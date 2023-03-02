Мозалев о нейтральном статусе: «Моя цель — олимпийское золото, все остальное второстепенно»

Фигурист Андрей Мозалев заявил, что его целью является олимпийское золото.

— Мои мечты из детства сейчас стали моими целями. Есть определенный путь, который я проложил у себя в голове, и теперь я по нему иду.

— Этот сезон, да и прошлый были непростыми, и все же как ты себя мотивируешь?

— Моя цель — олимпийское золото. До Олимпиады есть три года, я понимаю, что это не очень много, надо еще много чего сделать и надо действовать сейчас. Вчера надо было начать.

— Есть тенденция, что в МОК не против участия в Олимпиаде спортсменов с российскими паспортами, но под эгидой . Будешь в таком случае отбираться?

— Конечно. Моя цель — олимпийское золото, повторюсь, все остальное второстепенно, – сказал Мозалев.