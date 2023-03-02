Авербух об отстранении россиян: «Ты чемпион, но недочемпион. Это унижает и обесценивает победу наших конкурентов»
Илья Авербух назвал антиспортивным решение об отстранении российских фигуристов.
«Это абсолютно несправедливое антиспортивное решение. У спортсменов короткий век, они не как певцы и не как художники, которые могут ждать вдохновения. Нам надо здесь и сейчас.
Ты чемпион, но недочемпион. Да, ты выиграл, но россиян на турнире не было. Это унижает и обесценивает победу наших конкурентов. Не дают выступать и нам. И кто же от этого в итоге выигрывает?
Фигурное катание – вид спорта, где Россия является флагманом. Внутренняя конкуренция очень высока и мы понимаем, что если ты на первых ролях в России, то в мире будешь на уровне десятки как минимум.
Огромную заботу проявила федерация фигурного катания, у нас проводится большое количество турниров, есть возможность поддерживать форму и мотивацию. Но мы, конечно, ждем с нетерпением, когда все решится и мы будем выступать на международных стартах», – сказал Авербух во время «Марафона наставников» общества «Знание».
Впрочем и две предыдущие ее победы были сомнительные ...в 1978 г сделали нужный счет в игре с Перу , в 1986 г -всем известная " рука бога "....
Но, что правда, не певцы. Взять, к примеру, всем осточертевшая заурядность, яйцеобразный баскова (не гей). Вот уж кто, как четверть века присосался так присосался, не оторвешь. Копеечки по мешкам не успевает запихивать.
А покупка медалей купленные медали не обесценивает?
К слову, болтун-сан, когда олимпиаду перекатывал, завуалированно проболтался, что купленные медальки ему счастья не приносят, зато делает его несчастным то, что нет пекинской. Прислушались бы к несусветной мудрости того, кого 8 лет целовали в пупочек.
аха, так и вижу как каори сакамото погрузилась в депрессию и посещает психотерапевта от того что она чемпионка мира в отсутствии наших фигуристок..