, опять загрибовавают новую надежду. Ну поставьте 85(тем более на трикселе клюнул), всё равно был бы первым с отрывом, но нет надо лепить 89 будто сам Ханю пожаловал в СПБ.
Ну а зачем обижать спортсмена? Ведь как здорово откатал! В этом сезоне впервые так чисто и вдохновенно получилось.
+5
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Whiskey cat
Арсению удачи в ПП!
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<vella>
хороший прокат, уверенный, но баллов чуток подкинули лишних)
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Додик Аксель
Удачи Арсению в прокате ПП ! В Питере другая атмосфэра, радушная публика, тепло всех принимает, всё благоприятствует для успешного исполнения программ.
+5
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Lala M
Арсюша, тьфу-тьфу-тьфу на тебя. Классные у нас парни подрастают - Арсений, Лев, Фёдор и другие))
+6
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Самая цитируемая и вообще недура
Арсению собраться, не почивать на лаврах, а завтра все сделать.
+10
0
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Gilonjon862
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-22
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Наталья Карлова
Арсений молодец! Вперед! Прокат получился классным!
+16
-1
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Маргарита В Сафронова
Арсений классно откатал, с настроением. Теперь так же на ПП.
+26
-3
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