Авербух об отстранении россиян: «Ты чемпион, но недочемпион. Это унижает и обесценивает победу наших конкурентов»

Теги Илья Авербух сборная России Р-Спорт Фигурное катание

Илья Авербух назвал антиспортивным решение об отстранении российских фигуристов. 

«Это абсолютно несправедливое антиспортивное решение. У спортсменов короткий век, они не как певцы и не как художники, которые могут ждать вдохновения. Нам надо здесь и сейчас.

Ты чемпион, но недочемпион. Да, ты выиграл, но россиян на турнире не было. Это унижает и обесценивает победу наших конкурентов. Не дают выступать и нам. И кто же от этого в итоге выигрывает? 

Фигурное катание – вид спорта, где Россия является флагманом. Внутренняя конкуренция очень высока и мы понимаем, что если ты на первых ролях в России, то в мире будешь на уровне десятки как минимум.

Огромную заботу проявила федерация фигурного катания, у нас проводится большое количество турниров, есть возможность поддерживать форму и мотивацию. Но мы, конечно, ждем с нетерпением, когда все решится и мы будем выступать на международных стартах», – сказал Авербух во время «Марафона наставников» общества «Знание». 

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38 комментариев

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Алекс Я
Ответ ретроградный меркурий
А оно по факту так и есть. Все адекватные люди понимают, что золото хоккеистов в 2018, еда унесших ноги от самой Германии - мягко говоря, с душком. Будь на турнире нхловцы во всех командах, вынесли бы наши как обычно в 1/4 и как звать бы не спросили.
Логики в твоих словах -ноль.на ОИ-18 все были в одинаковых условиях,НХЛовцы ,как ты правильно сказал,отсутствовали во всех командах.так что в этом случае душок идет от тебя.
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Vasily Ivanov
Ответ амкар
Сборная Аргентины по футболу - чемпион, но недочемпион. Лично слышал по "Рен ТВ", как Пётр Марченко в новостях сказал во время ЧМ: "Многие эксперты отмечают, что без сборной России чемпионат мира нельзя назвать полноценным"
Без России незнаем , но вот отсутствие Италии на ЧМ делает победу Аргентины сомнительной ...
Впрочем и две предыдущие ее победы были сомнительные ...в 1978 г сделали нужный счет в игре с Перу , в 1986 г -всем известная " рука бога "....
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Shuba Jr.
Ответ Vlad Hamzja
У спортсменов короткий век,у детей в Мариуполе он оказался еще короче.
Не вина Авербуха, что Украина начала бомбить Мариуполь много лет назад!
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Denkaaaa
бедняжки. получили какие то весомые места впервые в своей карьере и депрессуют.ну да.
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Vasily Ivanov
Авербух похоже начинает заход на новый грант .....
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Шалимар
Где-то напряглась недочемпионка Губанова..
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амкар
Сборная Аргентины по футболу - чемпион, но недочемпион. Лично слышал по "Рен ТВ", как Пётр Марченко в новостях сказал во время ЧМ: "Многие эксперты отмечают, что без сборной России чемпионат мира нельзя назвать полноценным"
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ретроградный меркурий
Ответ antineutrino
Илья Авербух о победе российских хоккеистов на Олимпиаде-2018: "Вы чемпионы, но недочемпионы. Да, вы выиграли, но игроков НХЛ на турнире не было. Это унижает и обесценивает победу наших спортсменов".
А оно по факту так и есть. Все адекватные люди понимают, что золото хоккеистов в 2018, еда унесших ноги от самой Германии - мягко говоря, с душком. Будь на турнире нхловцы во всех командах, вынесли бы наши как обычно в 1/4 и как звать бы не спросили.
+1
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Дмитрий Турецкий
Ответ antineutrino
Илья Авербух о победе российских хоккеистов на Олимпиаде-2018: "Вы чемпионы, но недочемпионы. Да, вы выиграли, но игроков НХЛ на турнире не было. Это унижает и обесценивает победу наших спортсменов".
Ну что вы, это совсем о другом
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KMR
Надо у Губановой спросить? Спокойно ли она спит?)))
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alexnew
Если бы наша девочка на чемпионате мира стала бы 10, ее бы закопали.
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Ivan Petrov
Понятно: Месси - недочемпион! - Авербух.
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Beriya
одно и тоже буровят каждый день
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JL JL
Чемпион, чемпион, даже по бумажке (как вы цените) чемпион, как бы вы тут по методичке не распинались изо дня в день, как попки, повторяя одно и тоже.
Но, что правда, не певцы. Взять, к примеру, всем осточертевшая заурядность, яйцеобразный баскова (не гей). Вот уж кто, как четверть века присосался так присосался, не оторвешь. Копеечки по мешкам не успевает запихивать.
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Vlad Hamzja
Ответ Beloded2007
"Победители "Ледникового периода" должны быть объявлены олимпийскими чемпионами на территории РФ", - добавил Авербух.
У спортсменов короткий век,у детей в Мариуполе он оказался еще короче.
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EmperorNazer
А СК ты на своих шоу тоже представляешь как «недочемпионов мира»? Они же тоже выиграли в отсутствие сильнейших. А вообще крайне низко такое говорить в адрес спортсменов, которые никого не отстраняли и всего лишь соревнуются в предложенных им условиях.
+11
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Анаис_Анаис
Ответ antineutrino
Илья Авербух о победе российских хоккеистов на Олимпиаде-2018: "Вы чемпионы, но недочемпионы. Да, вы выиграли, но игроков НХЛ на турнире не было. Это унижает и обесценивает победу наших спортсменов".
То же самое можно сказать о прошлогоднем Тур же Ски, куда не поехали норвежцы, и все взахлёб кричали, что это их проблемы, и наши лыжники самые что ни на есть чемпионы.
+19
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nicckk
на Олимпиаде 80 в Москве не было американцев. получается по логике Ильи те победы советских спортсменов тоже обесценены?
+8
-2
+6
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Kareglazaya
Униженным никто из иностранных спортсменов не выглядит. Все очень даже рады своим медалям. И они имеют полное право радоваться, потому что они так же тренировались, старались показать свой максимум.
+12
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Александр Крольков
Будет победа, будет и чемпионат мира.
+1
-3
-2
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Блинчик
"Ты чемпион, но недочемпион".
А покупка медалей купленные медали не обесценивает?
К слову, болтун-сан, когда олимпиаду перекатывал, завуалированно проболтался, что купленные медальки ему счастья не приносят, зато делает его несчастным то, что нет пекинской. Прислушались бы к несусветной мудрости того, кого 8 лет целовали в пупочек.
+2
-3
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Beloded2007
"Победители "Ледникового периода" должны быть объявлены олимпийскими чемпионами на территории РФ", - добавил Авербух.
+3
0
+3
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Katerina Sunny
Мотивация бьёт фонтаном, поэтому финал пропускают по разным причинам.
+2
0
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Gemma157
-Это унижает и обесценивает победу наших конкурентов. -
аха, так и вижу как каори сакамото погрузилась в депрессию и посещает психотерапевта от того что она чемпионка мира в отсутствии наших фигуристок..
+20
0
+20
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Блинчик
Здесь и сейчас у вас есть Финал Гран-при России и турнир по шоу-программам - самые лучшие соревнования со всеми сильнейшими фигуристами мира, с самой высокой конкуренцией, без голубого Сизерона и даже без деревянной Трусовой, которая обычно оскорбляла своими компонентами тонкую душу Журанкова. Так что я не понимаю смысл жалобы Авербуха.
+4
-2
+2
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