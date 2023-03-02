Мозалев о нейтральном статусе: «Моя цель — олимпийское золото, все остальное второстепенно»

Теги сборная России мужское катание Андрей Мозалев Фигурное катание

Фигурист Андрей Мозалев заявил, что его целью является олимпийское золото. 

— Мои мечты из детства сейчас стали моими целями. Есть определенный путь, который я проложил у себя в голове, и теперь я по нему иду. 

— Этот сезон, да и прошлый были непростыми, и все же как ты себя мотивируешь?

— Моя цель — олимпийское золото. До Олимпиады есть три года, я понимаю, что это не очень много, надо еще много чего сделать и надо действовать сейчас. Вчера надо было начать.

— Есть тенденция, что в МОК не против участия в Олимпиаде спортсменов с российскими паспортами, но под эгидой МОК. Будешь в таком случае отбираться?

— Конечно. Моя цель — олимпийское золото, повторюсь, все остальное второстепенно, – сказал Мозалев. 

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5 комментариев

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Katerina Sunny
Спортсмены с детства не для того тренируются, чтобы потом сидеть дома. Нейтральный статус уже годами, но сейчас и его нет, точнее нет международных соревнований.
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umma
При всей моей фанатской любви к катанию Андрея ..нужно смотреть правде в глаза ,Андрею бы на внутренних стартах чисто катать, потом уже о олимпиаде о золоте говорить ..хотя я буду только рада ,если его мечта осуществится
+1
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Olga Tchistyakov
Ну зачем,Андрей?Ну хороший же парень.Димка Алиев,ты хоть не подведи.
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Lada
Амбициозный парень)
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MariNika
Ну: наш хоккей им Однозначно будет нужен. Посмотрим.
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