Андрей Мозалев: «Получаю колоссальное удовольствие от своей произвольной программы. Есть желание оставить ее»

Теги сборная России мужское катание Андрей Мозалев Фигурное катание

Андрей Мозалев думает над тем, чтобы оставить произвольной программу на следующий сезон. 

Фигурист в произвольной выступает под музыку композитора Янна Тирсена.

– Я каждую тренировку катаю ее и думаю. Она мне очень нравится, получаю колоссальное удовольствие. Оставить желание есть.

– Как эта идея с глазом появилась? Ты говорил: работала вся команда.

– Эта идея Ильи Авербуха, музыку Кирилл Анатольевич (Давыденко) предложил.

– А костюм как рождался?

– Портниха моя все нарисовала, сделала эскизы, выбирали.

У меня была одна программа, которую мы оставили еще на один год, а потом поменяли в середине сезона, потому что поднадоело и было уже неинтересно кататься. Как раз это был олимпийский сезон.

С этой программой не знаю, произойдет ли это. Она мне нравится, кататься легко. Я знаю, как я выгляжу со стороны, и получаю удовольствие от того, как я передаю движения, демонстрирую пластику, – сказал Мозалев. 

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5 комментариев

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Япростозритель
Любые программы Андрея можно смело оставлять на второй сезон. Потому что они у него не похожи ни на чьи другие, необычные, хореографичные, стильные и т.д. Ну а за музыку огромное спасибо Давыденко! Больше всех мне нравится ПП под Человека с гармоникой или Псих, как её называют. Я бы смотрел её и два сезона, и три, очень классная!
+3
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kate_ko
программа нетривиальная, Андрей в ней максимально органичен, просто живет! буде радостно увидеть "руку" в новом сезоне)
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ДИАНА
Андрею желаю идти к своей цели, получать только лучшие свои оценки по прокатам!
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Оз
Великолепная у Андрея произвольная. Потрясающая пластика, сочетающаяся с завораживающей музыкой! Хочется пересматривать снова и снова!
+4
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Светлана Менова
В этом сезоне особенно видно, что Андрей кайфует от своих программ, и этот кайф передаётся и зрителю. Удачи в Финале!
+4
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