Андрей Мозалев: «Любимым фигуристом всегда был Плющенко. Мотивировала борьба его и Ягудина»

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин сборная России мужское катание Юдзуру Ханю Андрей Мозалев Фигурное катание

Андрей Мозалев высказался о конкуренции в спорте и назвал любимых фигуристов. 

– Как в мужском одиночном катании при высокой конкуренции у фигуристов складываются теплые отношения?

– На льду мы соперники, а вне его мы друзья. Мы просто разделяем это. Я общаюсь со всеми. Когда мы видимся, мы общаемся, не прям лучшие друзья, но зла друг на друга никто не держит.

– Что бы ты посоветовал посмотреть любителям фигурного катания? Может, программу, определенный прокат. 

– Помню, смотрел Олимпиаду 2014 года в Сочи, первый раз тогда увидел Ханю, короткую программу, и она запомнилась на всю жизнь. Иногда пересматриваю её.

– Любимые фигуристы с детства были?

– Всегда был любимым Плющенко, часто его пересматривал раньше. Еще мотивировала борьба Плющенко и Ягудина, заряжала, -сказал Мозалев. 

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17 комментариев

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Black&White
Щас Андрея научат, как Родину любить.
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Юлия Величко
Ответ Gemma157
ахах, сейчас хрустоглоры вычеркнут мозалева из списка хороших фигуристов за такую симпатию
Ахаха! тоже такая мысль сразу в голову пришла))
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kate_ko
Ответ Анна Беляева
Как российский налогоплательщик, я не требую от Андрея сгноить свою мечту ради флага и гимна. Если чиновники не добьются, почему страдать должен спортсмен? Добиваться присутствия символов государства - задача не спортсменов совершенно
я тоже ничего подобного не требую, обязательно нужно выступать, но и умалять участие страны в развитии росспорта просто нелепо. фактически, большой спорт это гос. проект
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Анна Беляева
Ответ kate_ko
флаг и гимн не добавят, а вот деньги российских налогоплательщиков неплохо помогают этим ребятам нарабатывать мастерство)
Как российский налогоплательщик, я не требую от Андрея сгноить свою мечту ради флага и гимна. Если чиновники не добьются, почему страдать должен спортсмен? Добиваться присутствия символов государства - задача не спортсменов совершенно
+2
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Мурманчанин37
Андрей, главное в жизни не бери пример с Плющенко))
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Versa
Сейчас Андрея растопчут за упоминание Плющенко в положительном ключе)) он же тут враг номер один
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Мария-Мария
Но ведь он пересматривает именно программу Ханю, а не других. Именно она запала ему в душу.
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kate_ko
Ответ Gemma157
ахах, сейчас хрустоглоры вычеркнут мозалева из списка хороших фигуристов за такую симпатию
что за плоская логика? не являюсь ничьим фанатом, терпеть не могу выходки современного Евген Викторовича, отравленного баблом, но спортсменом он был великолепным, всегда за него болела. уверена, таких, как я, разочаровавшихся в личности великого без сомнения спортсмена, предостаточно
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kate_ko
Ответ Анна Беляева
Андрей, очень хочется, чтобы мечта сбылась. Такой яркий фигурист. И сам катит, и программы интересные. А флаг и гимн вряд ли что-то добавляют к мастерству. Удачной подготовки на пути к мечте.
флаг и гимн не добавят, а вот деньги российских налогоплательщиков неплохо помогают этим ребятам нарабатывать мастерство)
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Alexey Belskiy
Спасибо за этот выбор💗
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АА АА
Я разраничила для себя:есть талантливый фигурист Плющенко,а есть академик Рудковский
+11
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Оз
Согласна с Андреем короткая Ханю в Сочи мне тоже запонилась. Великолепный прокат Юдзуру!
+5
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Анна Беляева
Андрей, очень хочется, чтобы мечта сбылась. Такой яркий фигурист. И сам катит, и программы интересные. А флаг и гимн вряд ли что-то добавляют к мастерству. Удачной подготовки на пути к мечте.
+8
-1
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Беглый*
Закукарекали сразу про фанатов Хрустального)) мол, забьют, захейтят) За что его хейтить? У всех бывают в молодости ошибки. Я тоже в Турине болел за него (прости Господи)
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Е...С
Андрюша, сейчас тебя здесь забьют.
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Порядка.нет
ну Андрей, а теперь держись.....
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Gemma157
ахах, сейчас хрустоглоры вычеркнут мозалева из списка хороших фигуристов за такую симпатию
+17
-9
+8
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