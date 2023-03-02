Андрей Мозалев: «Получаю колоссальное удовольствие от своей произвольной программы. Есть желание оставить ее»
Андрей Мозалев думает над тем, чтобы оставить произвольной программу на следующий сезон.
Фигурист в произвольной выступает под музыку композитора Янна Тирсена.
– Я каждую тренировку катаю ее и думаю. Она мне очень нравится, получаю колоссальное удовольствие. Оставить желание есть.
– Как эта идея с глазом появилась? Ты говорил: работала вся команда.
– Эта идея Ильи Авербуха, музыку Кирилл Анатольевич (Давыденко) предложил.
– А костюм как рождался?
– Портниха моя все нарисовала, сделала эскизы, выбирали.
У меня была одна программа, которую мы оставили еще на один год, а потом поменяли в середине сезона, потому что поднадоело и было уже неинтересно кататься. Как раз это был олимпийский сезон.
С этой программой не знаю, произойдет ли это. Она мне нравится, кататься легко. Я знаю, как я выгляжу со стороны, и получаю удовольствие от того, как я передаю движения, демонстрирую пластику, – сказал Мозалев.
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