Андрей Мозалев: «Получаю колоссальное удовольствие от своей произвольной программы. Есть желание оставить ее»

думает над тем, чтобы оставить произвольной программу на следующий сезон.

Фигурист в произвольной выступает под музыку композитора Янна Тирсена.

– Я каждую тренировку катаю ее и думаю. Она мне очень нравится, получаю колоссальное удовольствие. Оставить желание есть.

– Как эта идея с глазом появилась? Ты говорил: работала вся команда.

– Эта идея , музыку Кирилл Анатольевич (Давыденко) предложил.

– А костюм как рождался?

– Портниха моя все нарисовала, сделала эскизы, выбирали.

У меня была одна программа, которую мы оставили еще на один год, а потом поменяли в середине сезона, потому что поднадоело и было уже неинтересно кататься. Как раз это был олимпийский сезон.

С этой программой не знаю, произойдет ли это. Она мне нравится, кататься легко. Я знаю, как я выгляжу со стороны, и получаю удовольствие от того, как я передаю движения, демонстрирую пластику, – сказал Мозалев.