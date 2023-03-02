Андрей Мозалев: «Любимым фигуристом всегда был Плющенко. Мотивировала борьба его и Ягудина»
Андрей Мозалев высказался о конкуренции в спорте и назвал любимых фигуристов.
– Как в мужском одиночном катании при высокой конкуренции у фигуристов складываются теплые отношения?
– На льду мы соперники, а вне его мы друзья. Мы просто разделяем это. Я общаюсь со всеми. Когда мы видимся, мы общаемся, не прям лучшие друзья, но зла друг на друга никто не держит.
– Что бы ты посоветовал посмотреть любителям фигурного катания? Может, программу, определенный прокат.
– Помню, смотрел Олимпиаду 2014 года в Сочи, первый раз тогда увидел Ханю, короткую программу, и она запомнилась на всю жизнь. Иногда пересматриваю её.
– Любимые фигуристы с детства были?
– Всегда был любимым Плющенко, часто его пересматривал раньше. Еще мотивировала борьба Плющенко и Ягудина, заряжала, -сказал Мозалев.
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