Арсений Федотов: «Это самая большая сумма баллов в сезоне. Больше всего здесь волновался, но результат получился самым лучшим»

прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

Фигурист набрал 88,79 балла.

«Это самая большая сумма баллов в сезоне. Конечно, доволен. Это один из моих последних стартов. Больше всего здесь волновался, но результат получился самым лучшим. Почему волновался? Не знаю. Меньше была подготовка после первенства России – мало времени. Успел ли отдохнуть? Чуть‑чуть успел.

Планирую ли завтра усложняться? Нет, мне нужно откатать чисто этот контент. Еще ни разу не получалось, надеюсь, завтра получится. Питерская публика очень понравилась, очень приятна поддержка», – сказал Федотов.