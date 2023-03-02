Авербух об отстранении россиян: «Ты чемпион, но недочемпион. Это унижает и обесценивает победу наших конкурентов»

назвал антиспортивным решение об отстранении российских фигуристов.

«Это абсолютно несправедливое антиспортивное решение. У спортсменов короткий век, они не как певцы и не как художники, которые могут ждать вдохновения. Нам надо здесь и сейчас.

Ты чемпион, но недочемпион. Да, ты выиграл, но россиян на турнире не было. Это унижает и обесценивает победу наших конкурентов. Не дают выступать и нам. И кто же от этого в итоге выигрывает?

Фигурное катание – вид спорта, где Россия является флагманом. Внутренняя конкуренция очень высока и мы понимаем, что если ты на первых ролях в России, то в мире будешь на уровне десятки как минимум.

Огромную заботу проявила федерация фигурного катания, у нас проводится большое количество турниров, есть возможность поддерживать форму и мотивацию. Но мы, конечно, ждем с нетерпением, когда все решится и мы будем выступать на международных стартах», – сказал Авербух во время «Марафона наставников» общества «Знание».